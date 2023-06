Hooggerechtshof verrast en verheugt de Democraten met uitspraak over zwarte kiesdistricten

Ze stonden klaar om in alle toonaarden te betreuren dat het Hooggerechtshof de VS weer een stuk naar rechts had laten opschuiven. Maar de uitspraak die het hof donderdag deed, over het trekken van de grenzen van kiesdistricten rond gebieden waar veel zwarten wonen, kon door progressieve politici en actievoerders voor burgerrechten alleen maar worden toegejuicht.

De staat Alabama is volgens de uitspraak verplicht, net als voorheen, de districten die leden van het Huis van Afgevaardigden kiezen zo te ontwerpen, dat twee van de zes een meerderheid van zwarte kiezers hebben. Daardoor krijgen de zwarte inwoners van de staat, die ongeveer ruim een kwart van de bevolking uitmaken, de kans om fatsoenlijk vertegenwoordigd te worden.

Dat verschijnsel heet racial gerrymandering, zoiets als ‘rasgebonden districtsontwerp’.

Meestal is gerrymandering een negatieve term, gebruikt voor het maken van districten met grillige contouren die zo zijn getrokken dat de partij die aan de macht is, en de grenzen trekt, een maximum aantal zetels haalt. Maar ook degenen die tegen het verschijnsel zijn – omdat het de politieke verhoudingen in een staat, en daardoor in de hele VS, behoorlijk scheef kan trekken – zijn vaak wel voorstanders van het rekening houden met de kleur van de inwoners.

De Wet op Burgerrechten was flink verzwakt

Dat het Hooggerechtshof het met hen eens zou zijn, was een verrassing. Want de Wet op de Burgerrechten, in 1965 aangenomen om een einde te maken aan het belemmeren van zwarten bij het uitoefenen van het kiesrecht, is door het hof in eerdere uitspraken al flink verzwakt. Zo staat in die wet dat in een aantal staten en districten waar die belemmering het grootst was, geen enkele regel rond het stemmen mag worden veranderd, zonder dat het ministerie van justitie in Washington ernaar heeft gekeken en het heeft goedgekeurd. Maar in 2013 verklaarde het hof die regel ongeldig.

De redenering was destijds, dat je zulke staten en districten niet eeuwig kunt straffen, en dat het Congres de lijst zo nu en dan toch echt moet aanpassen aan meer recente gedragingen of misdragingen.

Een verder uithollen van de bescherming die minderheden dankzij de Burgerrechtenwet genieten, leek eraan te komen. Want het hof heeft, nadat president Donald Trump tussen 2016 en 2020 enkele vacatures mocht vervullen, een stevige conservatieve meerderheid. En die heeft al met meer dingen afgerekend die progressieve Amerikanen waren gaan beschouwen als permanente verworvenheden. Zo werd vorig jaar het landelijke recht op abortus afgeschaft, en werd het in staten nog moeilijker gemaakt om het bezit van wapens te reguleren.

Later deze maand, wanneer het hof zijn laatste belangrijke zaken afhandelt voor het met reces gaat, wordt ook een uitspraak verwacht over affirmative action, het beleid van universiteiten om bij het toelaten van studenten leden van minderheden soms voorrang te geven. Afgaande op de discussies tijdens de mondelinge behandeling van de klacht daarover, zou ook dat wel eens verboden kunnen worden.

Amerikanen kunnen bij volkstellingen zowel zwart als wit aanvinken

Is dat soort bevoordeling misschien gewoon uit de tijd? De conservatieve columnist George Will noemt in The Washington Post racial gerrymandering ‘een perversie van de wet’. Volgens hem eist de Burgerrechtenwet niet meer dan dat iedere Amerikaan toegang heeft tot de stembus. In plaats daarvan is de wet ‘gebruikt als een garantie, niet van de rechten van individuen, maar van raciale groepen, waarvan wordt aangenomen dat die monolitisch denken.’

Dat bezwaar is in abstracte zin misschien wel verdedigbaar – alle mensen zijn in principe gelijk, tussen zwarte Amerikanen onderling zijn er natuurlijk heel veel verschillen, en biologisch gesproken is het hele concept van ‘ras’, zoals het in de VS wordt beleefd, compleet onzinnig.

En in volkstellingen wordt het begrip de laatste jaren ook al minder exclusief opgevat. Amerikanen kunnen tegenwoordig meerdere keuzen opgeven wat hun ras betreft, bijvoorbeeld zowel zwart als wit, of zwart en latino. In een aantal Republikeinse staten zijn daarom al stemmen opgegaan om als het om het trekken van districtsgrenzen gaat, alleen degenen als zwart mee te tellen die enkel die categorie aanvinken – met natuurlijk de gedachte erachter dat die groep dan kleiner is en minder politieke macht heeft.

Maar een puur kleurenblind beleid, zoals George Will dat graag zou zien, is in de praktijk ook onzinnig. Na generaties lang als zwarte te zijn ingedeeld, vanwege een donkere huidskleur of alleen maar een voorouder met een donkere huidskleur, hebben zwarte Amerikanen een gemeenschappelijke geschiedenis en een opgedrongen groepsidentiteit. Om nog maar te zwijgen over het gedeelde slavernijverleden.

Voor de zekerheid doodgeschoten

En of het nu een schoonmaker is in een kantoorgebouw of een opkomende jonge politicus als Barack Obama, allemaal hebben ze meegemaakt hoe witte Amerikanen soms angstig op hen reageren. En als ze een zoon hebben, moeten ze allemaal op een zeker moment met hem ‘het gesprek’ hebben, de instructie hoe je moet reageren als een politieagent je aanhoudt, om te voorkomen dat die van je schrikt en je dan voor de zekerheid maar doodschiet.

Voor dat feit kon het Hooggerechtshof niet weglopen, en dat deed het ook niet. Al scheelde het niet erg veel. De beslissing was vijf tegen vier, waarbij twee conservatieven, voorzitter John Roberts en Brett Kavanaugh, meestemden met de drie progressieve leden.

Behalve voor zwarte Amerikanen in staten waar ze talrijk zijn, kan de uitspraak ook verschil maken voor de Democratische partij. Want niet alleen Alabama moet nu een zwart district extra creëren, ook een aantal andere door Republikeinen geregeerde staten waar veel zwarten wonen, zoals Louisiana en Georgia. Die waren hierover nog verwikkeld in procedures bij lagere rechtbanken, maar die zullen nu vermoedelijk snel de knoop doorhakken in lijn met wat het Hooggerechtshof heeft gezegd.

Misschien is het hof toch niet het gewillige werktuig van de Republikeinen

Omdat zwarte Amerikanen doorgaans Democratisch stemmen, zal dat die partij in 2024, als er weer verkiezingen zijn voor het Huis van Afgevaardigden, een paar zetels voordeel opleveren. Gezien de kleine meerderheid die de Republikeinen daar nu hebben – vier zetels – zou dat zelfs de doorslag kunnen geven.

Dat zal de leden van het Hooggerechtshof niet zijn ontgaan. Misschien is het hof dus toch, ondanks zijn conservatieve meerderheid, niet het gewillige werktuig van de Republikeinse partij waarvoor het de afgelopen maanden is uitgemaakt. Maar niet te vroeg gejuicht, de maand juni is nog niet voorbij.

