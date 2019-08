Hongkong strijdt voor de ‘laatste kans op vrijheid’, maar de twijfel begint toe te slaan

De stromende regen weerhoudt honderdduizenden inwoners van Hongkong er niet van te demonstreren. Maar twijfel of de betogingen wat uithalen sluipt in de harten.

Ondanks de zee van paraplu’s loopt het regenwater overal in nekken en schoenen. Toch blijven de demonstranten rustig staan in Victoria Park en zwellen voortdurend weer de leuzen aan: ‘Steun Hongkong’ wordt afgewisseld met ‘Vecht voor vrijheid’. Tussendoor klinkt steeds weer de populaire slogan ‘Ga yao’, wat zoiets betekent als ‘gas erop’ of ‘actie’.

Victoria Park is al snel vol deze zondagmiddag en dat is precies de bedoeling. Want als er niemand meer bij kan in het ruim opgezette park, moeten de demonstranten wel de omliggende straten in. En dat hoewel de politie een mars naar het vier kilometer verderop gelegen stadscentrum heeft verboden.

De massa zet zich traag in beweging, nog altijd in de stromende regen, en de brede straten richting centrum raken snel verstopt. De mars, met volgens de organisatie 1,7 miljoen mensen, is toch begonnen.

De sfeer blijft gemoedelijk, weinig demonstranten dragen helmen of maskers. Naast de vele jongeren, meestal in het zwart gekleed, zijn er ook ouderen en mensen met kinderen gekomen. “Ze zijn nog maar klein”, zegt Jack Choy over zijn zoon en dochter, die in vrolijk gekleurde regencapes naast hun moeder even staan te schuilen in een busstation. “Toch probeer ik ze uit te leggen wat er hier gebeurt. Dat is mijn verantwoordelijkheid als ouder.”

Invloed China

Choy is boos op de regering van Hongkong, zegt hij. Die heeft geprobeerd een uitleveringswet erdoor te drukken die bijna niemand in de stad wilde. En nu de wet van tafel is, blijft stadsbestuurder Carrie Lam gewoon zitten. Choy maakt zich zorgen over de toenemende invloed van China in de stad, die een vorm van zelfbestuur kent binnen het communistische land. “Het Chinese volk is niet slecht, maar hun leiders en de media daar wel”, zegt hij.

De demonstratie is een overwinning voor het redelijke, vreedzame protest in Hongkong, en een bewijs dat de acties nog altijd brede steun genieten. In juni gingen er meer dan een miljoen mensen vreedzaam de straat op, in de stad met 7,5 miljoen inwoners, daarna nam het geweld toe. Van de kant van de politie maar in enkele gevallen ook van demonstranten, zoals tijdens de bezetting van het vliegveld een week geleden.

Een demonstrant met de Chinese vlag op haar wang. Beeld AFP

Betty begrijpt het gebruik van geweld door de demonstranten wel. “Degenen die daartoe bereid waren, hebben het mogelijk gemaakt dat we hier nu staan”, zegt de jonge Hongkongse die nog een halfjaar in Nederland heeft gestudeerd. Ze wil haar achternaam niet bekend maken, omdat ze de politie van Hongkong niet vertrouwt. “Ze arresteren soms willekeurig mensen en checken dan al hun contacten via sociale media.”

Vrijwilligster

Als vrijwilligster is Betty zelf ook betrokken bij de demonstraties, meestal bij het opruimen en scheiden van afval. Want de jonge demonstranten, die alles zonder duidelijke leiding via sociale media afspreken, willen de stad niet met de rotzooi laten zitten. Ook vanavond zal Betty, die milieukunde studeerde, helpen.

De politie laat zich deze keer nauwelijks zien. Als dat toch gebeurt, maken sommige van de meer radicale demonstranten de agenten uit voor ‘boeven’, een verwijzing naar het optreden van leden van de triades, de georganiseerde misdaad in Hongkong, die eerder demonstranten bedreigden en in elkaar sloegen. Ook dat geweld blijft deze keer uit.

Toch is het de vraag of de inwoners van Hongkong nog veel vaker zo massaal vreedzaam de straat opgaan. De regen schrikt hen niet af, maar het gebrek aan resultaat misschien wel. “Dit is onze laatste kans”, zegt Wendy, die ook haar identiteit wil beschermen. De geboren Hongkongse keerde in mei terug van een jarenlang verblijf in de Verenigde Staten.

Met haar Amerikaanse echtgenoot loopt ze mee, in de regen. “We moeten met zoveel mogelijk mensen aan de wereld laten zien waar we hier voor we voor vechten: onze laatste kans op een beetje vrijheid.”

De achternamen van Betty en Wendy zijn bekend bij de redactie.

