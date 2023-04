Hulpverlener Renate zag in het oosten van Congo hoe de hel op aarde eruit ziet

De hel op aarde. Renate Sinke is even stil, gevraagd naar wat het eerste is wat ze zag toen ze aankwam in het oosten van Congo. Maar ze herhaalt, na enig nadenken, met nadruk: de hel op aarde. Over de zwarte lavagrond, langs de randen van provinciehoofdstad Goma, strekt het vluchtelingenkamp zich uit zo ver je kunt kijken. Overal staan tentjes van bij elkaar gesprokkeld hout en plastic zeil hutjemutje tegen elkaar. Overal mensen. Soms regent het harde slagregens.

In de bedden van één van de choleraklinieken die Artsen zonder Grenzen er heeft opgezet liggen vijf patiënten per matras. Er is te weinig drinkwater. Te weinig middelen en mensen om alle patiënten en hulpbehoevenden te helpen.

Renate Sinke, landencoördinator bij Artsen zonder Grenzen is net thuis, de koffer half uitgepakt, uit Noord-Kivu, de provincie in Oost-Congo waar tientallen rebellengroepen elkaar om verschillende redenen bestrijden. Waar frontlijnen wekelijks wisselen, waar dorpjes in handen zijn van dan weer de ene, dan weer de andere strijdgroep. Het overheidsleger is al jaren niet bij machte de anarchie tot bedaren te krijgen, ook niet met hulp van VN-missie Monusco of buurlanden als Burundi en Oeganda.

Enorme rijen mensen

Voor de punten waar in de kampen rond Goma het drinkwater wordt uitgedeeld, ziet Sinke enorme rijen mensen, menigtes eigenlijk, tientallen meter lang, twintig meter breed. Er zijn veel te weinig latrines – misschien 1 op de 500 mensen. De mensen doen hun behoeftes in plastic zakjes, die ook maar ergens worden neergegooid omdat de mensen niet weten waar anders.

Meer latrines zijn moeilijk te graven – de zware machinerie van de hulporganisaties bijt zich stuk op de harde lavagrond bij Bulengo of Lushagala. Over die lavagrond gesproken: meerdere mensen overlijden in de kampen door de giftige methaandampen die uit de grond walmen.

Sinds een half jaar is één van de grootste groepen, M23, met vermeende maar altijd ontkende steun van buurland Rwanda, aan een destabiliserende opmars bezig. Door het geweld sloegen alleen al het afgelopen jaar een miljoen mensen op de vlucht – en dat in een provincie waar nog geen acht miljoen mensen wonen.

Er is honger. Het VN-wereldvoedselprogramma deelt voedsel uit, maar moest in februari enkele transporten opschorten na zelf door milities te zijn aangevallen. Artsen zonder Grenzen zegt in 2022 meer dan achtduizend ondervoede kinderen behandeld te hebben.

Half maart explodeert het kamp opeens van 30.000 naar misschien wel 200.000 inwoners. In drie dagen tijd, vertelt Sinke. Opeens waren ze er. De vluchtelingen komen overal vandaan, omdat het rond Goma nog relatief veilig is.

De lucht van natte modder

Het stinkt er, maar ze wil het ook weer geen stank noemen, die lucht van natte modder. Diarree vermengd met de rook van geïmproviseerde keukentjes in de open lucht, waar mensen tussen de tentjes op houtskool koken.

Sinke hoort verhalen van vrouwen die verkracht zijn. Burgers komen niet alleen per ongeluk in de vuurlinie terecht, ze zijn ook doelwit. De vrouwen worden behandeld in de klinieken die Artsen zonder Grenzen heeft opgetuigd, en Sinke weet dat zij ook binnen de kampen niet veilig zijn.

Ziekte is overal. Door de zeer slechte hygiëne en het gebrek aan water, doordat iedereen bij elkaar in krappe tentjes slaapt. Het aantal choleragevallen neemt toe, er is een mazelenuitbraak, en tal van andere besmettelijke ziektes breken uit die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden, als er maar genoeg vaccins op voorraad waren geweest.

Dagelijks sterven er mensen in de kampen. En ook dat cijfer gaat omhoog. Die lijken worden buiten de kampen, buiten harde de lavabodem, bij elkaar begraven. De begraafplaats wordt groter en groter.

Wat zich op dit moment in Congo afspeelt is wat hulporganisaties ‘een verwaarloosde crisis’ noemen. De nood stijgt er vele malen sneller dan de hulp. Wat Sinke vertelt, wordt onderschreven door VN-gezant Bintou Keita, die vorige week voor de VN-Veiligheidsraad getuigde over het humanitaire drama waarvan de wereld niet langer weg zou moeten kijken.

Eigenlijk is de ellende te groot om te beschrijven, zegt Sinke. Disproportioneel. Het is hier geen leven. Maar niemand die ze in de kampen heeft gesproken denkt erover snel terug te kunnen naar hun woningen. Niemand heeft er vertrouwen in dat het geweld snel minder wordt. “Mensen gaan pas terug als ze vrede zien.”

