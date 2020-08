Houden de Belgen zich aan ‘de bubbel van vijf’?

Hoe zit het met die bubbel?

Dat vroegen veel Belgen zich ook af toen de maatregel werd ingevoerd. Gezinnen mogen vijf vaste contacten hebben: het gaat om volwassenen, kinderen tot twaalf jaar tellen niet mee. Voor alle gezinsleden moeten dat dezelfde vijf personen zijn. Tot deze mensen hoef je geen afstand te houden, al raadt de regering aan dat zoveel mogelijk wél te doen.

Met deze bubbel mag je ook naar een restaurant, al mag de totale groep dan nooit groter dan tien personen zijn - een breinbreker voor grote gezinnen. Sowieso is de maatregel een tikje verwarrend, want uitjes als een boswandeling mag je ook ondernemen met mensen buiten je bubbel, zolang je afstand bewaart. Verder tellen collega's niet mee; dat zijn immers geen sociale contacten.

De bubbel geldt voor vier weken. Donderdag beslist de Belgische Veiligheidsraad of de bubbelregel gehandhaafd blijft.

Hoe wordt die bubbel gecontroleerd?

Niet.

Houden Belgen zich aan de bubbel?

Enigszins, zegt hoogleraar psychologie Maarten Vansteenkiste van de Universiteit Gent. Hij meet al maanden de motivatie van Belgen om zich aan de corona-maatregelen te houden. In de meest recente bevraging onder 3000 Belgen zegt 46 procent zich eraan te houden. “Maar als we doorvragen blijkt dat vaak niet helemaal te kloppen. Hun contacten gelden bijvoorbeeld niet voor alle gezinsleden. Eén op de vijf houdt zich echt aan de strikte maatregelen.”

Niettemin beïnvloeden de sociale beperkingen ook het gedrag van de andere respondenten, ziet Vansteenkiste. “Ze zouden idealiter twaalf nauwe contacten hebben, stellen ze, maar hebben er nu gemiddeld negen. Je kunt dus concluderen dat we onszelf wel degelijk inperken.”

Dat is anders dan een maand geleden, toen een maximum van vijftien contacten per persoon per week bestond. Zo kon het virus zich weer sneller verspreiden.

Volgens Vansteenkiste is de motivatie voor de corona-maatregelen op een dieptepunt terechtgekomen. Aan het begin van de lockdown zei 81 procent gemotiveerd te zijn om de regels te volgen, nu is dat maar 35 procent. Vooral met de bubbels en mondmaskers hebben ze moeite, blijkt uit zijn enquête.

Heeft het inperken van de sociale bubbel effect?

Na het opflakkeren in de afgelopen weken daalt het dagelijks aantal nieuwe coronabesmettingen in België sinds vorige week weer licht, al zijn er regionale verschillen. Tussen 8 en 14 augustus waren er gemiddeld 533 nieuw vastgestelde besmettingen per dag. Een daling van veertien procent vergeleken met de week ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames neemt nog wel toe (32 per dag), net als het aantal sterfgevallen (9 per dag).

Toch is het moeilijk om in de praktijk het effect van losse maatregelen te bepalen. Zo werden eind juli bijvoorbeeld ook de regels rond evenementen (maximaal honderd personen binnen en tweehonderd buiten, mét mondmasker) en winkelen aangescherpt. Daarnaast geldt in steden als Antwerpen en Brussel, waar het aantal besmettingen hoger ligt, een mondkapjesplicht op straat en een verbod op evenementen.

