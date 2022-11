Honderd smerigste vuilnisbelten in kaart gebracht

Methaan is na CO 2 het belangrijkste broeikasgas en draagt voor ongeveer een kwart bij aan de klimaatverandering. Rijstvelden, mijnbouw en veeteelt zijn bekende bronnen, maar ook de afvalverwerking speelt een grote rol. Ongeveer 18 procent van de door de mens veroorzaakte methaanuitstoot komt van vuilnisbelten.

Maar methaan is moeilijk te meten. Het gas is kleur- en reukloos en ondanks die grote rol gaat het in de atmosfeer om zeer kleine concentraties – op elke miljoen moleculen zijn er één of twee een methaanmolecuul. Toch kan het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi methaan in de atmosfeer registreren. Deze zomer maakten methaanonderzoekers van ruimte-instituut SRON, de eigenaar van Tropomi, bekend dat ze vier vuilnisbelten hadden ontdekt met een extreem grote methaanuitstoot. Uit de grootste, die van Buenos Aires, kwam 28 ton methaan per uur vrij, vergelijkbaar met de klimaatimpact van anderhalf miljoen auto’s.

Diezelfde onderzoekers hebben dit werk nu uitgebreid met meer dan honderd vuilnisbelten. Tropomi heeft 39 stedelijke gebieden ontdekt waar grote hoeveelheden methaan de lucht in gaan. Een Canadese satelliet, de GHGSat, die verder kan inzoomen, maar geen wereldwijde dekking biedt, is deze gebieden afgegaan en heeft vrijwel overal een vuilnisbelt gezien. Daarnaast heeft deze GHGSat tientallen andere afvalbergen gevonden die ook methaan uitstoten. Weliswaar minder dan de vuilnisbelten van Tropomi – anders had de Nederlandse satelliet ze zelf wel gezien – maar toch een substantiële hoeveelheid.

Grote concentratie aan hotspots in India en Pakistan

De onderzoekers denken dat ze, wellicht op een paar uitzonderingen na, de honderd vuilnisbelten in kaart hebben gebracht met de grootste methaanuitstoot. Ze hebben deze kaart dinsdag gepresenteerd op de klimaattop in Egypte.

Wat opvalt aan de kaart, is de grote concentratie aan hotspots in India en Pakistan en de afwezigheid ervan in Europa. Dat heeft een beetje te maken met de geografische ligging, zegt Sander Houweling, hoogleraar broeikasgassen en klimaat aan de Vrije Universiteit. Hoe groter de afstand tot de evenaar, hoe moeilijker het voor Tropomi wordt om methaan te meten. “Maar het komt vooral doordat er zoveel Indiërs zijn die veel afval produceren, en door de manier waarop zij afval verwerken.”

Methaan ontstaat als organisch afval, zoals voedselresten, vergaat zonder dat er zuurstof bijkomt. Dat zijn veelal afgedekte vuilstorten, zegt Houweling. “In Nederland hebben we die methaanbronnen aangepakt door het gas af te pompen. Tegenwoordig composteren we het afval of winnen we er biogas uit, dat we als energiebron gebruiken. Op die manier hebben wij aan onze klimaatverplichtingen voldaan, aan het verdrag van Kyoto uit 1997.”

Kwestie van geld en technologie

Een land als India is nog niet zo ver. Dat is een kwestie van geld en van technologie – om te beginnen moet je het organische afval scheiden. Houweling: “Maar het is ook een kwestie van bewustzijn. Van een besef dat zo’n vuilnisbelt een methaanpluim heeft. Deze kaart helpt om daarvan doordrongen te raken en laat zien waar je moet beginnen.”

De aanpak van smerige vuilnisbelten is laaghangend fruit, zeggen de SRON-onderzoekers in hun persbericht. Houweling is het daar mee eens. Weliswaar zijn de vuilnisbelten verantwoordelijk voor 18 procent van de methaanuitstoot die weer voor een kwart à een derde bijdraagt aan de opwarming, zodat de afvalverwerking goed is voor 5 à 6 procent van het probleem, het blijft een grote bron. “Het is niet zo dat we met het saneren van alle vuilnisbelten het broeikasprobleem hebben opgelost. Maar terugdringen van de uitstoot blijft lastig. Doe dan eerst de makkelijke dingen.”

