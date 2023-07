Hooggerechtshof geeft Amerika huiswerk op over verkiezingen en positieve discriminatie

Grote opluchting en even grote woede bij progressief Amerika na de laatste week waarin het Hooggerechtshof uitspraken deed voor de negen rechters op vakantie gingen.

De opluchting gold voor het veiligstellen van rechterlijk toezicht op federale verkiezingen, dus voor het Congres en het presidentschap. De afschuw ging over het afschaffen van positieve discriminatie bij het aannemen van studenten aan universiteiten.

Maar in beide gevallen is die reactie overdreven. Over verkiezingen zal nog mening juridisch gevecht uitbreken. En positieve discriminatie is lastiger geworden, maar niet onmogelijk.

Over verkiezingen wees het hof een verzoek af van de Republikeinen in North Carolina. Die hadden de districten voor het Huis van Afgevaardigden zo getrokken dat ze zelf zwaar in het voordeel waren. Het Hooggerechtshof van North Carolina had dat afgekeurd omdat de verkiezing zo niet eerlijk meer zou zijn.

Stellen van regels is aan wetgevende macht

Maar mocht het dat wel? Het organiseren van verkiezingen is volgens de Grondwet van de VS een taak van de staten. Letterlijk staat er dat het stellen van regels is voorbehouden aan ‘de wetgevende macht’ van elke staat. Het parlement dus, zou je zeggen. Sinds jaar en dag wordt dat parlement soms op de vingers getikt door het Hooggerechtshof van de eigen staat. En dat kan niet als je de Grondwet letterlijk neemt, vonden de klagers.

Dat standpunt komt veel Amerikanen bekend voor, en de juridisch geschoolden onder hen dromen er nog wel eens van: aanhangers van president Donald Trump gebruikten dat argument om maatregelen aan te vechten die rechters in allerlei staten hadden afgedwongen om stemmen gemakkelijker te maken. Dat zou in het voordeel geweest zijn van de Democraten. Ze hadden er geen succes mee, maar als het Hooggerechtshof de ‘theorie van de onafhankelijke parlementen’ had goedgekeurd, had het in 2024 heel anders kunnen lopen.

Rustig zal het dat verkiezingsjaar echter niet zijn, zeggen critici van de uitspraak. Want die is kennelijk een compromis tussen enkele conservatieve rechters in het hof, die de theorie te ver vinden gaan, en de drie progressieve rechters die hem helemaal van tafel wilden vegen. In de uiteindelijke tekst wordt van de rechters in de staten geëist dat ze respect tonen voor de grondwettelijke rol van de parlementen, en hun staat dus niet op eigen houtje de wet gaan voorschrijven over hoe verkiezingen moeten plaatsvinden.

Wanneer gaat de rechter te ver?

Allemaal heel mooi, maar wanneer gaat de rechter van een staat dan precies te ver? En hoeveel speling heeft het parlement om dingen te doen die de regerende partij goed uitkomen? Dat staat niet in het arrest. Misschien omdat de zes rechters die er hun handtekening onder zetten, het er niet over eens waren. De gerechtshoven en parlementen van de staten moeten dat kennelijk zelf uitvechten.

Dat is misplaatste terughoudendheid, schrijft hoogleraar recht Richard Pildes in de New York Times. “Verkiezingen hebben het nodig dat er duidelijke regels zijn die ver voor de verkiezingsdag bekend zijn. Dat voorkomt verwarring bij de kiezers, (...) en voorkomt continue rechtszaken over onduidelijke regels.”

Maar die zullen er nu dus wel komen, voorspelt hij. En daarmee lopen de VS het risico dat wat tot nu toe één keer gebeurde, in 2000 in de strijd tussen George W. Bush en en Al Gore, in 2024 opnieuw gebeurt: dat wie de volgende president wordt in feite wordt beslist door het Hooggerechtshof.

Boos om einde positieve discriminatie

Zo blij als desondanks de Democraten waren met de uitspraak, zo boos waren ze over het besluit van het Hooggerechtshof de positieve discriminatie te verbieden die de Universiteit van North Carolina en de Harvard Universiteit toepasten bij het aannemen van studenten.

Het felst waren de reacties van vertegenwoordigers van zwart Amerika. Want voor die groep was de positieve discriminatie vooral bedoeld. Ze wezen erop dat artikel in de Grondwet waarop het hof zich baseert, het veertiende amendement, na de Amerikaanse Burgeroorlog in de Grondwet was opgenomen om een einde te maken aan de achterstelling van zwarte Amerikanen na de afschaffing van de slavernij. Ze vonden het schandalig dat ditzelfde artikel nu juist werd gebruikt om te verbieden dat die achterstelling werd gecompenseerd.

Maar positieve discriminatie was al langer met allerlei beperkingen omgeven. In 1978 had het hof al bepaald dat rechtstreeks werken met quota niet toegestaan was. Een universiteit mocht dus niet alle kandidaten verdelen in groepen naar ‘ras’, en uit elke groep een van tevoren bepaald aantal van de beste studenten nemen – waarbij de definitie van ‘beste’ dan nog alle kanten op kon: goede cijfers, een indrukwekkend persoonlijk verhaal, goed in sport of kind van een alumnus.

In plaats daarvan mocht een universiteit wel naar ‘diversiteit’ streven, omdat daarvan een goede invloed uitgaat op de studeeromgeving op de universiteit, en dus op de kwaliteit van het onderwijs van alle studenten. De universiteit moest mocht daarbij letten op allerlei elementen, waaronder huidskleur.

Overheid moet kleurenblind zijn

Maar dat mag nu ook niet meer, bepaalde het hof in een 6-3 beslissing. Het veertiende amendement van de Grondwet zegt nu eenmaal dat iedereen in de VS in gelijke mate onder de bescherming van de wet staat. De overheid, en dus ook de door de overheid gefinancierde of gesteunde universiteit, moet kleurenblind zijn.

Ironisch genoeg zat er een zwarte Amerikaan in zowel de conservatieve meerderheid als de progressieve minderheid. Die twee produceerden allebei, zoals hoge rechters vaker doen, een eigen stuk ter begeleiding van de uitspraak.

Ketanji Brown Jackson, nog maar kort geleden benoemd door Joe Biden, schrijft in haar tegenstuk dat ‘er een enorme kloof bestaat, gebaseerd op ras, wat betreft gezondheid, bezit en welzijn van Amerikaanse burgers. Die werd geschapen in het verre verleden, maar werkt onweerlegbaar door tot de huidige dag, door de generaties heen.’

Stigma van inferioriteit

Maar Clarence Thomas, ooit voorstander van positieve discriminatie, en iets waar hij vermoedelijk zelf van profiteerde toen hij voor zijn rechtenstudie werd aangenomen op de topuniversiteit Yale, ziet alleen maar nadelen aan het systeem.

Hij wijst op onderzoeken waaruit zou blijken dat een zwarte student die puur op basis van een cijferlijst niet zou zijn aangenomen op een topuniversiteit, maar daar dankzij een voorkeursbehandeling toch terechtkomt, moeilijker zal kunnen meekomen met zijn of haar medestudenten. Die maakt de studie misschien niet eens af, terwijl diezelfde student zou hebben gefloreerd om een minder selectieve universiteit.

En zelfs als dat niet gebeurt, en de studie succesvol wordt voltooid, aldus Thomas, heeft zo’n student last van een “stigma van inferioriteit.”

Dan maar niet meer positief discrimineren? Niet op huidskleur in ieder geval, zegt het hof. Bekijk iedere student als individu en niet als lid van een groep. Want zodra je dat doet, wordt een lid van een andere groep benadeeld. Maar je kunt iedere aspirantstudent wel als persoon beoordelen, en bijvoorbeeld vaststellen dat diens afkomst het leven er niet gemakkelijker op heeft gemaakt. De manier waarop diegene daarmee is omgegaan, zoals blijkt uit het opstel dat aspirantstudenten nu ook al moeten schrijven, kan de universiteit dan laten meewegen in de beoordeling.

Maatwerk dus. De conservatieve rechters geloven erin. De drie progressieve rechters niet, die vinden het een doekje voor het bloeden. “Lippenstift op een varken”, noemt een van hen, Sonia Sotomayor, het in haar eigen tegenstuk. “Maar niemand trapt erin.”

Misschien niet. Maar de universiteiten zullen het ermee moeten doen.