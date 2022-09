Human Rights Watch-rapport bevestigt massale deportaties van Oekraïners

Het is verboden volgens bepalingen van het internationaal recht, maar Rusland heeft onder dwang honderdduizenden Oekraïense oorlogsvluchtelingen gedeporteerd naar locaties onder Russische controle, stelt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een donderdag gepubliceerd rapport. In het zogeheten ‘filtratieproces’ worden burgers, soms wekenlang, vastgehouden en verhoord over hun sympathie voor Oekraïne.

De organisatie interviewde vijftig vluchtelingen die de filtratie ondergaan hebben. Sommigen melden dat ze onder dwang verklaringen hadden ondertekend dat ze getuigen waren geweest van misdaden van het Oekraïense leger.

Human Rights Watch concludeert dat Rusland systematisch Oekraïners ervan weerhoudt om naar gebieden te vluchten die worden beheerst door de Oekraïners. Inwoners van Marioepol die beschikten over het geld en vervoersmiddelen is dat wel gelukt. Maar mensen die aangewezen waren op Russisch transport werden gedwongen overgebracht naar Rusland of naar gebieden die in handen zijn van het Russische leger en pro-Russische rebellen.

“Natuurlijk zouden we naar Oekraïne zijn gevlucht als we de kans hadden gehad”, vertelde een vrouw die was gevlucht uit Marioepol. “Maar we hadden geen keuze, geen mogelijkheid om daarheen te gaan.”

Martelingen en verdwijningen

Hoeveel mensen slachtoffer zijn van de illegale deportatie is moeilijk vast te stellen, aldus het rapport. Het Russische staatsbureau Tass rapporteerde eind juli dat 2,8 miljoen Oekraïners naar Rusland ‘gevlucht’ zijn, onder wie 448.000 kinderen. Sommige Oekraïense mannen vertelden dat ze vrijwillig naar Rusland zijn gevlucht, om te ontkomen aan de Oekraïense mobilisatie, die geldt voor mannen tussen de 18 en 60 jaar. Ook probeerden vluchtelingen via Rusland naar het Westen te ontkomen, vaak via de Baltische staten.

Oekraïners die eruit worden ‘gefilterd’, bijvoorbeeld omdat ze worden verdacht van banden met het Oekraïense leger, worden vaak overgebracht naar kampen in de ‘volksrepubliek’ Donetsk. Volgens de organisatie bestaan er ‘ernstige aanwijzingen’ dat ze daar worden gemarteld of ‘verdwijnen’.

Zeker 21 kampen in en rond Donetsk

Amerikaanse onderzoekers van de Yale-universiteit hebben zeker 21 kampen geteld in en rond Donetsk, in het gebied dat onder controle staat van het Russische leger en pro-Russische opstandelingen. In voormalige scholen, gevangenissen en marktgebouwen worden Oekraïense vluchtelingen en krijgsgevangenen vastgehouden en onderworpen aan verhoren, zo staat in hun vorige week vrijgegeven onderzoek.

Het rapport is opgesteld met steun van de Amerikaanse overheid, met de bedoeling bewijsmateriaal te verzamelen om Russische verantwoordelijken voor oorlogsmisdaden en wreedheden in Oekraïne te vervolgen. De onderzoekers maakten vooral gebruik van satellietbeelden en andere open bronnen.

Rusland liet bom in kamp ontploffen

Bij een gevangeniscomplex in Olenivka tonen satellietbeelden sporen van massagraven. Dat bevestigt het verhaal van een voormalige geïnterneerde, die vertelde dat gevangenen gedwongen werden om graven te maken. Het rapport citeert andere bronnen waaruit blijkt dat in dit kamp gevangenen in overbevolkte cellen geen ruimte hebben om te slapen, weinig of geen toegang hebben tot water om zich te wassen, te weinig te eten krijgen, dwangarbeid moeten verrichten en worden geslagen en gemarteld.

De graven die de onderzoekers identificeerden waren er al in april, en eind juli kwamen er verse graven bij, aldus het rapport. Deze massagraven waren er dus al voordat in dit kamp op 29 juli volgens Russische bronnen 53 Oekraïense krijgsgevangenen om het leven kwamen door explosies. Rusland beschuldigde Oekraïne toen van een raketaanval op het kamp, maar volgens Oekraïne en westerse onderzoekers heeft Rusland een bom in het kamp laten ontploffen, wellicht om getuigen en slachtoffers van mishandeling te laten ‘verdwijnen’.

