Hongkong pakt belangrijkste gezichten van volksprotest op

Het zijn niet de enige leiders van de demonstraties in Hongkong, misschien zelfs niet de belangrijkste. Toch zijn Joshua Wong en Agnes Chow zonder twijfel de bekendste gezichten van de pro-democratiebeweging. Vrijdag, aan de vooravond van wat weer een bewogen weekend belooft te worden, arresteerde de politie de twee activisten.

Wong en Chow worden beschuldigd van het aanzetten tot en deelnemen aan een illegale bijeenkomst en werden gisterenmiddag op borgtocht vrijgelaten. Hun arrestatie is de climax van een arrestatiegolf in Hongkong, in een poging de protestbeweging te ontdoen van haar meest uitgesproken en assertieve elementen.

De politieke beweging Demosisto, waar Wong en Chow mede-oprichters van zijn, haastte zich te verklaren dat zij niet de leiding heeft bij de demonstraties van de afgelopen maanden – die zich aanvankelijk richtten tegen een uitleveringsverdrag met het Chinese vasteland, maar inmiddels veeleisender zijn geworden. Officieel hebben de activisten namelijk geen leiders.

De voornaamste organisator van de protesten was tot nu toe burgerrechtenorganisatie Civil Human Rights Front. Hun vergunningsaanvraag om vandaag weer de straat op te gaan, werd door de politie afgewezen. Het geweld waar de demonstraties al een aantal keer toe leidden, zou een te grote dreiging zijn voor de inwoners van Hongkong. Front-leider Jimmy Sham zei in een reactie dat er niets anders opzit dan het op een nieuwe datum nog eens te proberen.

Andere demonstranten dreigen hun pijlen opnieuw op het vliegveld te richten. Ze kondigden aan zondag en maandag de toegang naar de luchthaven te blokkeren. Het vliegveld overweegt nu om vluchten te annuleren en de shuttledienst stop te zetten.

Dialoog, maar geen concessies

Dat de demonstraties ‘leiderloos’ zijn, maakt het voor de lokale autoriteiten ook niet makkelijk om te onderhandelen, mochten ze dat al willen. In een persconferentie afgelopen week zei Hongkongs leider, Carrie Lam, dat ze open staat voor een dialoog, maar wat die dialoog moet uithalen, is niet duidelijk.

Tot nu toe lijkt Lam nauwlijks bereid tot concessies. Sterker: ze dreigt met harde tegenmaatregelen. “Als het geweld aanhoudt, kunnen we niet anders dan dat door de politie uit te laten roeien.”

“Door zelf de ijzeren vuist te voorschijn te halen, heeft ze het hele idee van een dialoog op voorhand al gecorrumpeerd”, zei Agnes Chow, een dag voor haar arrestatie.

Lam kreeg van Peking de opdracht vol te houden, schrijft persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Haar suggestie de omstreden uitleveringswet officieel in te trekken, om zo de gemoederen tot bedaren te brengen, wezen de Chinese leiders van de hand.

Sinds het begin van de protesten werden meer dan negenhonderd mensen opgepakt. “Dit zijn autoritaire tactieken die de Chinese regering al lang hanteert op het vasteland, maar nooit eerder in Hongkong”, zegt Sophie Richardson van Human Rights Watch.

Bij arrestaties alleen dreigt Peking het bovendien niet te houden. Op donderdag oefenden Chinese militairen opnieuw in Shenzhen, vlak over de grens met Hongkong. Ze gingen een confrontatie aan met tegenstanders, verkleed als demonstranten. Het optreden is mogelijk bedoeld om activisten af te schrikken.

Wil Peking daadwerkelijk militairen de stadstaat insturen, dan moet ze de regering van Carrie Lam eerst om hulp laten vragen. Of het snel zo ver komt is de vraag: de Communistische Partij zit waarschijnlijk niet te wachten op een harde confrontatie, zo vlak voor de feestelijke zeventigste verjaardag van de Volksrepubliek.

Zes eisen van de demonstranten 1. Complete intrekking van de uitleveringswet. 2. De overheid mag het woord ‘rel’ niet meer gebruiken als het gaat over protesten. Dat heeft namelijk juridische consequenties. 3. Een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld. 4. Onvoorwaardelijke vrijlating van de opgepakte activisten, en alle aanklachten ingetrokken. 5. Invoering van algemeen kiesrecht. 6. Carrie Lam moet ontslag nemen. Joshua Wong (22) Als scholier van zeventien jaar werd hij gezien als een van de voornaamste leiders van de parapluprotesten van 2014, toen de bevolking de straat op ging voor een democratischer systeem. Omdat hij te jong was om zich verkiesbaar te stellen, werkte hij achter de schermen bij de pro-democratische partij Demosisto. Hij zat een gevangenisstraf uit voor zijn betrokkenheid bij de protesten van 2014 en werd onlangs vrijgelaten. Agnes Chow (22) Ze begon als woordvoerder van de scholierenorganisatie Scholarism, een belangrijk onderdeel van de latere parapluprotesten. Ze was een van de oprichters en nog altijd een van de leiders van Demosisto. Voor lokale verkiezingen in 2018 gaf ze haar Britse nationaliteit op. Omdat ze had gepleit voor zelfbeschikking van het eiland werd ze toch gediskwalificeerd.

