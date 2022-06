Honderden Amhara’s vermoord in Ethiopië

Bij een aanval in de Ethiopische regio West-Wollega, gelegen in de deelstaat Oromo, zijn afgelopen weekend zeker 260 inwoners omgebracht door het Oromo Bevrijdingsfront (OLF). Volgens sommige bronnen gaat het zelfs om 600 doden. In het gebied wonen veel Amhara's, die daar enkele tientallen jaren geleden bij een volksverhuizing terecht zijn gekomen.

Het OLF streeft autonomie na voor de deelstaat Oromo en vecht tegen het Ethiopische leger, maar houdt zich ook bezig met het etnisch zuiveren van Oromo van andere volken, zoals de Amhara's. Die hebben een eigen deelstaat noordelijk van Oromo. De woordvoerder van de OLF, Odaa Tarbii, ontkent tegenover persbureau Associated Press (AP) iedere betrokkenheid bij de massamoord.

Wollega in Ethiopië, waar in het westen de massamoord plaatshad. Beeld Thijs van Dalen

Overlevenden wisten zich schuil te houden in de bossen. Zij spreken tegen AP en persbureau Reuters van executies van groepen van vijftig tot zestig mensen per keer. Nabestaanden zijn inmiddels bezig om de slachtoffers in massagraven te begraven. De woordvoerder van de Amhara Association of America, Hone Mandefro, laat via WhatsApp weten dat vijf dorpen in de West-Wollega-zone zijn aangevallen. Uit alle plaatsen krijgt hij afschuwelijke verhalen te horen over wat er is gebeurd. Er zijn volgens hem vele tientallen vrouwen en kinderen doodgeschoten.

Nooit opgehelderde omstandigheden

Inmiddels is het Ethiopische leger in het gebied aangekomen, maar de Amhara's hebben er weinig vertrouwen in dat ze gespaard blijven van volgende aanvallen van het OLF. Begin november 2020 werd ook een Amhara-dorp aangevallen in het Wollega-gebied, waarbij naderhand meer dan zestig lichamen zijn aangetroffen. De OLF trok toen het gebied in, nadat het leger zich had teruggetrokken onder nooit opgehelderde omstandigheden, waarvan de Amhara's het slachtoffer werden.

De Amhara's in Wollega willen het liefst weg uit het gebied, en eisen hulp van de autoriteiten. Tot nu is er weinig ondernomen om hen naar een veiliger regio te verhuizen. Veel Amhara's uit Wollega zijn inmiddels gevlucht naar de hoofdstad Addis Abeba.

OLF weigert met regering te onderhandelen

Premier Abiy Ahmed heeft de aanslag via Twitter sterk veroordeeld. Zijn regering probeert in gesprek te komen met het OLF om tot een vergelijk te komen, maar het OLF weigert te onderhandelen. Het OLF werkt samen met de milities uit Tigray, waar al ruim anderhalf jaar een allesverwoestende burgeroorlog plaatsheeft met het Ethiopische leger. Er is daar een staakt-het-vuren bereikt, zonder dat er een oplossing is voor 5,5 miljoen Tigrayers die omsingeld zijn en compleet afgesloten zijn van de buitenwereld.

De Tigrayese milities bleken te sterk voor het Ethiopische leger en Abiy zoekt een uitweg. In achterkamertjes wordt gesproken. Abiy heeft de Tigrayers ook nodig om het OLF aan de onderhandelingstafel te krijgen.

