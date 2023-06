Hoe ziet de toekomst van het Wagner-huurlingenleger eruit?

Het was de bevestiging van wat iedereen al wist. Poetin, die onomwonden toegaf dat het Wagner-huurlingenleger in het eerste jaar van de oorlog in Oekraïne voor hun diensten aldaar omgerekend bijna een miljard euro betaald had gekregen door het Kremlin.

Deze geldstromen worden nader onderzocht, aldus de Russische president dinsdag in een korte toespraak. Hij suggereerde ermee dat het hier weleens om misbruik van overheidsgelden zou kunnen gaan.

De uitspraak wekt in eerste instantie bevreemding. Als passende straf voor een opstand, waarbij het huurlingenleger Moskou haast ongemoeid tot 200 kilometer kon naderen, verwacht je wel iets meer dan het doorlichten van de financiën.

Het Wagner-leger mag van de Russische grondwet niet bestaan

Maar het was om nog een reden een opvallende uitspraak. Officieel heeft het Kremlin namelijk altijd ontkend ook maar iets met Wagner van doen te hebben. Het was een publiek geheim dat het privéleger in Oekraïne en elders het vuile werk voor het Kremlin opknapte. Hoewel het niet helemaal nieuw is, zegt veiligheidsexpert Jutta Joachim, verbonden aan de Radboud Universiteit. “Poetin gaf Wagner al eerder legitimiteit, ook al mag het huurlingenleger volgens de Russische grondwet niet bestaan.”

Die grondwet schrijft voor dat alle defensietaken exclusief zijn voorbehouden aan de staat, en verbiedt de inzet van huurlingen. “Maar zo’n president is Poetin, een autocraat die boven de wet staat, en die wet interpreteert zoals hij blieft.”

Daarbij is een miljard niet niets, zeker als je bedenkt dat het hier alleen om uitbetaalde salarissen gaat – logistiek, wapentuig en munitie werden al aangeleverd door defensie. Het tekent hoezeer de oorlogsinzet in Oekraïne leunde op Wagner. Dat is ook juist een reden waarom Wagner niet hard wordt gestraft voor de muiterij, denkt Joachim: “Poetin heeft soldaten nodig, en hij wil dat dit incident zo snel mogelijk vergeten wordt.”

“Voor Poetin staat de muiterij los van de belangen in Oekraïne”, zegt Joachim – zo pragmatisch is hij. Op de lange termijn kan die afhankelijkheid van Prigozjin, maar ook van allerlei andere huurlingenbedrijven, tegen Poetin gaan werken, denkt ze. “Want precies deze afhankelijkheid heeft Prigozjin kunnen uitbuiten, én hij heeft het er levend vanaf gebracht.”

Rusland wint al jaren aan invloed in Afrika, dankzij Wagner

Ondertussen is onduidelijk wat er precies met Wagner gaat gebeuren, en wat de gevolgen zullen zijn voor de Russische bemoeienis in Afrika. Want, een ander publiek geheim: Rusland wint daar al jaren aan invloed dankzij het schaduwleger van Wagner.

Deze huurlingen stutten de regimes van Mali en de Centraal Afrikaanse Republiek, zonder al te veel oog voor de Geneefse Conventie en in ruil voor kostbare grondstoffen. Grotendeels bedruipt Wagner daarbij zichzelf, maar dient het tegelijk Russische belangen.

Dat werd bevestigd door minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov, die liet optekenen dat ondanks de gebeurtenissen van zaterdag de werkzaamheden van Wagner in Afrika gewoon kunnen doorgaan.

De huurlingen van Wagner hebben van Poetin drie opties gekregen: of in ballingschap naar Belarus, opgaan in het Russische leger, of ontslag. Het is alleen onduidelijk of dat ook geldt voor de huurlingen momenteel actief in Afrika. Een wisselend leiderschap van Wagner zal de Afrikanen vermoedelijk weinig deren. Een adviseur van machthebber Faustin-Archange Touadera verwoordde het tegenover persbureau AP zo: “Prigozjin is voor de CAR niet meer dan een pion.”

Maar toch: Lavrov kan wel zeggen dat de werkzaamheden van Wagner in Afrika als vanouds zullen doorgaan - opdrachtgevers aldaar zullen zich na dit weekend ook achter de oren krabben, nu ze hebben gezien dat Wagner er niet voor terugdeinst op te trekken tegen hun grootste opdrachtgever – Vladimir Poetin.

‘Soerovikin wist van couppoging’ De Russische generaal Sergej Soerovikin zou vooraf hebben geweten over de op handen zijnde opstand van Wagner. Dat meldt The New York Times, zich baserend op inlichtingenbronnen binnen de Amerikaanse overheid. Het is volgens hen onduidelijk of de topmilitair zelfs betrokken zou zijn geweest bij het voorbereiden van de muiterij. De hardliner Soerovikin stond voorheen aan het hoofd van de Russische troepen in Oekraïne, maar moest na enkele maanden het veld ruimen. Nadat Wagner in opstand was gekomen, verscheen Soerovikin in een video waarin hij Russische troepen opriep zich niet aan te sluiten bij de muitende strijders. Toch claimen Amerikaanse functionarissen dat er signalen zijn dat er met Soerovikin meerdere Russische generaals de oproep van Wagnerbaas Prigozjin zouden steunen om defensieminister Sergej Sjojgoe en opperbevelhebber Valery Gerasimov te vervangen.

