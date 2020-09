Honderden bootvluchtelingen uit Myanmar gered door Indonesische vissers

Op elkaar gepakt zit de groep Rohingya onder een rieten overdekking. Het is donker buiten en terwijl ze wachten op verdere instructies, proberen sommigen wat te slapen. Hun bezittingen zijn gepakt in plastic zakken, zo is te zien op beelden van Sky News die net na de aankomst in de Indonesische provincie Atjeh zijn gemaakt. De houten boot van de vluchtelingen werd vlak na middernacht gesignaleerd door lokale vissers, waarna de groep aan land werd gebracht. Naar eigen zeggen zijn de bijna driehonderd Rohingya , onder wie veertien kinderen, ruim een half jaar op zee geweest.

De groep is mogelijk vertrokken uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh, zo laat Chris Lewa aan lokale media weten. Zij houdt voor mensenrechtenorganisatie The Arakan Project de situatie van de Rohingya in de gaten. Volgens Lewa was de groep oorspronkelijk onderweg naar Maleisië, maar door het coronavirus werden de opvarenden door zowel de Maleisische als de Thaise autoriteiten geweigerd. Daarna heeft de groep zeven maanden op zee doorgebracht. Hoe ze dat precies deden, is nog onbekend. Tijdens de tocht zijn er na schatting meer dan dertig mensen overleden.

Malesië, Thailand en Indonesië nemen geen vluchtelingen meer op

In 2015 vluchtten de Rohingya, die vreesden voor hun leven in Myanmar, massaal over zee richting de omliggende landen. Toen duizenden Rohingya de kust van Maleisië, Thailand en Indonesië bereikten, lieten die landen weten geen vluchtelingen meer op te willen vangen. Op dat moment zaten er na schatting nog zo’n achtduizend Rohingya op de wateren van Zuidoost-Azië. VN secretaris-generaal Ban Ki-moon spoorde de landen aan om hun grenzen open te zetten voor de bootvluchtelingen.

De uittocht duurt tot op de dag van vandaag. De Rohingya die zondagnacht in Indonesië zijn aangekomen, hebben verscheidende keren geprobeerd ergens om aan land te komen, maar werden steeds geweigerd. VN-vluchtelingenorganisatie UNCHR zegt het te betreuren dat de landen waar ze aanklopten ‘hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen’.

De Rohingya zijn afkomstig uit het overwegend boeddhistische Myanmar, waar de islamitische groep een minderheid vormt die kampt met geweld en onderdrukking. Bij een geweldsgolf enkele jaren terug kwamen er duizenden mensen om en vluchtten ruim 700.000 Rohingya naar buurland Bangladesh. Inmiddels staan er meer dan 860.000 Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh geregistreerd. Eerder dit jaar droeg het internationaal gerechtshof in Den Haag Myanmar op onmiddellijk maatregelen te nemen om de minderheid te beschermen tegen genocide.

Dit is niet de eerste keer dit jaar dat een grote groep Rohingya Indonesië probeert te bereiken. Eind juni werd een gammele boot met meer dan honderd opvarenden voor de kust van Indonesië gered. De Indonesische autoriteiten hadden eerst gedreigd om de boot terug te sturen.

Lees ook:

Facebook nog altijd spil in haatpropaganda tegen Rohingya

Haatzaaierij via Facebook maakte in 2017 in Myanmar de geesten rijp om Rohingya-moslims te verdrijven. Critici menen dat het platform nog altijd te weinig doet tegen de verspreiding van haatpropaganda.