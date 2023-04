Hoop is groter dan het verdriet tijdens de Oekraïense paasviering

Door het witte, voile gordijn van de Iconostase, een wand met kleurrijke iconen uit de orthodoxe kerk, zijn de contouren te zien van de Oekraïense priester Oleksandr Khylevich. In een goudkleurig priestergewaad maakt hij het brood en de wijn klaar voor de ‘Goddelijke Liturgie.’ Niemand mag de heilige altaarruimte achter de wand in de grote St.Vituskerk betreden, op de jonge altaardienaar na.

Khylevich vluchtte eind vorig jaar met zijn gezin naar Nederland. “In Oekraïne leidde hij negen parochies, zijn vrouw werkte er als kinderpsycholoog.”, zegt Hans van Alphen die het gezin opving in Hilversum. “Hier pikken zij doordeweeks orders bij een supermarkt. Op zondagen assisteert Oleksandr in orthodoxe kerken door het land.”

Samen met Liliane van der Hoeven, coördinator bij vrijwilligersorganisatie Hilversummers.nl, initieerde Van Alphen deze paasviering. Van der Hoeven werd vorig jaar met een speldje door de burgemeester onderscheiden voor haar inzet voor de Oekraïense vluchtelingen in de stad.

“Ineens hadden we ook een Oekraïense priester in ons midden. Hoe fijn is dat!” Dus regelde ze traditionele paasmandjes voor de gelovigen en verspreidde die onder de gastgezinnen en de vluchtelingenopvang in Hilversum, waar vierhonderd Oekraïners verblijven. Ze leenden de iconostase van de orthodoxe kerk in Haarlem en riepen via social media, flyers in de opvang en een reclamebord in het centrum iedereen op het Paasfeest, de belangrijkste viering voor Orthodox christenen, te komen vieren.

Traditionele paasmandjes tijdens de orthodoxe paasviering voor Oekraïeners in Hilversum. Beeld Joris van Gennip

Geloof

“Vieren heeft te maken met leren schouwen van het geheim dat ons leven draagt”, zegt pastoor Jules Dresmé die zijn katholieke kerk ter beschikking stelt aan de Oekrainse orthodoxen.

Links van het altaar begint een klein koor, dat wordt geleid door Khylevichs vrouw Yuliia, zachtjes te zingen. Kijkend naar de priester die rituelen verricht achter het gordijn vervolgt Dresmé op zachte toon: “Vieren betekent dat we alle zintuigen mogen gebruiken om bij dat geheim te komen: geuren, kleuren, taal en smaak. De rituelen die daarmee samenhangen, verbinden mensen. Een viering verdiept het geloof. En geloof gaat over hoop. Die hebben mensen juist nu, met alles wat er in de wereld en in Oekraïne gebeurt, zo hard nodig.”

Terwijl het gezang en de gebeden doorgaan, stroomt de kerk vol kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen. Kruisjes worden geslagen, hoofden eerbiedig en diep gebogen. Boven hen, in het binnenvallende zonlicht, pakken de dampen van de bloemige wierook samen als een lichte wolk. Achterin de kerk reikt een Oekraïense vrouw kaarsjes uit en briefjes uit. Af en toe brengt een gelovige een briefje, met daarop de naam van een dierbare, richting het altaar.

Olga Kuznetsova bezocht de orthodoxe paasviering. “Ik voelde liefde voor Christus en vrede voor Oekraïne.” Beeld Joris van Gennip

Hoop en liefde

Tijdens het indringende gezang rolt een traan over de wang van Olga Kuznetsova. “Het is liefde”, zegt ze aan het einde van de viering in gebrekkig Engels. Ze plaats haar hand op haar hart. “Ik voelde liefde voor Christus en vrede voor Oekraïne.”

De blauwe ogen van Katheryna Plaknova schitteren bij het horen van het gezang en de gebeden in het Oekraïens. Ze trekt haar fel blauwe sjaal verder over haar haren. De 34-jarige accountant is verrast door zoveel herkenning in een Nederlandse kerk, zegt ze na afloop. “De iconen, de attributen, ik had het niet verwacht. Het betekent veel voor me.”

Vandaag is een dag van hoop, zegt ze vol overtuiging. “Hoop is groter dan het verdriet, ook al is het echt moeilijk om zonder familie hier te zijn. Maar we moeten blijven volhouden, onze harten blijven voeden.”

Lees ook: Oekraïens gezin viert Pasen in een vreemd land. ‘Hoe moeilijk de oorlog ook is, er is overwinning in de hemel’

Voor Oekraïners is Pasen het belangrijkste feest van het jaar. Hoe is het voor een christelijk gezin om dat in oorlogstijd in Nederland te vieren?