Hoeveel vrienden heeft Taiwan nog? Op papier steeds minder, maar in de praktijk meer dan ooit

Officieel wordt het lijstje met landen die Taiwan erkennen korter en korter. Zaterdag nog verloor het eiland Honduras als officiële bondgenoot, dat viel voor de lokroep van Chinese investeringen.

Het aantal landen dat Taiwan wél erkent blijft inmiddels steken op een magere 13, kleine landen bovendien, zonder grote rol op het wereldtoneel: Haïti bijvoorbeeld, of Paraguay, Belize. In Europa steunt alleen Vaticaanstad Taiwan in de strijd tegen zijn communistische grotere broer.

Met een snelle blik lijkt de conclusie dat China slaagt in zijn missie: Taiwan isoleren, en terugdrijven naar het regime in Peking. China beschouwt Taiwan, dat sinds 1949 zelfbesturend is, als afvallige provincie - en ieder land dat dat anders ziet, kan fikse economische repercussies verwachten. Houdt Taiwan nog wel vrienden over?

Reis door Centraal-Amerika

In ieder geval één, lijkt het. Woensdag arriveert de Taiwanese leider Tsai Ing-wen in New York, officieel slechts als overstap voor haar zevendaagse reis naar Centraal-Amerika. Maar officieus zijn de ogen gericht op 5 april, als Tsai op de terugweg Los Angeles aandoet. Daar ontmoet ze de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, tot grote onvrede van China.

En de VS is immers niet het enige land dat de banden met Taiwan aanhaalt. De sympathie voor Taiwan naast het grote China, als David tegen de grote Goliath, groeit onder westerse landen. Zo stuurde Tsjechië deze week nog een delegatie van 150 zakenmensen en parlementariërs naar het eiland. Litouwen, wederom een land met een communistische geschiedenis, besloot in 2021 een officieuze ambassade te openen in Taiwan. China reageerde met een fikse economische boycot.

De VS, op hun beurt, keurden recent een miljoenendeal goed voor de verkoop van wapens aan het eiland. En het feit dat de VS geen officiële relaties hebben met Taiwan, weerhield de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi er vorig jaar niet van om een controversieel bezoek te brengen aan Taiwan.

De officieuze diplomatie met Taiwan staat kortom in bloei, concludeerde ook Joseph Wu, de Taiwanese minister van buitenlandse zaken aan de Japan Times. “Als je kijkt naar de delegaties uit Europa, de VS, het zijn er zo veel. Hun doel is altijd hetzelfde: ze willen op Taiwanese grond staan en verklaren dat ze Taiwan steunen in de dreiging uit China.”

Dat Kevin McCarthy straks president Tsai zal ontvangen, verstevigt die stelling - hoewel het feit dat McCarthy zelf niet afreist naar Taiwan, kan worden gezien als een poging het conflict met China niet verder te doen escaleren.

Lot van Taiwan

Voor Taiwan zijn die officieuze relaties “zeker” belangrijker dan de 13 officiële bondgenootschappen, denkt Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies. “Het lot van Taiwan is uiteindelijk verbonden aan de steun van de machtigste westerse landen: de VS, maar ook Japan.”

De westerse landen voelen meer en meer mee met Taiwan, nu grote broer China een steeds assertiever buitenlandbeleid voert. Daarbij speelt ook de oorlog in Oekraïne een rol: de inval van Rusland toont het westen immers hoe desastreus de inval van een grote autocraat voor een kleiner land kan zijn. China heeft nooit uitgesloten om militaire middelen in te zetten om Taiwan onder eigen gezag te brengen.

Het is ook een economisch strategische zet, met name vanwege Taiwans belangrijke rol in de chipproductie. Chipbedrijf TSMC zou 90 procent van de geavanceerde chips ontwikkelen - cruciaal voor het maken van laptops, maar ook voor krachtige wapens.

Dat maakt de banden met kleine landen niet zinloos, benadrukt Wits. “Het is een hart onder riem voor Taiwan. Maar hun invloed is beperkt.” Bovendien sluit hij niet uit dat in de nabije toekomst meer landjes China verkiezen boven het eiland. Dat beloont ze daar immers rijkelijk voor: zo ontvingen de Salomonseilanden in 2019 8,5 miljoen dollar aan ontwikkelingssteun voor het loslaten van Taiwan.

Ook voor westerse landen zijn de economische banden met China te groot om Taiwan als onafhankelijk te erkennen, denkt Wits. “In West-Europa zijn we toch bezig met onze eigen belangen, we zijn bang voor verdere escalatie” zegt hij. “En China blijft een belangrijkere handelspartner dan Taiwan.”

Dat de Taiwanese buitenlandminister Joseph Wu maandag zei open te staan voor formele banden met landen die ook de Volksrepubliek China steunen, lijkt dus voorlopig nog wensdenken, volgens Wits. “Taiwan mag dat hopen, maar China zal het nooit tolereren.”

