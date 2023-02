Honderdduizend Mexicanen vrezen ‘anti-democratische’ ingreep van de president

Gekleed in het wit-en-roze schreeuwden zeker honderdduizend demonstranten in Mexico-Stad zondag een eensgezinde boodschap: ‘Blijf van onze stemmen af!’

De demonstranten betuigden steun aan Mexico’s Nationale Verkiezingsinstituut (INE), dat bekend staat om zijn traditioneel wit-roze logo. Vorige week besloot het Mexicaanse parlement flink te schrappen in het budget van het instituut en een groot aantal personeelsleden te ontslaan.

De organisatie geeft veel te veel geld uit aan overdreven hoge salarissen, is het argument van de zittende Morena-partij, onder leiding van president Andrés Manuel López Obrador, ofwel AMLO. Maar door de wetswijziging kan het INE politici die de mist in gaan ook minder makkelijk straffen. Ingrijpen bij verkiezingsfraude wordt een stuk lastiger.

Directe aanval op de democratie

De demonstranten zien de inperking van de macht van het INE als een directe aanval op de democratie. Ruim twintig jaar geleden wist de organisatie het eenpartijsysteem in Mexico te beëindigen. Met de inperking van de macht van INE dreigt zo’n eenpartijsysteem terug te keren, vrezen de demonstranten.

“Deze beslissing bedreigt de validiteit van de verkiezingen zelf”, zei Lorenzo Córdova, de vertrekkende president van het instituut. De tegenstanders willen dat het Hooggerechtshof het besluit terugdraait, omdat dat ongrondwettelijk zou zijn.

Het is het tweede grote protest tegen de wetswijziging. Ook op 13 november vorig jaar gingen tienduizenden Mexicanen de straat op.

Aankomende verkiezingen

Ondanks de flinke opkomst bij het protest blijft López Obrador populair in Mexico – hij geniet de steun van zo’n 60 procent van de Mexicanen. In de verkiezingen van volgend jaar kan hij niet herkozen worden, maar zijn Morena-partij is favoriet. Het is nog de vraag in hoeverre de gehavende oppositie stemmen kan terugwinnen.

“Deze demonstraties zijn een belangrijke test om te zien in hoeverre de oppositie zich kan mobiliseren”, zei Blanca Heredia, professor aan Mexico’s Onderzoekscentrum voor Economie, tegen The New York Times. “Ze baseren zich nu op een anti-AMLO-sentiment. Maar als ze meer stemmen willen winnen, hebben ze ook een positief project nodig – een plan voor het land.”

Er rest nog slechts één officiële drempel voordat de plannen officieel ingaan: een handtekening van president López Obrador. Maar dat hij weerstand gaat bieden lijkt onwaarschijnlijk. Vorige maand beschuldigde de president de organisatie van fraude: zo zouden de medewerkers regelmatig een oogje dichtknijpen bij “het volstoppen van verkiezingsboxen en het vervalsen van verkiezingsuitslagen”.

