Hoelang blijft Sanders nog in de race voor de Democratische nominatie?

Biden prees zijn enig overgebleven uitdager om de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen haast in de verleden tijd. Sanders en zijn aanhangers hadden een ‘bijzondere passie en vasthoudendheid’ in de campagne gebracht, om zich vervolgens tot de ‘jongere kiezers die geïnspireerd werden door Senator Sanders’ te wenden: “Ik hoor jullie”.

Biden leek op die manier én het feit te benadrukken dat hij de nominatie nu in feite op zak heeft, én een beroep te doen op de aanhang van Sanders om zich bij dat bijna voldongen feit neer te leggen. Want dat alle aanhangers van de linkse Sanders zich straks enthousiast achter middenkandidaat Biden scharen, is niet vanzelfsprekend. Biden heeft met name problemen om twintigers en dertigers aan te spreken; die bleven ook deze week in overgrote meerderheid op Sanders stemmen.

Maar dat het niet genoeg zal zijn om de achterstand in te halen die hij inmiddels op Biden heeft opgelopen, moet Sanders inmiddels ook duidelijk zijn. Hij kondigde gisteren, bij monde van zijn campagnedirecteur aan dat hij gesprekken met zijn achterban zou gaan voeren om zich op zijn kandidatuur te beraden.

Herinnering aan de ruk naar links van de Democratische kiezers

Het kan zijn dat Biden nog even in de race wil blijven als ‘kiezel in de schoen’ van Biden, om hem in debatten te herinneren aan de ruk naar links die de Democratische kiezers de afgelopen jaren gemaakt hebben.

Hij heeft nog even de tijd voor zijn beslissing. De ene na de andere staat stelde de afgelopen drie weken zijn voorverkiezingen uit vanwege de coronacrisis. Er zijn in ieder geval de komende drie weken, en waarschijnlijk langer, geen nieuwe verkiezingen.

