Honderden mummies en talloze beelden ontdekt in Egypte

Het is de vijfde grote archeologische ontdekking sinds 2018 in Egypte. Het aantal in grafschachten aangetroffen doodskisten, met prachtige, levendige beschilderingen, is ongeëvenaard. De archeologen werken in een gebied van zo’n 500 meter lengte, in de schaduw van de beroemde zestrapspiramide van Djoser, die in 2020 na jaren van restauratie weer is opengegaan. Een kwart van het gebied is pas opgegraven. De meeste doodskisten stammen uit de periode van 500 jaar voor Christus.

Het ministerie wil het toerisme bevorderen

De verwachting is dat er nog veel meer oudheidkundige objecten worden gevonden als het terrein de komende jaren verder wordt onderzocht. De necropolis van Sakkara bestaat uit een uitgestrekt gangenstelsel waar vooraanstaande Egyptenaren zich honderden jaren lang lieten begraven bij een van de oudste piramides, de piramide van Djoser, die 2650 jaar voor onze jaartelling is gebouwd.

Bij de opgravingen is ook een meterslange, goed geconserveerde, papyrusrol vol hiërogliefen gevonden met teksten uit het Dodenboek. Het is voor onderzoek naar een laboratorium in Cairo gezonden om te bestuderen.

De sarcofagen en bronzen beelden gaan naar het nieuwe Egyptische Museum van Oudheidkunde bij de piramides van Gizeh dat binnenkort opengaat. Het oude museum in Cairo in de oude binnenstad aan de Nijl voldeed al jaren niet meer om de collectie goed te conserveren voor de toekomst.

Het ministerie van toerisme en oudheidkunde kondigt de ene na de andere ontdekking aan om het toerisme te bevorderen dat na de Arabische Lente in 2011, vervolgens de coronapandemie en nu weer de oorlog in Oekraïne is ingestort.

Erik van Zwam

