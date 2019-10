‘Honderden IS-leden ontsnapt uit kamp in Syrisch grensgebied’

Uit een kamp in het noorden van Syrië dat werd aangevallen zijn zondag honderden IS-strijders ontsnapt. Volgens de Koerdische autoriteiten gaat het om meer dan 700 buitenlanders en familieleden die zich bij de terreurbeweging hadden aangesloten.

In een verklaring zeggen de autoriteiten dat het kamp in Ain Issa werd aangevallen door “huurlingen” en dat de IS-aanhangers die er werden vastgehouden daarna de bewakers hadden aangevallen.

Eerder meldde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten dat er honderd IS-strijders uit het gevangenenkamp in Ain Issa waren ontsnapt. Volgens Rami Abdulrahman, het hoofd van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, heerst er in het kamp een "staat van anarchie".

Het kamp ligt dicht bij de stad Raqqa, het voormalige bolwerk van de terreurorganisatie. Ain Issa wordt al sinds woensdag door Turkije gebombardeerd. Er zitten zo'n twaalfduizend mensen, onder wie duizend vrouwen en weduwen van IS-strijders en hun kinderen.

Veroverd door Turkse militairen

De hulporganisatie Save the Children zegt dat er honderden kinderen en vrouwen onder de ontsnapte aanhangers zijn. Volgens de organisatie bestaat het risico dat kinderen van buitenlanders “verdwalen in de chaos”.

Ook in de stad Suluk, dat ten noord-oosten van Ain Issa ligt, vonden vandaag heftige gevechten plaats. Turkije's officiële persbureau beweerde dat Syrische strijders geallieerd aan Ankara de stad veroverd hadden, terwijl de Koerdische autoriteiten zeggen dat de strijd nog gaande is.

Het kamp zou vanmiddag veroverd zijn door Turkse militairen en door Turkije gesteunde Syrische milities, zeggen bronnen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die het kamp bewaakten, en mensenrechtenorganisaties tegen The Washington Post en The New York Times.

De VS hebben inmiddels een klein aantal militairen weggehaald van een post bij Ain Issa. Twee Amerikaanse defensiefunctionarissen meldden dat de militairen zijn weggehaald om te voorkomen dat zij in het Turkse offensief worden betrokken.

