Humanitaire crisis in Nagorno-Karabach door blokkade toegangsweg

Nog meer schaarste, voedselrantsoenen en regelmatige stroomonderbrekingen. Daar waarschuwen de autoriteiten in Nagorno-Karabach voor. Inwoners van de enclave die internationaalrechtelijk bij Azerbeidzjan hoort, maar sinds de jaren negentig door etnische Armenen wordt gecontroleerd, mogen vanaf 20 januari nog maar één kilo pasta, rijst, suiker, olie en boekweit per maand kopen, zo kondigde de lokale overheid aan. Ook zal er niet de hele dag door elektriciteit zijn.

De drastische maatregelen zijn het gevolg van de blokkade van de zogeheten Lachin-corridor, de enige weg die Nagorno-Karabach verbindt met het Armeense ‘vasteland’. Sinds 12 december blokkeren zelfverklaarde Azerbeidzjaanse klimaatactivisten deze doorgang, omdat ze menen dat de Armenen in het gebied illegaal goud delven uit de mijnen in de regio en daarbij de milieunormen niet in acht nemen.

In de Azerbeidzjaanse media verschenen de afgelopen weken talloze berichten waarin live verslag werd gedaan van de actie van de demonstranten, die een tentenkamp hebben opgeslagen op de Lachin-corridor nabij de stad Sjoesja. Zeker in een autocratisch land als Azerbeidzjan, dat niet bekendstaat om zijn vrije demonstratierecht, lijkt zo’n blokkade niet mogelijk zonder steun van de autoriteiten. Een onderzoek van het Amerikaanse RFE/RL naar de achtergrond van de milieuactivisten toonde dan ook aan dat vrijwel geen van de demonstranten een verleden heeft als klimaatactivist en dat de milieuslogans inmiddels plaats hebben gemaakt voor nationalistische leuzen.

Nijpende situatie

Het is voor Armenië reden te geloven dat het hele tafereel georkestreerd is door de regering in Bakoe. Sinds de blokkade ruim een maand geleden van start ging, schreeuwt Jerevan al moord en brand over de nijpende situatie in Nagorno-Karabach waar zo’n 120.000 inwoners van de Lachin-corridor afhankelijk zijn voor voedsel en medicijnen. Volgens Armenië is de blokkade een cynische poging van Bakoe om controle over de enclave te krijgen en de etnische Armenen te dwingen onder Azerbeidzjaans gezag te leven of de regio te verlaten.

Nagorno-Karabach en de Lachin-corridor Beeld Bart Friso

De blokkade is immers het zoveelste hoofdstuk in de voortslepende spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach. Nadat de twee voormalige Sovjetrepublieken er in de jaren negentig al een oorlog over uitvochten, barstte er in het najaar van 2020 opnieuw hevige strijd los in en rond de enclave, met meer dan 7000 doden tot gevolg. De gevechten stopten na zes weken toen er een staakt-het-vuren werd afgekondigd dankzij Russische bemiddeling.

Na de wapenstilstand kreeg Bakoe de controle terug over alle aanpalende gebieden buiten Nagorno-Karabach die sinds de jaren negentig onder Armeense controle vielen. Ook een deel van de enclave zelf kwam weer onder Azerbeidzjaans gezag. Maar nog altijd betwisten de twee Kaukasusrepublieken de status van het resterende deel van Nagorno-Karabach en dat leidde ook de afgelopen twee jaar tot talloze schermutselingen.

Russische vredesmacht

Doordat er een Russische vredesmacht van zo’n 2000 soldaten in de regio en langs de Lachin-Corridor aanwezig is, kwam het niet opnieuw tot grootschalige gevechten. Toch lijken die vredestroepen nu machteloos te staan tegenover de blokkade van de navelstreng die de enclave vóór de afsluiting dagelijks van zo’n 400 ton voedsel en andere voorraden voorzag.

Mede doordat het Kremlin zijn handen vol heeft aan de oorlog in Oekraïne, lukt het Moskou vooralsnog niet om de impasse te doorbreken. Sowieso was er vanaf het moment dat de vredestroepen in Nagorno-Karabach arriveerden onduidelijkheid over het exacte mandaat van de vredesmacht en was er geen overeenstemming over wat de Russen er wel en niet moesten doen.

Die onduidelijkheid lijkt Azerbeidzjan nu te gebruiken om de eigen motieven te vertroebelen. Bakoe blijft namelijk ontkennen dat het de Lachin-corridor opzettelijk blokkeert en beweert dat de Russische vredestroepen tekortschieten en de illegale mijnbouw niet tegengaan. Tegelijkertijd beschuldigde Azerbeidzjan buurland Armenië er al vóór de blokkade van dat het wapens en militair materieel door de corridor transporteerde.

Ondertussen lijkt het erop dat de humanitaire situatie in Nagorno-Karabach met de dag schrijnender wordt. Beelden van lege schappen en inwoners die medicijnen en brandstof hamsteren circuleren steeds meer online. Daarom roepen de lokale autoriteiten op tot een humanitaire luchtbrug en wil de Armeense premier Nikol Pasjinjan dat er een internationale onderzoeksmissie naar het gebied afreist.

Maar vooralsnog hapt Azerbeidzjan niet. Het ministerie van buitenlandse zaken in Bakoe houdt vol dat de afsluiting van de weg geen humanitaire crisis veroorzaakt en benadrukt dat de corridor nog altijd open is voor vredestroepen, het Rode Kruis en andere hulpdiensten. Ook nu de internationale druk vanuit Europa en de VS begint toe te nemen, houdt Azerbeidzjan zijn poot stijf. De vraag is hoelang Bakoe dat volhoudt en tegen welke prijs.

