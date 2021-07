Hooggerechtshof onderzoekt corruptie Bolsonaro bij aankoop vaccin

Hij zou op de hoogte zijn geweest van mogelijke corruptie binnen het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid bij een bestelling van 20 miljoen doses van het Indiase coronavaccin Covaxin.

Het Hooggerechtshof gaat daarmee in op een verzoek van de Braziliaanse procureur-generaal, die vrijdag een onderzoek had geopend naar de beschuldigingen tegen Bolsonaro nadat eerder senator Randolfe Rodrigues van oppositiepartij Rede Sustentabilidade daartoe had opgeroepen. Het Hof geeft de autoriteiten negentig dagen voor het verzamelen van bewijsmateriaal.

Bolsonaro zou een rol hebben gespeeld in een mogelijk frauduleuze deal tussen de Braziliaanse overheid en Bharat Biotech, een Indiase producent van onder meer coronavaccins. Bolsonaro ontkent enige betrokkenheid en zegt dat hij niet op de hoogte was van onregelmatigheden.

Een klokkenluider van het ministerie van Volksgezondheid heeft gezegd dat hij de president er persoonlijk op heeft gewezen dat hij door zijn superieuren onder druk was gezet om de vaccins te kopen. Ondanks die waarschuwing ondernam Bolsonaro geen actie, zo wordt hem verweten.

Het contract met Bharat wordt ook al onderzocht door federale aanklagers en wetgevers om boven water te krijgen waarom de regering een snelle overeenkomst sloot met een tussenpersoon van de producent, nadat aanbiedingen van Pfizer voor vaccins tegen een lagere prijs waren genegeerd. Het onderzochte contract betreft 20 miljoen doses van het door Bharat Biotech ontwikkelde vaccin en heeft een waarde van 268 miljoen euro (1,6 miljard Braziliaanse real).

Aanklagers noemden onder meer de relatief hoge prijzen en snelle besluitvorming als redenen voor het onderzoek naar het contract met Bharat, dat in februari van dit jaar werd ondertekend. De bewuste overeenkomst is intussen opgeschort. Volgens het Indiase bedrijf heeft de Braziliaanse overheid een normale prijs betaald voor het vaccin.

In Brazilië zijn sinds de uitbraak van de pandemie meer dan 500.000 mensen overleden aan het virus. Bolsonaro's populariteit is afgenomen nadat hij de ernst van de pandemie afzwakte en herhaaldelijk weigerde lockdowns in te stellen.