Hongarije ziet campagne om EU-voorzitterschap te voorkomen als zoveelste voorbeeld van linkse chantage

“Wij zijn het zwarte schaap van de Europese Unie. Deze soap loopt nu al dertien jaar, terwijl wij de steun hebben van twee derde van de kiezers.” Dat zei de Hongaarse regeringswoordvoerder Zoltán Kovács deze week in een interview met een Hongaars blad. Hij reageerde op een resolutie die het Europees Parlement vorige week aannam, over het aankomende EU-voorzitterschap van Hongarije in 2024. Dat moet worden voorkomen, volgens een meerderheid in dat Brusselse parlement. Die ziet Hongarije niet langer als democratie en gelooft niet dat het de neutraliteit kan opbrengen die voor het voorzitterschap vereist is.

Al sinds 2018 loopt er vanuit de EU een strafprocedure tegen Hongarije. Volgens de EU ondermijnt de regering van premier Viktor Orbán de democratie in het land, via de overname van een groot deel van de pers en het monddood maken van de oppositie. Ook wordt volgens de EU de rechterlijke macht in het land sterk beperkt, en wordt gevreesd dat in het afgelopen decennium veel EU-fondsen in de zakken van premier Orbán en naaste kringen beland zijn.

Lhbti-rechten als een kwestie van politieke overtuiging

Wetten die het leven van lhbti+-personen moeilijk maken verslechterden de relatie tussen Hongarije en de EU verder. Volgens andere EU-landen gaan die lijnrecht in tegen de universele mensenrechten, maar volgens de regering-Orbán is de houding tegenover lhbti-rechten gewoon een kwestie van politieke overtuiging: conservatief-rechts Hongarije tegenover een links-liberale EU.

De Hongaarse regering ziet het conflict dan ook heel anders: die stelt slachtoffer te zijn van een politieke hetze, omdat ze er nou eenmaal andere waarden op nahouden dan de leiders van andere EU-lidstaten. Het Europees Parlement ondermijnt zélf de democratie, stelde de Hongaarse minister van justitie Judit Varga in reactie op de resolutie. Is de Hongaarse regering niet keer op keer democratisch gekozen, vroeg zij. Bovendien is het binnen EU-wetgeving niet mogelijk voor het parlement om een voorzitterschap tegen te houden. De parlementariërs moeten zich volgens haar dus helemaal niet met de kwestie bemoeien. Wie holt er hier nou de rechtsstaat uit, beet ze het parlement toe.

In de Hongaarse media, die onder de invloed van de regering-Orbán vallen, heeft het conflict met Brussel nog een andere invalshoek gekregen. Dat verhaal gaat ongeveer zo: de rest van de EU wil Hongarije ‘de oorlog met Rusland’ in trekken, terwijl Hongarije voor vrede is. Andere landen hebben immers geen problemen met het leveren van wapens en andere vormen van steun aan Oekraïne, maar Hongarije wel.

De goede relatie van premier Orbán met Vladimir Poetin

De verklaring daarvoor wordt in het buitenland vooral gezocht in de goede relatie die premier Orbán al jaren met Vladimir Poetin onderhoudt, maar in de Hongaarse media wordt die steevast geschetst als vredelievend Hongarije tegenover de EU die voor oorlog is.

Dat Hongarije nog altijd flinke sommen EU-geld niet heeft ontvangen – volgens de Europese Commissie vanwege die zorgen rondom democratie, corruptie en rechtsstaat in het land – wordt in de Hongaarse media al een jaar lang uitgelegd als druk op het land zodat het zich zal schikken naar linkse EU-waarden en een andere houding ten opzichte van de oorlog. De huidige vraagtekens bij het EU-voorzitterschap van Hongarije werden deze week onmiddellijk opgenomen in dat verhaal. “Hongarije wordt alweer gechanteerd vanwege zijn anti-oorloghouding”, stelde politiek adviseur Balázs Orbán vast.

