Hongarije krijgt voorlopig geen coronaherstelgeld van de EU

De Europese Commissie houdt 7,2 miljard euro voorlopig vast, totdat de Hongaarse regeringsleider Orbán duidelijk maakt dat het geld ook echt terechtkomt waarvoor het bedoeld is. Uit de Hongaarse aanvraag blijkt niet duidelijk genoeg dat het geld niet in de verkeerde zakken zal belanden.

Dat bericht, dat van officiële zijde nog niet werd bevestigd, bereikte woensdag het Europees Parlement. Daar werd juist die dag de druk op de Brusselse beslissers zwaar opgevoerd om actie te ondernemen tegen Hongarije. Zware woorden klonken er, vanuit vele fracties.

Een meerderheid in het parlement is verontwaardigd over een nieuwe Hongaarse wet, die donderdag ingaat en waarin homoseksualiteit zo’n beetje wordt gelijkgesteld aan pedofilie. Kinderen, zo luidt de strekking, mogen geen beelden meer zien van homoseksuelen. Op televisie moeten voortaan alleen man/vrouw-paren worden vertoond, op school mogen ze niet meer horen dat ook andere dan heteropartnerkeuzes mogelijk zijn.

Nog altijd geen straf

Het is diezelfde wet waar demissionair minister-president Mark Rutte en zijn Belgische en Luxemburgse collega’s twee weken geleden op een Europese top tegen in het geweer kwamen. Rutte noemde zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán ‘schaamteloos’.

Het parlement in Straatsburg is blij met die strenge woorden, maar ziet tegelijk met lede ogen aan dat ze voorlopig nog weinig om het lijf hebben. Hongarije, een land dat miljarden aan EU-fondsen ontvangt, krijgt nog altijd geen straf, terwijl de antihomowet de zoveelste provocatie is van Europa.

In de ochtend debatteerde het parlement met commissievoorzitter Von der Leyen over de volgende stappen. Von der Leyen noemde de Hongaarse wet ‘schandelijk’, en belooft dat de Commissie tegen het land stappen zal ondernemen. Ze zegt dat in het najaar procedures zullen starten. “Wij staan voor de vrijheid van onze burgers. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn.”

Maar het Europees Parlement neemt daar geen genoegen mee. Donderdag wordt naar alle waarschijnlijkheid een resolutie aangenomen waarin niet alleen de Hongaarse wet in stevige bewoordingen wordt veroordeeld, maar ook de Commissie wordt opgeroepen om niet langer te wachten met het nemen van juridische stappen tegen het land. Daarnaast dringt het Europarlement er ook bij de EU-landen op aan om Hongarije voor het Europees Hof te dagen, mocht de Commissie dit nalaten.

Tot nog toe wachten Von der Leyen en haar team daarmee tot het Europese Hof zich heeft uitgesproken over de juridische houdbaarheid van een sinds 1 januari geldende bepaling dat Europees geld alleen beschikbaar is voor landen die zich aan de beginselen van de rechtsstaat houden. Het hof behandelt die zaak in oktober, in december pas zal de uitspraak volgen.

Drie redenen om nu al te kunnen handelen

Daarop wachten is helemaal niet nodig, stelt een groep Europarlementariërs. Die vroeg drie onafhankelijke wetenschappers, allemaal deskundig op het gebied van de rechtsstaat, of de Commissie op dit moment al reden had om Hongarije Europees geld te onthouden. Een van die drie was de Groningse hoogleraar John Morijn. In een rapport, dat woensdag werd gepresenteerd, stellen zij dat de Europese Commissie nu al kan stoppen met het betalen van subsidies aan Hongarije.

De onderzoekers geven drie redenen aan waarop de Commissie kan handelen. Het land kan niet goed uitleggen waar EU geld belandt, heeft geen onafhankelijke rechtspraak en geen onafhankelijke rechtbanken. De combinatie van die elementen leidt ertoe dat er serieus risico bestaat dat EU-geld in de verkeerde zakken belandt.

“De Europese Commissie zegt dat het de rechtsstaat serieus wil beschermen, dan moet het dat nu tonen”, zo stelde woensdag Daniel Freund van de Groene fractie. “Dat de Commissie het herstelgeld nu vasthoudt, is een aardige eerste stap, maar er is meer nodig.” Freund stelt dat de Commissie opzettelijk de procedures aan het vertragen is. Dat gaat onder meer ten koste van het vertrouwen van de Hongaarse bevolking in de EU, zegt zijn collega Katalin Cseh van de liberale fractie Renew. “Het kost mij de grootste moeite om in Hongarije uit te leggen dat Europa meer tijd nodig heeft”, zei Cseh. “Intussen is het wegkijken uiterst schadelijk. Het Orbánisme verspreidt zich als een bosbrand over Europa.”

Lees ook:

Hongarije moet nu de consequenties voelen

Viktor Orbán heeft een project. Hij wil van Hongarije, het land waar hij bij elkaar al vijftien jaar premier van is, een conservatief bolwerk in Europa maken – een fort tegen progressieve ideeën over tradities, seksualiteit, migratie en globalisering.