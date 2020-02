Hongkong zet kritische mediamagnaat Jimmy Lai onder druk

De politie van Hongkong heeft media­magnaat Jimmy Lai gearresteerd, een uitgesproken criticus van de Chinese regering in Peking. Ook twee andere pro-democratische activisten zijn aangehouden, alle drie vanwege onwettige samenscholing. Lai is daarnaast beschuldigd van bedreiging.

Lai liep op 31 augustus vorig jaar mee in een demonstratie waarvoor de regering van Hongkong geen toestemming had gegeven. Dat protest liep na een vreedzaam begin uit op een harde confrontatie, waarbij de politie traangas en waterwerpers inzette terwijl sommige demonstranten met brandbommen gooiden.

De demonstranten eisten meer democratie en vrijheid in Hongkong, dat een zelfstandige status heeft binnen het communistische China. Vorig jaar gingen geregeld grote groepen mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van de stad zelf en die in Peking.

Volgens de krant Apple Daily, die eigendom is van een bedrijf van Lai, liep de miljardair twee uur lang mee in de demonstratie in augustus. Lai (71) zou daarbij vooral gezongen en gebeden hebben.

Ook de activisten Lee Cheuk-yan en Yeung Sum zijn gisteren aangehouden, volgens media in Hongkong. De politie bevestigde de arrestatie van drie mannen tussen de 63 en 72, gisterochtend in hun woningen, zonder namen te noemen. De drie arrestanten zouden hebben deelgenomen aan een niet-goedgekeurde demonstratie. Zij mochten na hun aanhouding weer naar huis en moeten op 5 maart voorkomen.

De aanklacht tegen Lai wegens bedreiging komt van een journalist van een concurrerend medium en stamt uit 2017.

‘Demonstraties niet voorbij’

Lai reageerde beheerst op zijn aanhouding. “De situatie in Hongkong wordt gespannen, maar we moeten doorgaan”, zei hij tegen verslaggevers. Lee waarschuwde dat de demonstraties in Hongkong niet voorbij zijn. “De aanklachten zullen geen rem zetten op onze strijd voor democratie, vrijheid en ons mensenrecht om bijeen te komen en te protesteren.”

Na maanden van protest blijven de demonstranten dit jaar tot nu toe thuis, vanwege het nieuwe corona­virus. Vorig jaar zijn meer dan zevenduizend mensen aangehouden, vaak vanwege oproer stoken, waar een straf van maximaal tien jaar cel op staat. Het is onbekend hoeveel arrestanten nu nog vastzitten.

Lai werd in 2014, tijdens een vorige protestgolf, ook al aangehouden. Hij stapte toen op als hoofdredacteur van Apple Daily en vervult sindsdien een rol op de achtergrond bij het mediabedrijf. Als twaalfjarige vluchtte hij van China naar Hongkong, dat toen nog een Britse kolonie was. Daar werkte hij zichzelf op tot een steenrijke en fel anti-communistische zakenman.

Vorig jaar gooiden onbekenden brandbommen naar de woning van Lai. Een woordvoerder van de zakenman wees toen beschuldigend naar leden van de triades, de georganiseerde misdaad in Hongkong.

Lai heeft goede betrekkingen in de VS. Zo ging hij vorig jaar nog op bezoek bij vicepresident Pence en minister van buitenlandse zaken Pompeo.

