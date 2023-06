Hooggerechtshof houdt koers naar rechts, maar verwachte slagveld blijft vooralsnog uit

Het Amerikaanse Hooggerechtshof doet zijn belangrijkste uitspraken vaak in blessuretijd, net voor het zomerreces. En in de blessuretijd van de tweede termijn van het Hof in de huidige, zeer conservatieve samenstelling kreeg de regering-Biden vrijdag nog een flinke tackle te verwerken. Het Hof zette een streep door Bidens plan om veel van de studieschulden kwijt te schelden, die een generatie Amerikanen als een molensteen om de nek hangen.

Dat had de president per decreet besloten, maar, zo redeneerde het Hof, dat had hij per wet moeten regelen, met instemming van het Congres. Dat gaat in de VS namelijk over de overheidsuitgaven. Daarmee lijkt de kwijtschelding van de baan, want in het Congres is momenteel geen meerderheid voor zo’n plan.

Ommezwaai

Het was niet de enige uitspraak waarin het Hof de koers naar rechts doortrok, die het vorig jaar had ingezet, toen het het grondwettelijke recht op abortus schrapte. Het stelde zich ook op achter de vrijheid van een christelijke webdesigner om de opdracht te weigeren van een homostel dat wilde trouwen (al bleek deze week dat die opdracht, waarop de zich al jaren voortslepende rechtsgang gebaseerd was, waarschijnlijk gefabriceerd was).

Op donderdag had het Hof al de positieve discriminatie die sommige universiteiten toepassen bij de selectie van nieuwe studenten ongrondwettelijk verklaard. Dat betekende een ommezwaai na decennia waarin die praktijk juist door het Hof was goedgekeurd, op basis van het argument dat een diverse studentenpopulatie uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs voor iedereen ten goede komt. Dat argument weegt niet op tegen de individuele schade die sommige studenten lijden doordat ze nu níet toegelaten worden op basis van raciale criteria, redeneren de conservatieve rechters, die tegenwoordig met zes tegen drie in de meerderheid zijn.

Toch gematigd in sommige zaken

Toch is deze tweede termijn niet het rechtse slagveld geworden waar sommige Democraten voor hadden gevreesd. Een paar dagen geleden verwierp het Hof in meerderheid een omstreden juridische theorie, die de door Republikeinen gedomineerde parlementen min of meer de vrijheid had gegeven om de kiesdistricten zo in te delen dat ze haast zeker aan de macht zouden blijven.

Ook in enkele andere zaken toonden sommige conservatieve rechters zich gematigd. En in de zaak rondom de positieve discriminatie liet het Hof de mogelijkheid open om iemands individuele ervaringen met diens etnische of raciale achtergrond mee te laten wegen bij toelating.

Van de conservatieve opperrechter John Roberts is bekend dat hij zich zorgen maakt over de legitimiteit van het Hof, nu het zo uit de pas loopt met de hoofdstroom van de Amerikaanse samenleving. Mogelijk speelde die angst in sommige achterhoofden mee, bij het betrachten van gematigdheid. Sommige Democraten vinden dat president Biden extra rechters in het Hof moet benoemen – zoals zijn voorganger Franklin Roosevelt dat in de jaren dertig deed om de New Deal erdoor te krijgen.

‘Geen normaal Hof’

Biden verzet zich daar vooralsnog tegen. maar in een reactie op de uitspraak over positieve discriminatie verzuchtte hij wel dat ‘dit geen normaal Hof is’, niet de taal die je verwacht van een president die zich zonder meer neerlegt bij de legitimiteit van de hoge rechters.

Ook binnen Hof zelf lijkt het te broeien. Afwijkende meningen blijven meestal beleefd, maar in een ongemeen scherpe en persoonlijk getoonzette ‘dissent’ over positieve discriminatie stelde rechter Ketanji Brown Jackson dat haar collega’s hun kop ‘als struisvogels’ in het zand hadden gestoken voor de realiteit dat racisme niet vanzelf weggaat.

Lees ook:

Wie krijgt het Hooggerechtshof terug in zijn hok?

In de Amerikaanse Senaat beginnen vandaag de hoorzittingen over de benoeming van Amy Coney Barrett, die de conservatieve meerderheid in het Amerikaanse Hooggerechtshof voor decennia kan bezegelen. En dat terwijl de bevolking als geheel juist progressiever wordt.



Kwijtschelding Amerikaanse studieschulden lijkt bij het Hooggerechtshof te stranden

De regering-Biden schold honderden miljarden dollars aan studieschuld kwijt, maar het Hooggerechtshof lijkt niet overtuigd dat de regering daartoe bevoegd is.