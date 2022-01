Hoever zal Poetin gaan als het inderdaad vechten wordt?

Ziet Vladimir Poetin wat in gesprekken over wederkerige ontwapening en vertrouwenwekkende maatregelen, zoals de Navo en Washington deze week hebben voorgesteld? Of gooit de Russische president de deur dicht, nu Washington en de Navo deze week zijn belangrijkste eisen naar de prullenbak hebben verwezen? De Navo-troepen blijven in Oost-Europa, er komt geen stop op nieuwe Navo-leden, theoretisch kan zelfs Oekraïne toetreden.

Poetin kan kiezen voor de ‘militair-technische’ maatregelen waarmee hij eerder dreigde. Dat wil zeggen dat hij westerse sancties op de koop toeneemt. Hoe verregaander Rusland militair ingrijpt, hoe meer (Russische) doden Moskou riskeert. De VS, Groot-Brittannië en andere landen voorzien Oekraïne in rap tempo van anti-tankwapens en luchtafweerraketten. Maar op termijn zijn de Oekraïense strijdkrachten kansloos.

Poetin kan klein beginnen. Hij kan de republiekjes in de Donbas erkennen, en hun grondgebied wat uitbreiden om de inwoners te ‘beschermen’ tegen Oekraïense ‘genocide’. Of zal hij toch een corridor van de Donbas naar de Krim bezetten? Of gebieden met veel Russischtaligen zoals Charkov annexeren, of oprukken tot aan de Dnjepr? Of verder, tot aan de grens met Polen?

Voor ver doorstoten - en bezetten - staan nu te weinig troepen aan de grens, en ook ontbreken de nodige ondersteunende eenheden en materieel als veldhospitalen. Schattingen over het aantal Russische troepen aan de grens variëren van 100.000 tot 130.000 militairen. Dat zijn er niet veel meer dan de afgelopen maanden, maar ze veranderen vaak van locatie, en verse troepen en materieel blijven arriveren en ‘oefenen’.

‘Vastberadenheid’

Zo begonnen deze week Russische eenheden, weggehaald van hun bases ruim zesduizend kilometer oostwaarts, met oefeningen aan de zuidgrens met Oekraïne. Ook in Wit-Rusland nemen enige duizenden Russische militairen deel aan de oefening ‘Bondgenootschappelijke vastberadenheid’. Daarvoor heeft Rusland gevechtstoestellen en luchtafweersystemen naar Wit-Rusland verplaatst.

“Dat is een probleem”, legt Andrii Zagorodniuk, Oekraïens oud-minister van defensie uit op de site New Voice of Ukraine. “De Russen kunnen die troepenmacht nog versterken, en dan steeds dichter onze grenzen naderen.” Zo’n 150 kilometer ten zuiden van de grens ligt de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Ook ter zee is Rusland oppermachtig. Momenteel houdt Rusland wereldwijd marine-oefeningen, met 10.000 militairen, 140 schepen en zestig vliegtuigen. Marineschepen zijn door het Kanaal naar de Middellandse Zee gevaren. Eindstation Zwarte Zee, voor een amfibielanding? Onwaarschijnlijk, menen experts, tenzij ze een schijnaanval ondernemen om de aandacht af te leiden.

Als de Russen komen, meent ex-minister Zagorodniuk, dan zullen ze zoveel mogelijk opties openhouden, en snel reageren op hoe de militaire situatie zich ontwikkelt. Ze kunnen Oekraïense overheidsinstanties, infrastructuur, telecommunicatie en militaire doelen bombarderen. Of dat alles ‘alleen maar’ platleggen door cyberaanvallen, en dan kijken hoe de Oekraïense bevolking reageert op haar gekozen regering, en hoe serieus het Westen het meent met die sancties.

