Hooggerechtshof: Netanyahu mag opnieuw premier worden, strafzaak of niet

Er loopt weliswaar een strafzaak tegen Netanyahu, maar de rechters oordeelden dat er “geen juridische basis is om parlementslid Netanyahu ervan te weerhouden een regering te vormen”.

Zondag en maandag kwamen de rechters bij elkaar om een serie petities te bespreken die Netanyahu ervan moesten weerhouden opnieuw aan te treden als hoofd van de Israëlische regering. De indieners, waaronder burgerrechtenbewegingen en oppositiepartijen, beargumenteerden dat, aangezien de Israëlische wet voorschrijft dat ministers die worden verdacht van criminele feiten moeten aftreden, ook iemand die van fraude wordt verdacht geen premier kan worden.

De rechters besloten woensdag echter unaniem niet in die redenering mee te gaan. Er is geen wet die verdachten van strafzaken expliciet verbiedt premier te worden. Bovendien is de premier volgens de Israëlische wet, in tegenstelling tot ministers, niet verplicht op te stappen als hij verdacht wordt. Hij kan aanblijven tot hij is veroordeeld en niet langer in hoger beroep kan gaan tegen het vonnis.

Zolang Netanyahu niet veroordeeld is, kan hij dus aantreden als premier, oordelen de hoge rechters. Desondanks benadrukken ze dat hun vonnis “niets afdoet aan de ernst van de beschuldigingen tegen Netanyahu en aan de problematiek van een premier die wordt beschuldigd van criminele activiteiten”.

Niets staat de noodregering van Netanyahu en Gantz nog in de weg

Het proces tegen Netanyahu, die onder meer wordt verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van rijke zakenlui, is vanwege de coronacrisis uitgesteld. Hij zal 24 mei voor het eerst voor de rechter moeten verschijnen.

Vanochtend stemde het Israëlische parlement in met een serie wetswijzingen die nodig zijn om de deal tussen Netanyahu en zijn voormalig rivaal Benny Gantz definitief te maken. De twee hebben afgesproken een noodregering van drie jaar te vormen, met de eerste achttien maanden Netanyahu aan het hoofd en daarna Gantz als premier.

Het hooggerechtshof boog zich de afgelopen dagen ook over een petitie die claimde dat deze afspraak de macht te verdelen niet in overeenstemming is met de Israëlische wet. Maar ook daar zijn de rechters het niet mee eens. Naar verwachting zal de nieuwe regering volgende week aantreden.

