Hongarije zwicht voor Brusselse druk

De Hongaarse regering deed het niet van harte, maar diende toch wetten in die de rechterlijke macht in Hongarije weer onafhankelijk moeten maken. Woensdag stemde het parlement onder meer voor een verandering van het Hooggerechtshof en het Grondwettelijke Hof. Daar mogen voortaan geen politici meer in worden benoemd. Ook zullen juridische kwesties voortaan weer beslecht worden door het Europese Hof.

Het zijn veranderingen waar de Europese Commissie de afgelopen tijd sterk op heeft aangedrongen. Toen Hongarije erg hardnekkig niet luisterde, besloot Brussel om verschillende subsidies achter te houden tot er veranderingen zouden plaatsvinden. Zonder onafhankelijke rechtspraak is immers niet gegarandeerd dat Europese subsidies op de juiste plekken belanden.

Zo heeft Brussel eerst het coronaherstelgeld voor Hongarije achtergehouden, zo’n 5,8 miljard euro. Dat geld krijgt het land pas als het voldoet aan 27 voorwaarden. Verandering van het justitiële apparaat zijn er vier van, aan de andere 23 is Hongarije nog niet toegekomen.

Maar Brussel blokkeerde ook de eerste uitbetaling van een bedrag van 22 miljard voor vijf jaar aan Boedapest. Een deel van dat geld, bestemd voor ontwikkeling van het platteland, kan dit jaar alsnog op de bankrekening van de regering-Orban worden gestort.

Genderverschillen en homoseksualiteit

Om hoeveel geld het precies gaat konden ambtenaren van de Europese Commissie gisteren niet zeggen, maar het is meer dan 10 miljard euro. Aan de bepaling van het daadwerkelijke bedrag ligt een ingewikkelde berekening ten grondslag waaraan Brussel pas begint te rekenen als Hongarije de nieuwe wetten ook daadwerkelijk heeft ingevoerd.

Dat zal minstens nog een paar maanden op zich laten wachten. Zeker 2,6 miljard wordt nog niet uitbetaald omdat Hongarije nog niets heeft gedaan aan een paar andere grote bezwaren van de Europese Commissie. Zo heeft Hongarije een wet die verbiedt dat kinderen iets te weten komen over het bestaan van genderverschillen of homoseksualiteit die tegen de EU-waarden indruist. Ook benoemt het politici in universiteitsbesturen en hebben asielzoekers in het land niet de rechten die ze van de Europese wet moeten krijgen.

De ruzie tussen Boedapest en Brussel duurt al jaren en leek nooit tot een oplossing te komen. Dat de Europese Commissie vorig jaar besloot om de subsidiekraan dicht te draaien, lijkt in ieder geval effect te hebben.

Nog geen coronageld

De Europese Commissie heeft de deur naar Boedapest nooit gesloten. Achter de schermen zijn onderhandelingen over de vraag hoe Hongarije het EU-geld alsnog kan krijgen constant doorgegaan.

Dat een deel van het geld uit de bevroren cohesiefondsen na invoering van de deze week aangenomen nieuwe wetten naar Boedapest kan worden overgemaakt, werd op 24 april beklonken.

De Hongaarse regering zegt in plaatselijke media dat er nu ook coronageld zal komen, maar dat spreekt de Europese Commissie tegen. Voordat ook dat geld in Boedapest is, zal er nog flink wat moeten gebeuren. Dat zit er niet snel aan te komen, want Hongarije blijft het oneens met de EU. Tegelijk met de wetten die de rechtsstaat versterken, nam het Hongaarse parlement ook een wet aan die de positie van leraren verzwakt.

