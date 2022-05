Hongarije is het ultieme gastland voor de conservatieve Amerikaanse lobbyclub ACU

De belangrijkste conservatieve Amerikaanse lobbybeweging ACU houdt voor het eerst een congres in Europa. Dat Hongarije het gastland is, zegt veel over waar conservatief rechts in de VS heen beweegt.

De Hongaarse premier Viktor Orbán zette op donderdagochtend in twaalf stappen een handleiding voor ‘christelijk-conservatief succes’ uiteen aan zijn internationale collega’s. Stap één: speel het spel volgens je eigen regels. Stap vier: zorg dat je de media hebt. Stap twaalf: bouw je eigen politieke instellingen, want hoewel politici komen en gaan, blijven instellingen generaties lang bestaan.

Het zijn precies de punten waar Orbán internationaal, vooral binnen de Europese Unie, om verguisd wordt: uitholling van de rechtsstaat, overname van een groot deel van de Hongaarse media en de politieke overname van instellingen in het land, van universiteiten tot theaters.

Maar vandaag richt Orbán zich niet tot zijn critici, maar tot zijn bewonderaars. Hij is keynote speaker op het eerste Europese congres van de invloedrijke conservatieve lobbybeweging American Conservative Union (ACU), die jaarlijks het congres CPAC organiseert. In de afgelopen paar jaar bouwden conservatief Amerika en ‘illiberaal’ Hongarije een hechte band op, met de rechtse Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Tucker Carlson voorop: Carlson maakte eerder dit jaar een documentaire over Hongarije, getiteld Hungary vs. Soros. Fight for Civilization. Hij verwijst regelmatig naar Hongarije als een land waar de VS een voorbeeld aan zouden moeten nemen, en naar Viktor Orbán als het soort leider waar zijn eigen land ook van zou profiteren.

Verschuiving naar hardliners

Niet alle Amerikaanse conservatieven zijn blij met deze focus op landen als Hongarije, en recentelijk ook Brazilië. Die vertegenwoordigt namelijk een verschuiving van een meer traditioneel Amerikaans conservatisme – de eerste editie in 1974 werd geopend door toekomstig president Ronald Reagan – naar een hardliner-rechts model van waarden, retoriek en strategieën, waarvan ook Donald Trump een exponent is.

Afgelopen maandag, tijdens een toespraak in het Hongaarse parlement, sprak Orbán bijvoorbeeld nog openlijk over de ‘Grote Vervanging’: een extreemrechtse complottheorie die stelt dat er een links-liberaal plot bestaat om de witte, christelijke bevolking van de VS en Europa langzaamaan ‘uit te dunnen’ via migratie. Deze omvolkingstheorie is ook onder de Amerikaanse conservatieven die zich op CPAC verzamelen steeds populairder geworden. Tucker Carlson promoot de theorie in zijn programma.

De huidige Amerikaanse president Joe Biden sprak zich op dinsdag – een dag na Orbán’s toespraak – juist fel uit tegen deze complottheorie, nadat bekend was geworden dat een schietpartij die afgelopen weekend plaatsvond in een supermarkt in een overwegend zwarte buurt in Buffalo, New York, erdoor gemotiveerd lijkt te zijn. Biden karakteriseerde de extreemrechtse complottheorie als een ‘perverse ideologie’.

‘Aanval op de westerse samenleving’

De deelprogramma’s tijdens CPAC hebben titels als ‘Op God vertrouwen we’, ‘De vader is een man, de moeder is een vrouw’ en ‘Aanval op de westerse samenleving’. Onder de genodigden bevinden zich Mark Meadows, stafchef onder president Trump, Herbert Kickl, leider van de extreemrechtse partij FPÖ, voormalig president van Tsjechië Václav Klaus, de Republikeinse politicus Rick Santorum en Santiago Abascal, leider van de radicaal-rechtse Spaanse partij Vox. Tucker Carlson sprak het verzameld publiek op donderdagochtend toe in een videoboodschap. Ook de Britse politicus Nigel Farage kwam langs via Zoom.

Slechts één tegenvaller voor de organisatoren: er gingen lang geruchten rond dat Donald Trump zelf één van de gasten zou zijn tijdens de conferentie. Maar die liet uiteindelijk verstek gaan.

