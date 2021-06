Hongarije verbiedt tv-programma’s en lesmateriaal met homostellen, EU (met vertraging) ‘uiterst bezorgd’

De verontwaardiging spatte niet meteen van Brussel af. Sterker nog: de Europese Commissie reageerde in eerste instantie nogal lauw, toen bekend werd dat in Hongarije een nieuwe wet is aangenomen die bepaalt dat op scholen niet langer mag worden lesgegeven over homoseksualiteit of genderverandering.

Die bepaling was in een wet gefrommeld tegen pedofilie, waarvan het verhaal was dat die vooral de bedoeling had om kinderen tegen seksueel geweld te beschermen. Maar hij omvatte ook de bepaling dat kinderen en jongeren op school niet te horen mogen krijgen over homoseksualiteit, plus een artikel dat verbiedt dat op televisie, in programma’s die jongeren en kinderen kunnen zien, liefdeskoppels van gelijk geslacht te zien zijn. In reclames mag dat evenmin.

‘Bescherming van kinderen’

“We zijn bekend met de Hongaarse wet en het debat daarover in het land. We zullen het nader onderzoeken”, zei de Europese commissiewoordvoerder in eerste instantie. Hij vervolgde: “Het is belangrijk dat lidstaten de juiste balans vinden tussen mensenrechten en de bescherming van kinderen”.

Die niet al te verontwaardigde opmerking kwam de commissie meteen op een storm van kritiek te staan. De Nederlandse parlementariër Sjoerd Sjoerdsma reageerde bijvoorbeeld furieus: “De Europese Commissie heeft een ruggengraat van slagroom als het gaat om lhbti-rechten in Hongarije”.

Sjoerdsma zal de enige niet zijn geweest, want later die woensdag kwam de commissie alsnog met een steviger antwoord. Eurocommissaris Didier Reynders van justitie zei dat hij de nieuwe Hongaarse wet ‘ten diepste betreurt’. “Als jongeren hun identiteit aan het ontwikkelen zijn, moeten ze toegang hebben tot informatie die een moderne en open maatschappij reflecteert, in al haar verscheidenheid”, zo formuleerde hij.

Officieel onderzoek

Nog scherper reageerde even later Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. “Ik ben uiterst bezorgd over de nieuwe wet in Hongarije. We zijn aan het beoordelen of die in tegenspraak is met Europese wetgeving. Ik geloof in een Europa dat diversiteit omarmt, niet één die het voor onze kinderen verstopt.”

Vlak daarna reageerde commissaris Helena Dalli, die over gelijkheid gaat, met het bericht dat er een officieel onderzoek is geopend. “Iedereen moet vrij zijn om zichzelf te zijn”, vindt zij. “Het is de plicht van de EU om dit principe te beschermen. Daarom ben ik een onderzoek gestart naar de nieuwe Hongaarse wet en de vraag in hoeverre die past binnen de Europese wet.” Dalli voegde er tegen persbureau Reuters aan toe dat een land met dergelijke wetten wat haar betreft geen Europese steun hoeft te verwachten. De EU geeft tegenwoordig alleen subsidies aan lidstaten die de rechtsstaat respecteren.

‘In de kast blijven’

In Hongarije zelf is het protest tegen de wet groot. Afgelopen maandag was er een demonstratie in Boedapest. Duizenden Hongaren protesteerden tegen de nieuwe wet. Eén van de demonstranten, kleuterjuf Dominika Pandza, zei tegen persbureau Reuters dat de wet in haar ogen ‘onmenselijk’ is. “Hierdoor blijven kinderen die in de kast zitten daar zitten, zonder mogelijkheid om eruit te komen.”

Het is niet de eerste wet die de Hongaarse regering-Orbán heeft aangenomen die ingaat tegen de rechten van lhbt’ers. Orbán heeft in de grondwet laten vastleggen dat het huwelijk alleen tussen man en vrouw kan zijn, hij heeft het voor homokoppels zo goed als onmogelijk gemaakt om kinderen te adopteren en hij weigert transgenders wettelijke rechten toe te kennen.

