Hongkong zet voorzichtige stap naar erkenning homohuwelijk

De prominente Hongkongse activist Jimmy Sham heeft een halve overwinning behaald. Het hoogste gerechtshof erkende dinsdag het huwelijk met zijn man weliswaar niet, maar dringt er wel op aan dat de stad een alternatief beleid opstelt voor het registreren van partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht.

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen in Hongkong niet trouwen. Sham (36) reisde daarom tien jaar geleden naar New York om daar met zijn man in het huwelijksbootje te stappen. Hun partnerschap kon thuis niet worden geregistreerd en hij stapte naar de rechtbank met het argument dat dit zijn grondwettelijke recht op gelijkheid schendt.

Het gerechtshof geeft hem daarin gelijk. “Het ontbreken van wettelijke erkenning van de relatie dreigt het privéleven te ontwrichten. Deze willekeurige inmenging wordt als vernederend ervaren”, aldus jurist Patrick Keane in het schriftelijke vonnis. Het hof geeft de autoriteiten twee jaar de tijd om wettelijke alternatieven op het huwelijk te bieden voor mensen zoals Sham.

Een grote stap in de goede richting, vinden lokale lhbti+-organisaties. “Hoewel het oordeel tekortschiet, zien wij dit als een belangrijke overwinning voor de wettelijke erkenning van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Het toont aan dat zij juridische bescherming verdienen. Dat is een duidelijke boodschap waar koppels in Hongkong waarde aan hechten. De overheid kan dit niet negeren en zal iets moeten doen”, zegt Jerome Yau, oprichter van HK Marriage Equality.

Veilige haven

Volgens peilingen steunt 60 procent van de Hongkongse bevolking het homohuwelijk; tien jaar geleden was dat slechts 38 procent. Hongkong is jarenlang een veilige haven voor deze groep geweest. Sinds 2008 wordt er jaarlijks een Pride Parade gehouden. Later dit jaar zal de stad de Gay Games organiseren. Het is voor het eerst dat deze variant van de Olympische Spelen in Azië wordt gehouden.

De Hongkongse stadsbestuurder John Lee, die in 2022 door de regering in Beijing als enige kandidaat werd goedgekeurd, lijkt verandering te brengen in deze situatie. Deze zomer is een radioprogramma ter promotie van homorechten stopgezet, nadat het gedurende zeventien jaar op de publieke zender was uitgezonden. In Chinese media worden politieke activisten als Sham ervan beticht dat zij het Hongkongse juridische systeem misbruiken met dit soort civiele zaken.

Sham zat in de districtsraad en was een belangrijke activist tijdens de pro-democratische protesten in 2019. Net als veel andere politici, activisten en journalisten werd hij gearresteerd voor zijn betrokkenheid bij de pro-democratische beweging. Sham behoort tot de 47 Hongkongse activisten die onder de Chinese nationale veiligheidswet zijn veroordeeld voor ondermijning van de staat.

