Hongarije’s mogelijk eerste vrouwelijke president is niet zo van de gendergelijkheid

Hongarije krijgt hoogstwaarschijnlijk een vrouwelijke president: premier Viktor Orbán kondigde dinsdag aan dat zijn regeringspartij Fidesz heeft besloten om politica Katalin Novák te nomineren voor de functie. Aangezien de partij een supermeerderheid heeft in het parlement, is de functie daarmee zo goed als vergeven.

De keuze voor Novák, momenteel minister voor ‘familiezaken’ in de regering-Orbán, is controversieel om meerdere redenen. Novák mag dan een vrouw zijn, een symbool voor gendergelijkheid is ze niet. Vorig jaar werd ze in felle bewoordingen bekritiseerd door onder andere mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, nadat een filmpje werd gepubliceerd waarin Novák de vrouwen van Hongarije toespreekt, voor een geanimeerde achtergrond waarin onder andere een keuken en een zwangere vrouw te zien zijn.

Een misplaatste gelijkheidsstrijd

In het filmpje bespreekt Novák haar standpunten als het gaat om de positie van de vrouw: het is volgens haar beter als vrouwen niet het gevoel hebben dat ze constant moeten concurreren met mannen voor dezelfde posities en salarissen. “Laten we onze privileges niet opgeven voor een misplaatste gelijkheidsstrijd. Laten we oog hebben voor de schoonheid die voortkomt uit de verschillen tussen mannen en vrouwen. Laten we de moed hebben om ‘ja’ te zeggen tegen kinderen – om aanwezig te zijn waar niemand anders ons kan vervangen”, aldus de minister, die zelf drie kinderen heeft en vóór haar politieke carrière jarenlang huismoeder was.

Daar komt bij dat Novák een partijgenoot van premier Orbán is. In maart 2022 vinden er nieuwe verkiezingen plaats, maar de benoeming van de nieuwe president valt nog net binnen de huidige parlementaire cyclus. De verenigde oppositiepartijen, die het in maart tegen Orbán opnemen onder leiding van de conservatieve politicus Péter Márki-Zay, zijn nu bang dat als zij straks de verkiezingen winnen en een toch al moeilijke regeringsperiode ingaan, hun leven nóg moeilijker zal worden met een partijgenoot van Orbán als president.

Het Hongaarse presidentschap is geen puur symbolische functie: er zijn allerlei manieren voor de president om regeringsbeleid te bemoeilijken of vertragen. Maar volgens premier Orbán is die kritiek onzin. De huidige president is ook een partijgenoot van hem, en die heeft het twee termijnen prima gedaan, aldus de premier. “Waarom zou dat voor Katalin Novák anders zijn?”

Novák zelf zei dinsdag in een Facebookpost de nominatie te accepteren. ‘Hongarije representeren, de hele Hongaarse natie dienen – ik bereid me met vertrouwen, hart en ziel voor op deze uitdagende taak’, schreef de minister. En: ‘Ik blijf wie ik ben’.

