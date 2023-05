Hoe zien de kroningsplechtigheden er zaterdag uit?

Om 12 uur Nederlandse tijd komen koning Charles en zijn vrouw Camilla zaterdag aan bij Westminster Abbey, waar, ten overstaan van meer dan tweeduizend gasten, de kroningsplechtigheden zo’n twee uur in beslag zullen nemen. Veertig minuten eerder zijn ze vertrokken vanuit Buckingham Palace met de Diamond Jubilee-koets, als eerbetoon aan zijn moeder Elizabeth II, voor wier zestigjarig jubileum deze koets vorig jaar nog werd gebruikt.

Het heiligste moment tijdens de kroning is de zalving, met olijfolie gemaakt uit olijven van de bomen op de Olijfberg bij Jeruzalem. Met de dit keer diervriendelijke olie, gewijd in de Heilig Grafkerk in diezelfde stad, zullen Charles’ voorhoofd, borst en handen worden aangeraakt. In 1953 werd dit heilige moment niet voor televisie in beeld gebracht, ook nu zal dit afgeschermd plaatsvinden.

Kroon van 2,2 kilo

Wat in ieder geval wél in beeld zal komen, is het plaatsen van de 2,2 kilo wegende Sint-Edwardskroon uit 1661 bovenop het hoofd van Charles door Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury. Na afloop van de ceremonie draagt Charles de met 1 kilo aanzienlijk lichtere Imperial State-kroon.

De eikenhouten kroningsstoel in Westminster Abbey wordt sinds 1308 gebruikt voor de kroning van elke Britse of Engelse vorst. Beeld Getty Images

Tijdens de kroning zetelt Charles op de zevenhonderd jaar oude kroningsstoel, met eronder de Stone of Scone geschoven. Dit zandstenen blok van 152 kilo werd vroeger gebruikt om Schotse koningen te kronen; het werd in 1296 geroofd door de Britten, om in 1996 te worden teruggegeven aan Schotland. Nu is het even in bruikleen voor de kroning van Charles.

Daarvoor, tijdens kerst 1950, werd het blok door Schotse studenten uit Westminster Abbey gestolen, waarna het in tweeën brak; het werd pas vier maanden later teruggevonden. Sindsdien is er de hardnekkige twijfel of dit gerepareerde blok zandsteen wel de originele Stone of Scone is. Zo is er een pubeigenaar in Glasgow die bij hoog en laag volhoudt de echte steen in zijn kroeg te hebben liggen.

Luchtsaluut door stuntvliegers

Het koninklijk paar rijdt terug naar het paleis in de Gold State Coach, die sinds 1831 wordt gebruikt, wordt voortgetrokken door acht paarden en zal worden gevolgd door een anderhalve kilometer lange stoet van vierduizend militairen. Even voor 15:00 Nederlandse tijd zal op Buckingham Palace de balkonscène plaatsvinden, waar Charles III zijn onderdanen zal toewuiven. De luchtmacht, met onder andere stuntvliegers van de Red Arrows Royal Air Force, zal een luchtsaluut brengen.

Zondagavond vindt er een kroningsconcert plaats op Windsor Castle, met optredens van onder anderen Take That, Lionel Richie, Katy Perry en Andrea Bocelli.

