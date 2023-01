Hulporganisaties zijn kwaad nu Italië hen dwingt verder te varen met migranten

De uiterst rechtse Italiaanse regering stuurt hulpschepen met migranten naar noordelijker havens, tot woede van de hulpverleners.

Twee hulporganisaties die in de Middellandse Zee schepen hebben rondvaren waarmee ze migranten oppikken, zijn woedend op de uiterst rechtse regering van Giorgia Meloni. Want hun schepen zijn naar Ancona, in midden-Italië, gestuurd om daar de opgepikte 110 migranten af te zetten. Dinsdag kwam de Ocean Viking daar aan en woensdag wordt er een schip van Artsen zonder Grenzen verwacht.

De hulporganisaties kunnen er niet over uit dat het Italiaanse ministerie van binnenlandse zaken Ancona als ‘veilige haven’ heeft aangewezen in plaats van een havenstad in Zuid-Italië. Want naar Ancona is het vanuit hun ‘zoek-en reddingszone’ ten zuiden van Sicilië zo’n vier dagen varen, terwijl een zuidelijke haven in één dag te bereiken is.

Reddingsschepen van ngo’s naar noordelijkere havens sturen is onderdeel van een nieuwe anti-immigratiebeleid van de Italiaanse regering. Op 31 december werd de Ocean Viking van SOS Méditerranée al naar Ravenna gestuurd. En rond kerstmis kregen twee andere reddingsschepen te horen dat ze hun 250 opgepikte migranten in Livorno moesten afzetten. Niet eerder hoefden schepen van ngo’s, die hun reddingsacties sinds 2014 tussen Libië en Sicilië uitvoeren, zo ver noordelijk te varen.

Minister van binnenlandse zaken Matteo Piantedosi zegt dat het gaat om het beter spreiden van de eerste opvang. “Sicilië en Calabrië zijn overbelast. Die zuidelijke regio’s hoeven niet het vluchtelingenkamp van Europa te worden”, zei hij maandag.

Schip aan de ketting

Maar de hulporganisaties zeggen dat het hier gaat om het zo veel mogelijk bemoeilijken van hun reddingswerk. Want nieuwe regels die de regering begin deze maand in een decreet heeft gezet, bepalen ook dat schepen van ngo’s na een reddingsactie direct aan Rome moeten vragen in welke haven ze de migranten kunnen afzetten. Ze mogen niet wat langer op zee blijven om meer migranten in nood uit het water te halen, zoals ze tot nu toe vaak deden. Wanneer ze de regels niet naleven, kan de kapitein een boete van vijftigduizend euro krijgen en kan het schip aan de ketting komen te liggen.

De nieuwe regels betekenen dat de schepen minder bootmigranten kunnen oppikken, langer weg zijn uit de ‘zoek-en redzone’ en meer kosten maken – één dag flink doorvaren kost ongeveer 15.000 euro aan brandstof.

Premier Meloni, die de verkiezingen in september mede won met de belofte de illegale immigratie in te dammen, ziet de reddingsschepen als ‘taxi’s’ en de bootmigratie als een bron van inkomsten voor mensensmokkelaars. “Het internationale recht voorziet niet in zo’n ferrydienst in de Middellandse Zee”, zei ze vorige week.

Ogen sluiten

De ngo’s, die over zestien schepen beschikken, ontkennen een pull factor te zijn. Een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen zegt in dagblad La Stampa dat alleen goede weersomstandigheden en politieke instabiliteit in de landen van herkomst dat zijn. Hij schrijft: “In 2022 zijn er 1372 migranten in het centrale deel van de Middellandse Zee omgekomen. Sinds 2014 stierven daar meer dan 25.000 migranten. Het is een noodsituatie die Europa en Italië niet willen oplossen door een zoek – en reddingssysteem op te zetten, maar door de ogen van de enige getuigen hiervan te sluiten.”

Twintig hulporganisaties hebben het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten inmiddels opgeroepen om met ‘een sterke reactie’ te komen.

Rome trekt zich vooralsnog niets aan van alle protesten. Minister Piantedosi wil over dit dossier binnenkort afspraken met Turkije, Tunesië en Libie maken, zegt hij. Vorig jaar zijn er volgens zijn ministerie 105.140 migranten via zee naar Italië gekomen. De meesten kwamen uit Tunesië, Egypte, Bangladesh, Pakistan en Syrië.

