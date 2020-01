Hulpactie voor Australië? Is het Rode Kruis er niet juist voor arme landen?

Het Nederlandse Rode Kruis zamelt geld in voor de Australische tak. Dat Australië een rijk land is, speelt daarbij geen rol.

Een gironummer van het Rode Kruis voor een van de rijkste landen ter wereld oogt op het eerste gezicht wellicht vreemd. Toch is het voor de hulporganisatie vanzelfsprekend in actie te komen nu veel Australiërs door bosbranden huis en haard moeten ontvluchten. Vanaf maandag vraagt de Nederlandse tak dan ook donaties voor het werk van zijn Australische partner, zegt woordvoerder Iris van Deinse.

“De bosbranden houden aan, en er is nog veel hulp nodig. Het Australische Rode Kruis doet dat al een tijd door geëvacueerde mensen op te vangen. Zij hebben psychosociale hulp nodig, en praktische zaken als kleding en toiletspullen. Als je halsoverkop je huis ontvlucht bent heb je misschien niet eens meer een tandenborstel.”

“Mensen maken zich ook zorgen over familieleden die in het getroffen gebied zitten. Het Rode Kruis heeft een website waar mensen zich kunnen registreren als ze veilig zijn.”

Australië is een rijk land. Kan het de hulpverlening niet zelf betalen?

“Het Rode Kruis is in bijna alle landen ter wereld aanwezig, en we werken op basis van donaties. Als er in Nederland een ramp plaatsvindt kan de overheid ons ook vragen om assistentie. Wij zijn in staat specifieke hulp te bieden, zoals psychosociale bijstand, en doen dat graag. We beschikken over mensen die daarvoor getraind zijn. De 1590 hulpverleners die nu in Australië werken zijn heel hard nodig.

Een Australisch defensievliegtuig boven het getroffen gebied. Beeld AFP

Is het eerder voorgekomen dat het Nederlandse Rode Kruis om donaties voor een rijk land vroeg? Bij de bosbranden in Portugal in 2017 vielen tientallen doden, en toen werd er in Nederland geen gironummer geopend.

“Het Rode Kruis is eigenlijk altijd actief wanneer er sprake is van een noodsituatie. Na orkaan Irma hebben we ook geholpen op Sint-Maarten, en via ons gironummer om donaties gevraagd.”

“Wij merken dat Nederlanders zich erg betrokken voelen bij Australië en iets willen doen. Wellicht speelt mee dat veel mensen naar het land op reis gaan en het gebied dus kennen. In Nederland kregen we vragen van mensen die een manier zochten om te helpen. Eerst raadden we hen aan te doneren aan het Australische Rode Kruis. Maar geld naar het buitenland overmaken is lastig en duur, dus daarom besloten wij ons noodnummer open te stellen. Dan zorgen wij dat het bij onze Australische collega’s terechtkomt.”

Hoeveel verwachten jullie op te halen?

“We hebben veel reacties gekregen, maar of en wat mensen gaan geven weten we niet. Het noodnummer blijft open zolang dat nodig is. De hulpverlening zal nog wel even doorgaan, want getroffen mensen zijn soms alles kwijt.”

Een afgebrand huis in Quaama. Beeld AFP

Er is veel kritiek dat Australië te weinig aan klimaatbeleid doet. Is het niet vreemd het land dan geld te geven om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen?

“Als Rode Kruis helpen we altijd als er een noodsituatie is. Het gaat hier letterlijk om mensenlevens. De ramp laat natuurlijk wel zien dat het risico op natuurbranden groeit door klimaatverandering.”

