Hongarije kan niet langer rekenen op Europees geld; premier Orbán heeft te veel regels geschonden

Hongarije kan niet langer rekenen op Europees geld. Premier Orbán is nu echt te ver gegaan met de uitholling van Europese waarden.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, werd dinsdag door het Europees parlement ondervraagd in het voor de derde keer ingevoerde vragenuur. Dat verdween eerder wegens saaiheid van de parlementaire agenda, maar nu had de commissievoorzitter nieuws.

“We moeten de volgende stap zetten met Hongarije”, zei Von der Leyen, die het parlement vanwege rugpijn staand toesprak. Ze zei dat commissaris Johannes Hahn de eerste stap heeft gezet in het proces waarmee de Europese Commissie zijn subsidies uit Hongarije gaat terughalen, omdat het land zich niet aan de regels van de rechtsstaat houdt.

De druppel

Niet geheel toevallig kondigt de Commissie dit aan nadat Viktor Orbán afgelopen zondag opnieuw de Hongaarse verkiezingen won. Orbán heeft niet alleen de rechtsstaat uitgehold, maar onttrekt zich ook aan de Europese afkeer van Poetins invasie in Oekraïne. Het idee dat hij nog vier jaar gebruik mag maken van Europese fondsen en tegelijk via zijn eigen mediakanalen Brussel bij zijn burgers in diskrediet kan blijven brengen, lijkt de druppel voor de Commissie te zijn geweest.

Al sinds zijn aantreden in 2010 lapt Orbán Europese regels aan zijn laars. Hij gebruikte subsidies voor persoonlijke projecten, nam er familieleden van in dienst en perkte intussen met een lange reeks wetten de democratische rechtsstaat steeds verder in. De vrije pers verdween en lhbti+’ers worden er op school zwartgemaakt.

Europese Commissie kwam lang niet in actie

Maar hoewel het Europees parlement er al tijden bij de Commissie op aandrong om maatregelen te nemen, kwamen die steeds maar niet. Zelfs toen het met een nieuwe wet vanaf 2021 mogelijk werd om Europese subsidies in te houden als die naar landen gaan waar aan de rechtsstaat wordt gemorreld, kwam de Commissie niet in actie. Nu, nadat eerder dit jaar ook het Europese Hof van Justitie zei dat het mogelijk is, gaat de Commissie alsnog handelen.

Wat de beslissing exact gaat inhouden is nog onbekend. Waarschijnlijk kan Orbán 7 miljard euro, die hij aanvroeg uit het coronaherstelfonds, op zijn buik schrijven. Maar ook andere, al verkregen subsidies kunnen worden teruggevraagd. “Er is geen zaak uit het verleden verloren gegaan”, bezwoer Von der Leyen het parlement.

Ook in Polen gaat het niet goed met de rechtsstaat. Daar zijn onafhankelijke rechters beknot. Toch lijkt het erop dat Brussel nu geen maatregelen neemt tegen Polen. Dat land steunt Brussel wel in zijn strijd tegen Poetin. Nu het oorlog is aan de oostgrens, vindt de Commissie Europese eenheid belangrijker dan ooit.

