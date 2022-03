Hooggeplaatsten op Curaçao betaalden jarenlang te weinig belasting: ‘De gewone man is de dupe’

Mensen met een hoge positie op Curaçao kregen jarenlang een voorkeuringsbehandeling van de Belastingdienst van het eiland ten koste van de gewone burgers. Dat heeft de minister van financiën, Javier Silvania, tijdens een commissievergadering in het parlement gezegd.

Het gaat volgens hem om ministers, parlementariërs, hoofden van departementen, directeuren en commissarissen van overheidsinstanties of andere hoge functionarissen in de publieke sector. Over aantallen repte hij tijdens de bijeenkomst niet.

Een gunstige regeling

Niet iedere belastingbetaler werd hetzelfde behandeld. Aangiftes van hoge ambtenaren en belangrijke mensen in de collectieve sector kwamen terecht bij teamleiders en hoofden van dienst bij de belastingdienst. Pas als die groen licht gaven mochten de dossier opgepakt en behandeld worden. Dat resulteerde vervolgens in een trage afhandeling, een lagere aanslag of een gunstige betalingsregeling, aldus de minister. “Een ongelofelijke friends and family affair.”

De uitspraken van de Curaçaose minister komen na de publicatie van een quickscan van de belastingdienst, die onderdeel is van de Nederlandse hulp aan Curaçao in het kader van de coronapandemie. In dat rapport wordt wel melding gemaakt van integriteitsproblemen bij de belastinginning, maar niet zo expliciet als Silvania het maakt.

Luxeleventjes

Vrienden van de Belastingdienst die toch werden geconfronteerd met hoge aanslagen konden soepele betalingsregelingen treffen. Niet zonder uitzondering werden schulden van meer dan een miljoen afgehandeld met maandelijkse betalingen van tweehonderd tot vijfhonderd euro. “Na drie keer betalen kwamen de invorderaars niet meer langs en konden deze wanbetalers hun luxeleventje voortzetten op kosten van de belastingdienst en over de rug van de gewone man”, aldus Silvania.

Volgens de minister is het uiteindelijk de gewone man op Curaçao die moest boeten voor de willekeur van de belastingdienst. Duizenden mensen die hun belasting op tijd en volledig betaalden en dat konden bewijzen, kregen toch aanmaningen en soms zelfs een deurwaarder op de stoep. “Inwoners van ons eiland die al jaren geleden zijn overleden, krijgen nog steeds aanslagen”, aldus de minister.

Een groot probleem met de naleving

Al jaren rapporteert het College financieel toezicht, dat door Nederland in 2010 is ingesteld om de overheidsfinanciën van de Caribische eilanden in evenwicht te krijgen, dat er een groot probleem is met de naleving en discipline van burgers om belasting te betalen. Ook de belastinginning zelf is een groot probleem op Curaçao. Opeenvolgende ministers beloofden het College beterschap, maar veel gebeurde er niet.

Nederland heeft vorig jaar in het kader van de coronasteun aan Curaçao onder meer geëist dat de Belastingdienst op de schop moet. In de aanpak van minister Javier Silvania lijkt Den Haag een partner te hebben gevonden die de situatie serieus neemt.

Vanaf zijn aantreden in juni vorig jaar stelde hij zich strijdbaar op tegen de oude politieke elite en verbaasde daarmee vriend en vijand, vooral met zijn uitspraken over nepotisme en ‘vriendjespolitiek’ op Curaçao. Hij werd om die reden al een keer voor de rechter gesleept, maar won die zaak omdat de rechter oordeelde dat zijn uitspraken goed waren onderbouwd.

De Belastingdienst wordt nu met hulp van Nederland gereorganiseerd. Een externe functionaris gaat aan de slag met de eerste hervormingsmaatregelen die worden voorgesteld in de quickscan. Maar het hoofd van de Belastingdienst, onder wiens bestuur prominente Curaçaoënaars ontzien werden, zit nog steeds op zijn plek.

