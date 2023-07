Hoelang kan Loekasjenko de Wagner-huurlingen onder controle houden?

De Belarussische diaspora in de Litouwse hoofdstad Vilnius waarschuwt voor de ‘toenemende romantisering van geweld’ in hun land. De komst van Wagner-huurlingen naar hun Belarus versterkte Loekasjenko’s positie, maar hoelang houdt hij hen onder controle?

Democraten, opposanten en vertegenwoordigers van de middenklasse uit Belarus vluchtten de afgelopen jaren massaal naar het buitenland. Maar de huurlingen van de Russische Wagner-militie — onder wie veel criminelen — zijn van harte welkom in Belarus. “Het is een behoorlijke uitdaging om een ongeregeld zootje gewapende mannen onder controle te houden”, aldus Olga Karatsj. “Als ze niet actief worden ingezet, gaan ze drinken, veroorzaken ze problemen en worden ze onvoorspelbaar.”

In de Belarussische gemeenschap in Vilnius zijn grote zorgen voor de gevolgen van de komst van het Russische huurlingenleger naar hun land. In de Litouwse hoofdstad resideren veel opposanten en uitgeweken mensenrechtenactivisten uit Belarus — zoals Olga Karatsj, die voorzitter is van burgerrechtenbeweging ‘Nasj Dom’, oftewel ‘Ons Huis’. Zij houdt zich onder andere bezig met de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne en politieke gevangenen uit Belarus. “De eenvoudigste manier om deze Wagner-paramilitairen bezig te houden is hen op te hitsen tegen buurlanden.”

Vrijhaven

De huurlingen van Wagner vochten eerst maandenlang een slag uit met het Oekraïense leger. Hun leider, Jevgeni Prigozjin, ronselde daartoe duizenden manschappen uit Russische gevangenissen en gooide hen in de strijd bij Bachmoet. Op 24 juni beval hij, uit onvrede met het beleid van het ministerie van defensie, zijn mannen op te trekken richting Moskou. Na bemiddeling van de Belarussische dictator Aleksandr Loekasjenko maakte hij op 200 kilometer van de Russische hoofdstad rechtsomkeert. Terwijl de huurlingen in Rusland hun leven inmiddels niet zeker zijn, fungeert Belarus voor hen als vrijhaven.

Prigozjins muiterij versterkte de positie van Loekasjenko in Belarus, waarschuwt mensenrechtenactivist Olga Karatsj. Door te fungeren als “onderhandelaar die het meest complexe conflict van de Russische regering oploste”, won de dictator aan respect en loyaliteit onder de vertegenwoordigers van zijn veiligheidsdiensten. “Belarus bevindt zich nu nog dieper in de Russische invloedssfeer dan voorheen. En Loekasjenko heeft zijn positie in deze situatie verstevigd”, zegt ze.

Activisten in Belarus rapporteren de komst van inmiddels zo’n vierduizend Wagner-strijders naar een militaire basis in Asipovitsji, een plaats midden in Belarus; de Oekraïense grenswacht rept van zeker vijfduizend man. Hun pantserwagens en geschut hebben ze meegenomen.

Olga Karatsj, voorzitter van de burgerrechtenbeweging ‘Nasj Dom’, ofwel ‘Ons Huis’. Beeld Maminov Nikolay

Bedreiging voor Polen

Hoe lang Loekasjenko erin slaagt hen weg te houden bij de Europese grenzen is de vraag. Zondag wekte de dictator zelf de suggestie dat buurland Polen bedreigd wordt door de huurlingen. “Ze zeggen op excursie te willen naar Warschau en Rzeszów”, zei hij, doelend op een stad in het oosten van Polen. “Toen ze bij Bachmoet vochten, wisten ze waar het militaire materieel vandaan kwam. Ik ben daar uiteraard geen voorstander van, maar deze mannen zijn in een nogal slecht humeur”, sprak hij, in het gehoor van de Russische president Poetin — die om zijn woorden moest grinniken.

Olga Karatsj ziet de komst van Wagner naar Belarus als symptoom van de “toenemende romantisering van geweld in de regio.” Commandant Prigozjin, een nietsontziend legerleider, profileert zichzelf als strijder tegen de corrupte elite: een kliek die zelf in weelde baadt, maar te beroerd is de frontsoldaten van voldoende munitie te voorzien. “Een figuur uit de onderwereld, die bereid is extreem geweld te gebruiken, wordt een held als uitdager van een verrot en corrupt systeem. Het publiek bewondert hem stilletjes, en begroet hem met bloemen.” Ze duidt onder andere op bewoners van de Zuid-Russische stad Rostov, die applaudisseerden voor de muiterij.

Boemerang-effect

Deze week maakte Wagner bekend in Belarus te gaan rekruteren. Ronselen onder gevangenen ligt voor de hand, denkt Olga Karatsj, die erop wijst dat in Belarus duizenden jongvolwassenen — onder wie tieners — gevangen zitten voor drugsdelicten. “Het gaat om mannen uit kwetsbare lagen van de samenleving. Zij zijn makkelijk te rekruteren en te manipuleren.” Het regime Loekasjenko draagt zelf ook bij aan de militarisering, zegt de mensenrechtenactiviste. Volgens haar statistieken nemen deze zomer 18.000 kinderen onder de 16 jaar deel aan militaristische kinderkampen. Ook hier gaat het om kinderen uit marginale groepen.

Op lange termijn kan de huisvesting van de Wagner-troepen een boemerang-effect opleveren voor Loekasjenko. Momenteel reageren de bestaande veiligheidsdiensten nog welwillend op de komst van de huurlingen. “We hebben goed contact. We beschikken nu over de manschappen en de middelen om elk moment een gevechtsmissie uit te voeren”, sprak onderminister Nikolai Karpenkov van binnenlandse zaken deze week in een interview met de Russische staatsmedia.

Botsing onvermijdelijk

Karpenkov was tot vorig jaar hoofd van GUBOPik, de beruchte Belarussische ‘dienst voor de bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie’. Tijdens de massale protesten in Belarus in 2020 tegen president Loekasjenko voerde de politiechef een bende gemaskerde mannen in burger aan, die met knuppels insloegen op demonstranten en hen meesleurden naar de gevangenis. “Demonstranten zijn erger dan criminelen”, sprak hij toen. “Boeven bekritiseren de staat niet: in tegenstelling tot zakenmensen, jongeren en hipsters begrijpen zij dat straf onvermijdelijk is.”

Volgens Olga Karatsj leidt de komst van Wagner onherroepelijk tot rivaliteit in Belarus. “Er worden twee machtscentra gecreëerd, waarvan de leden wapens en geweld als manier zien om problemen op te lossen. Op termijn is een botsing tussen deze twee groepen onvermijdelijk.”

De mensenrechten in Belarus dreigen het grootste slachtoffer te worden. “We moeten blijven proberen de samenleving menselijker te maken”, vindt ze. De zorg voor gemartelden en ex-gevangenen moet prioriteit krijgen, en de behartiging van vrouwenrechten, kinderrechten en lhbti+-rechten moet voorop staan. “Zo bieden we tegenwicht aan de patriarchale cultuur van geweld.”

