Huiszoekingsbevel Trumps zomerhuis mogelijk openbaar, gewapende indringer FBI-kantoor gedood

Het Amerikaanse ministerie van justitie heeft een verzoek ingediend om het huiszoekingsbevel openbaar te maken dat ten grondslag lag aan de huiszoeking in het zomerverblijf van de voormalige president Donald Trump in Mar-A-Lago in Florida.

Het is bijzonder ongebruikelijk om zo’n bevel te openbaren voor de rechtszaak dient, maar deze kwestie heeft dermate veel publieke belangstelling gewekt dat het nu toch wellicht gaat gebeuren.

In de Verenigde Staten bestaat veel onduidelijkheid over de redenen tot de huiszoeking, en in die onduidelijkheid duiken steeds grotere theorieën op. In zijn verzoek tot openbaarmaking schreef Justitie dan ook dat de publieke belangstelling voor de zaak een zwaarwegende factor zou moeten zijn bij het vrijgeven van de achtergronden van de huiszoeking.

Gewapende aanval

Procureur-generaal Merrick Garland vertelde dat hij het huiszoekingsbevel persoonlijk heeft goedgekeurd als onderdeel van een al langer lopend onderzoek naar documenten van het Witte Huis die eerder in Trumps woning in Mar-A-Lago zijn aangetroffen.

Of en wanneer de documenten zullen worden vrijgegeven, is nog niet duidelijk. Trump zelf kan nog bezwaar maken, mocht hij dat willen.

Het ministerie van justitie heeft de afgelopen week zware kritiek gekregen over de inval in de woning van Trump. Aanhangers van de voormalige president vermoeden dat de inval een poging is om Trump zwart te maken.

Een van die aanhangers ging donderdag een stap verder: die viel het FBI-kantoor in Cincinnati binnen. Hij moest met geweld worden gestopt en kwam bij een schotenwisseling met agenten om het leven.

Garland leek met zijn verzoek om openbaarmaking van het huiszoekingsbevel vooral op dat incident te reageren. “Ik ga mijn mond niet houden als iemand zijn integriteit onterecht wordt besmeurd”, zei hij.

Lees ook:

FBI doorzoekt woning Trump, mogelijk vanwege vertrouwelijke documenten

Agenten van de FBI hebben maandag het huis van Donald Trump in het Mar-a-Lago resort in Palm Beach in de staat Florida doorzocht.