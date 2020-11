Houston bereidt zich voor op het ergste: Trump-supporters

Bij de Enterprise autoverhuur downtown Houston weten ze precies wat er kan gebeuren komende dagen. Bij de demonstratie na de dood van George Floyd werd hier de deur geforceerd door plunderaars. Daarom staat op de ochtend na verkiezingsdag, terwijl de uitslag van de verkiezingen nog altijd niet bekend is, de 51-jarige aannemer Frank Bradford buiten spaanplaat voor de ruiten te timmeren.

“Het is makkelijker dit te doen, dan via de verzekering alles opnieuw te moeten bestellen,” zegt hij tussen het inschroeven van twee platen door. “Ik kom zelf uit Houston, over het algemeen blijft het hier relatief rustig. Maar de autoverhuurder denkt daar nu anders over.”

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Washington DC bleef in Houston opmerkelijk open. Maar op verkiezingsdag zelf begon toch de eerste onrust: bij het belangrijkste stemkantoor stonden de twee groepen tegenover elkaar: Trump-supporters aan de ene kant van de straat en Biden-aanhangers aan de andere kant. Meerdere keren confronteerden de supporters elkaar terwijl de politie toekeek.

Verschillende protestmarsen

Nu de dag na de verkiezingen nog steeds geen duidelijke uitslag is en het Trump-team begint de uitslag juridisch aan te vechten, worden ondernemers intussen bezorgd. Op een paar blokken van Enterprise vandaan staat een groep Cubaanse mannen het glaswerk van de benedenverdieping van een wolkenkrabber dicht te timmeren. Binnen, bij de ingang naar Chase Bank, zit de 61-jarige bewaker José Martinez bij de receptie met een mondkapje met de Amerikaanse vlag voor. Hij weet dat er voor in de avond verschillende protestmarsen gepland staan, maar weet niet van wie.

“We zijn gewaarschuwd klaar te zitten voor vertrek,” vertelt hij. “Zodra de protesten beginnen, moeten we allemaal het gebouw verlaten en wordt het hier helemaal afgesloten. Echt, wees voorzichtig en zorg dat je voor het donker binnen bent.”

Buiten op straat weet de 26-jarige Hayden Dallas, die werkt in de olie- en gasindustrie, wel waar mensen bezorgd over zijn. “Dat hele gedoe met poststemmen heeft geleid tot veel onduidelijkheid. Er zal een enorme juridische strijd losbarsten. Er zijn mensen die willen dat hun stem wordt gehoord door dingen in de fik te steken.” Dallas stemt Republikeins, vooral omdat die het juiste beleid hebben voor zijn sector. “Maar Trump kan het natuurlijk wel rustiger aan doen met zijn gekke opmerkingen, dat geeft ook onrust.”

‘Er waren geen rijen en het was prima’

Dallas begrijpt vooral niet waarom dit jaar niet is gekozen om overal in het land de stembureaus vervroegd te openen – in Texas waren de stembureaus drie weken lang open. “Er waren geen rijen en het was prima. Dan hoef je ook niet met poststemmen te werken, daarmee kan gefraudeerd worden. Ik bedoel: we gaan toch ook naar de supermarkt, dus mensen konden best zelf naar het stembureau.”

Een blok verderop is de SweetGreen al dichtgetimmerd, sinds het einde van de middag op verkiezingsdag. De 29-jarige werkneemster Christie Northman vertelt dat veel winkels van haar keten zijn vernield in New York en andere grote steden na de Black Lives Matter-protesten. Daarom worden nu ook hier voorzorgen genomen. “Maar als we ons om een groep zorgen moeten maken, zijn het nu de Trump-supporters. Zij zullen echt kwaad worden als hij verliest.”

Voor het ketenrestaurant staat de 26-jarige David Hoyt met zijn vrouw en jonge dochter te wachten voor een rood stoplicht. Hij kijkt net naar het spaanplaat, hoofdschuddend. “De kans bestaat natuurlijk dat straks iemand zich als een vijfjarige gedraagt omdat-ie niet tevreden is met de uitkomst,” zegt hij. Het licht springt op groen en Hoyt begint te lopen, maar hij wil nog wel kwijt dat het hem niet uitmaakt wie er blijkt te hebben gewonnen. “Het volk is de pineut. De machthebbers zijn er toch alleen maar voor zichzelf.”

Veel spanning, geen onrust op straat Winkels waren al dichtgetimmerd en de nationale garde stond klaar. Maar het Amerikaanse volk begon de onzekere ochtend na de verkiezingsnacht niet meteen met grootschalig protesteren. Integendeel, het leek rustig de uitkomsten af te wachten. Natuurlijk, zo hier en daar was er een politierapport dat melding maakte van een demonstratie. Zo was er op de verkiezingsavond het bericht dat duizend mensen middenin Washington luidkeels hun steun stonden te betuigen aan Black Lives Matter, maar daar hoefden geen ordetroepen aan te pas te komen. Dat hoefde net zo min bij demonstraties in Seattle, Washington en New York. Zozeer was onrust verwacht, dat de persbureaus meerdere berichten naar de wereldwijde media stuurden om te vertellen dat die onrust niet was gekomen. In Portland waren wel demonstranten op de been, maar die marcheerden vreedzaam door de stad. Veel verband met de verkiezingen was er ook niet - in Portland wordt al sinds mei dagelijks gedemonstreerd tegen rassenongelijkheid. Dat het eerst stil bleef, betekent nog niet dat de Amerikanen de rust zullen blijven bewaren. De sfeer wordt op veel plaatsen beschreven als ‘gespannen’ of ‘explosief’. De onverzoenlijke houding van beide partijen, elkaar betwistend in rechtszalen, kan olie op het vuur gooien. Of anders wel het bericht dat de posterijen alsnog duizenden stembiljetten niet bij de stembureaus hebben bezorgd. Tijdens de tweede verkiezingsnacht verzamelden zich Trump-aanhangers bij stembureaus in Arizona, ‘count that vote’ scanderend - terwijl precies dat binnen aan de gang was.

