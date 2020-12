Honderden Ethiopische immigranten arriveren in Israël, maar het gaat niet snel genoeg

Met veel fanfare werden 316 Ethiopische Joden donderdag ontvangen op het Ben-Gurionvliegveld van Tel Aviv. Premier Benjamin Netanyahu en zijn rivaliserende minister van defensie Benny Gantz hadden hun politieke sores vanwege een dreigende regeringscrisis heel even aan de kant geschoven om de immigranten te verwelkomen op Israëlische bodem.

De feestelijke gebeurtenis is een eerste stap in het overplaatsen van zeker tweeduizend Falash Mura, een Joodse minderheid uit Ethiopië, naar Israël voor eind januari. De actie is onderdeel van een logistieke operatie om de hele gemeenschap naar Israël te halen.

De Knesset, het Israëlische parlement, nam in 2015 een motie aan om de al eerder ingezette hervestiging van de Joodse minderheid uit het Oost-Afrikaanse land voor het einde van 2020 te volbrengen. Maar sinds die toezegging zijn er pas 2591 mensen overgevlogen. Volgens de regering loopt de operatie vertraging op door te weinig budget.

Geweldadig conflict nabij Gondar

Er wachten naar schatting nog zeker 10.000 Falash Mura op toestemming om naar Israël te komen. De meesten wonen in Ethiopië’s tweede stad Gondar, net onder de noordelijke Tigray-regio waar sinds vorige maand een gewelddadig conflict woedt tussen het federale leger en milities van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF).

Nu dat conflict steeds verder escaleert, wordt de Israëlische regering onder druk gezet om snel te handelen. Activisten sporen Netanyahu aan zo spoedig mogelijk alle overgebleven Ethiopische Joden naar Israël te halen.

Zo ook Muket Fenta die zich al jaren inzet voor het recht van de Falash Mura om zich in Israël te vestigen. Hij stoort zich aan Netanyahu’s optreden op het vliegveld, zo vertelde hij in The Times of Israel. “De regering viert de aankomst van een paar honderd Ethiopische immigranten, terwijl er al duizenden zouden moeten zijn. Zij zijn nu achtergebleven, terwijl hun lot onduidelijk is”.

Volgens de Israëlische Wet van de terugkeer heeft iedereen van Joodse afkomst recht als immigrant naar Israël te komen en het staatsburgerschap te verkrijgen. Hoewel veel Ethiopische Joden hier gebruik van hebben gemaakt, geldt de wet niet voor de Falash Mura. Dit komt doordat het Israëlische ministerie van binnenlandse zaken de gemeenschap niet als Joods beschouwt, omdat hun voorouders zich in de negentiende eeuw bekeerden tot het christendom. In de afgelopen decennia zijn velen echter weer teruggekeerd tot het joodse geloof.

Om toch een kans te maken op een toekomst in Israël moeten de Falash Mura een lange aanvraagprocedure doorlopen voordat ze toestemming krijgen zich er te vestigen. De hoop was dat het besluit van de regering in 2015 dit proces zou versnellen. Sommigen wachten al decennia op een antwoord.

Lees ook:

De vrees voor meer oorlogsmisdrijven in de strijd om Tigray groeit

Door de heftige propagandaoorlog om Tigray neemt het risico van oorlogsmisdaden toe. Zeker nu de slag om Mekele begint.