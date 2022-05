Honderd burgers geëvacueerd uit omsingelde staalfabriek in Marioepol

Even kon het. Honderd mensen hebben Marioepol weten te verlaten, zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Vanuit het enorme industriecomplex Azovstal zijn ze weggehaald. Daarvandaan moeten ze naar de door Oekraïne gecontroleerde stad Zaporizja worden gebracht.

De reddingsactie, die is afgesproken tussen de Russische en Oekraïense autoriteiten, begon zondag. Hij wordt gecoördineerd door hulpverleners van het Internationale Rode Kruis en de Verenigde Naties. Volgens Zelenski wordt er gewerkt aan de bevrijding van de burgers die nog in zo’n vijftig stokoude schuilkelders onder het complex zitten. Een andere groep burgers zou uit de stad kunnen vertrekken, mogelijk maandagochtend rond 8 uur.

Er zouden in de schuilkelders van Azovstal ongeveer duizend burgers en vijfhonderd gewonde militairen zitten, zonder water of voedsel. In de tot puin geschoten stad zelf verblijven nog 100.000 mensen, die volgens de gemeenteraad ook in levensgevaar verkeren. Zij hebben evenmin voedsel of stromend water.

Oekraïne zegt drie hoge Russische officieren te hebben gedood

Of de evacuatie volgens plan verloopt is niet duidelijk. Het Russische ministerie van Defensie geeft andere getallen dan Oekraïne. Dat zegt dat zaterdag 46 burgers vanuit de staalfabriek zijn geëvacueerd, in twee groepen. De tweede groep zou niet in Zaporizja, maar in Bezimenne, richting de Russische grens zijn aangekomen. Dat daar inderdaad een bus met burgers aankwam, is vastgelegd door een fotograaf van Reuters.

Intussen bestoken Rusland en Oekraïne elkaar vooral in het oosten van het land. Oekraïne heeft afgelopen weekeinde gezegd dat het drie hoge Russische officieren heeft gedood bij een aanval op het hoofdkwartier van de Russische legerleiding in Isjoem. Dat is niet door Rusland bevestigd. Oekraïense troepen zeggen in het oosten ook twee Russische gevechtsvliegtuigen en verschillende drones te hebben neergehaald.

In het zuiden wordt ook gevochten. Zaterdag zei Oekraïne dat strijdkrachten raketaanvallen hadden uitgevoerd op het door Rusland bezette slangeneiland in de Zwarte Zee en dat het daar luchtverdedigingssystemen en een communicatie-eenheid had weten te vernietigen. Er zouden 42 soldaten zijn gedood.

Rusland meldde ook successen in het zuiden en het oosten

Dat is maar een klein deel van de verliezen die de Russen zouden hebben geleden. Volgens Zelenski zijn sinds het begin van de Russische inval 23.000 Russische soldaten omgekomen, zo zei hij zaterdag in een toespraak. Moskou schat het aantal gedode Oekraïense strijders intussen op meer dan 23.000.

Rusland meldde ook successen in het zuiden en oosten: het zegt een hangar met door de Verenigde Staten geleverde wapens op een militair vliegveld bij de Oekraïense stad Odessa te hebben vernietigd en twee Oekraïense bommenwerpers boven de regio Charkov te hebben neergeschoten.

