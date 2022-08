Hof schorst Thaise premier, spanningen lopen op

Het Thaise Constitutionele Hof deed deze week een opmerkelijke uitspraak: het schorste minister-president en oud-legerleider Prayuth Chan-ocha (68) als premier. De oppositiepartij in het parlement had de zaak aanhangig gemaakt omdat Prayuth afgelopen 21 augustus de maximum ambtstermijn van acht jaar overschreed.

In de Thaise hoofdstad Bangkok wordt rekening gehouden met rellen tussen pro-regeringsdemonstranten, die bekend staan als ‘geelhemden’, en de anti-establishmentbeweging bestaande uit boeren van het platteland en studenten, die in het rood gekleed gaan. Het afgelopen decennium zijn er vele gewelddadige confrontaties geweest, waar bij leger en politie hard optraden. De pro-democratische ‘roodhemden’ vierden na de uitspraak al feest bij de ambtswoning van de premier door het afsteken van vuurwerk, wat tot een confrontatie leidde met de politie, aldus persbureau Reuters.

Legercommandant Prayuth pleegde in 2014 een coup en werd niet veel later geïnstalleerd als premier. In 2019 won zijn partij, bestaande uit veel militairen en royalisten, de verkiezingen en werd hij voor een tweede keer premier, nu als burger. Zijn benoeming tot premier werd destijds al betwist door de oppositie. Ondertussen was in 2017 een nieuwe grondwet aangenomen, die de maximumtermijn voor een minister-president vastlegt op acht jaar.

Twist over termijn

De regeringspartij Palang Pracharat, die zijn wortels in het leger heeft, zegt nu dat die termijn van acht jaar pas ingaat vanaf de verkiezingen van 2019, of vanaf de invoering van de nieuwe grondwet in 2017. Het wachten is op een definitieve uitspraak van het Hof, dat zich over de termijnkwestie gaat buigen, maar al wel Prayuth schorste.

Prayuth is tevens minister van defensie en blijft in die hoedanigheid in functie. De nieuwe interim-premier is Prawit Wongsuwan (77) geworden. Hij was vicepremier en de eerste in lijn om Prayuth op te volgen. Ook Prawit is een voormalige commandant van het leger, zoals veel ministers voormalige militairen zijn. Vooralsnog valt er niet veel verandering te verwachten van het repressieve bewind.

Onvrede groot

De onvrede in de Thaise samenleving is groot. Een recente betrouwbare steekproef wees uit dat dat twee derde van de bevolking wil dat de nu geschorste Prayuth opstapt. De laatste jaren demonstreerde vooral de jongere generatie, veelal studenten, tegen hem. Zij eisen dat het parlement wordt ontbonden en er nieuwe, eerlijke verkiezingen komen. Ook willen zij dat de grondwet uit 2017 wordt herschreven en dat de autoriteiten stoppen met het intimideren en lastigvallen van critici. Vooralsnog wacht Thailand met spanning de komende dagen af. Begin volgend jaar zijn er sowieso nieuwe reguliere parlementsverkiezingen.

Lees ook:

De Thaise premier zit klem tussen studentenprotest en excentrieke vorst.

De Thaise premier en oud-juntaleider Prayuth Chan-ocha heeft het niet zo op journalisten. Toen hij enkele jaren geleden de vraag kreeg wat hij zou doen met verslaggevers die zich niet aan zijn restricties hielden, antwoordde hij grappend dat hij ze “alleen maar zou executeren”.