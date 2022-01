Houthi’s eisen dodelijke drone-aanval Abu Dhabi op

Bij een vermoedelijke drone-aanval op drie tankwagens in Abu Dhabi zijn maandag drie mensen gedood en zes gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten gaat het om twee Indiase burgers en een Pakistaan die aan het werk waren in het industriegebied waar de tankwagens stonden.

Tegelijkertijd vond er ook een aanval plaats op een bouwterrein in de buurt van het internationale vliegveld van Abu Dhabi, waar brand uitbrak. Volgens de politie van Abu Dhabi zijn er op beide plekken ‘kleine vliegende objecten, mogelijk toebehorend aan drones’ gevonden.

Vergelding

De aanslag is opgeëist door de Houthi-rebellen, die in Jemen al jaren verwikkeld zijn in een oorlog tegen een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, waar ook de VAE deel van uitmaken. Sinds 2019 hebben de VAE het overgrote deel van hun eigen troepen teruggetrokken uit Jemen, maar ze verlenen nog altijd steun aan milities die tegen de Houthi’s vechten.

De laatste weken hebben deze troepen de zuidelijke provincie Shabwa veroverd op de rebellen, en momenteel zijn ze bezig met een opmars in de provincie Marib, waar al bijna een jaar fel wordt gevochten rondom de gelijknamige provinciehoofdstad. Volgens de onderminister van informatie van de Houthi’s zijn de drone-aanvallen in Abu Dhabi een vergelding voor de steun van de Emiraten aan deze militaire operaties.

Niet de eerste tik

Hoewel de Houthi’s de afgelopen jaren steeds vaker drones inzetten om aanvallen buiten de eigen landsgrenzen uit te voeren zijn de VAE zelden doelwit; meestal zijn de drones gericht op Saudi-Arabië. Volgens de Houthi’s hebben ze eerder drone-aanvallen op het vliegveld van Abu Dhabi uitgevoerd, maar de autoriteiten van de VAE hebben zulke claims altijd verworpen.

Mochten de Houthi’s inderdaad achter de drone-aanval van gisteren zitten, dan is het niet de eerste tik die ze dit jaar uitdelen aan de VAE. Twee weken geleden werd het vrachtschip Rwabee – dat onder de vlag van de Emiraten vaart – geënterd door de rebellen; nog altijd wordt het schip, inclusief bemanning, vastgehouden.

Volgens de Houthi’s vervoerde het schip militair materieel bedoeld voor de strijd in Jemen, terwijl de Emiraten zeggen dat er enkel medische apparatuur aan boord lag. De VN-Veiligheidsraad eist dat het schip ‘onmiddellijk’ wordt vrijgegeven; vooralsnog weigeren de Houthi’s dit.

