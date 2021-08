Hulporganisatie Cordaid wil werk voortzetten, ook onder de Taliban. ‘We werken al jaren in hun gebieden’

Lokale medewerkers van zijn hulporganisatie maken zich grote zorgen, maar toch: in grote gebieden van Afghanistan is niet eens zo veel nieuws onder de zon sinds de machtsovername door de Taliban, vertelt Jaap van Hierden. Als landendirecteur Afghanistan van hulporganisatie Cordaid woont hij sinds 2018 in Kaboel. Tot een week geleden, toen hij op advies van de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad naar Nederland terugvloog. Vanuit hier onderhoudt hij nog steeds contact met zijn medewerkers, het internet werkt doorgaans nog in de vier Afghaanse steden waar Cordaid kantoren heeft.

Nog nooit bedreigd

“We werken al jaren in gebieden die onder controle staan van de Taliban. Ons hebben ze bij mijn weten nog nooit serieus bedreigd, al zijn er wel strubbelingen geweest. Onze kantoren in Kandahar en Daikundi zijn onlangs kortstondig door Talibanstrijders bezet geweest, maar die zijn vertrokken nadat we contact hadden opgenomen met hun leiding”, vertelt Van Hierden.

Net als andere hulporganisaties pleit Cordaid er enerzijds voor dat Nederland ruimhartig is voor Afghanen die vervolging riskeren omdat ze zich voor gevoelige zaken als vrouwenrechten hebben ingezet. Anderzijds bepleit Cordaid voortzetting van bestaande steunprojecten. Het een sluit het ander niet uit, betoogt Van Hierden, want het is zeker geen uitgemaakte zaak dat die projecten stil komen te liggen door tegenwerking van de Taliban.

Cordaid biedt hulp aan ontheemden, en werkt verspreid door het land samen met lokale organisaties, van gezondheidscentra tot vrouwenorganisaties. Van de ongeveer 130 mensen in vaste dienst hebben inmiddels ongeveer tien de wijk genomen, vermoedt Van Hierden. Veel van het werk, waarbij ook honderden vrijwilligers betrokken zijn, ligt al twee of drie weken stil. “Wij hebben onze collega’s opgedragen thuis te blijven totdat de lokale veiligheidstoestand gestabiliseerd is. Dat schijnt al het geval te zijn in Herat.”

Ongeloof over mooie verklaringen

Al te veel in detail treden wil Van Hierden niet, om medewerkers niet in gevaar te brengen, maar hij beaamt dat veel Afghanen die met hulporganisaties samenwerken zich grote zorgen maken. “Ze geloven de mooie verklaringen van de Taliban niet, die zeggen dat ze het niet hebben gemunt op hulporganisaties en hun medewerkers. Tot voor kort zijn er wel degelijk mensenrechtenactivisten, journalisten en medewerkers van internationale organisaties vermoord.”

Per provincie kan de toestand verschillen, aldus Van Hierden. “Militaire leiders doen niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als wat de politieke leiders in Kaboel zeggen. Ook bestaan er zorgen over buitenlandse jihadisten in de Talibangelederen. We hebben gezien wat voor gruwelijkheden die in Syrië hebben aangericht.”

Van Hierden: “Veel van onze medewerkers zijn hoger opgeleid, en vaak progressiever dan de gemiddelde Afghaan. Vooral degenen die zich bijvoorbeeld in vrouwenorganisaties publiekelijk hebben geuit kunnen gevaar lopen. Bij Amerikaanse hulporganisaties, waar onder lokale medewerkers veel angst bestaat, is een enorme leegloop. Leegloop kan ook ons treffen, we hebben onze medewerkers gezegd dat iedereen voor zichzelf moet bepalen of hij wil blijven of niet.”

Maar Van Hierden verwacht niet dat alle projecten stil komen te liggen. “Desnoods moeten we nieuwe mensen werven, maar we hebben de gebouwen en de middelen om door te gaan.”

