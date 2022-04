Hoe vind je rust als je je 16-jarige dochter hebt moeten verstoppen voor de Russen?

De beelden gingen de wereld over: de gebombardeerde flatgebouwen in Borodjanka, de lichamen op straat in Boetsja, het massagraf naast de kerk. Nieuwe verhalen over moorden en verkrachtingen in de omgeving van Kiev komen nog dagelijks naar buiten. Maar ook veel verhalen gaan over iets anders. Want ook de mensen die de bezetting door de Russen ogenschijnlijk goed hebben doorstaan, hebben één gemene deler: ze hebben in intense angst geleefd. Ze moesten onderduiken. Of anderen verbergen.

De 44-jarige Lena staat te kijken bij de platgebombardeerde flatgebouwen in het centrum van Borodjanka. Op en rond de puinhopen lopen mannen in oranje jassen, grote bulldozers worden ingezet om puin te ruimen. “Wij hebben 37 dagen met de Russen moeten leven. Ik was vooral bang dat mijn dochter Diana van 16 door de Russen zou worden verkracht”, zegt ze. “Ik zag de militairen van huis naar huis gaan en heb haar toen snel verstopt in een bank in onze schuilkelder. Ze riep ‘ik krijg hier geen lucht’, maar ik zei dat ze stil moest zijn en blijven liggen.” De Russen doorzochten de ruimte, maar vonden Diana niet. “Ik weet zeker dat ze niet menselijk waren”, stelt Lena. “Het was doodeng.”

Diana (16) in de kelder, verstopt voor Russische militairen. Beeld Hans Jaap Melissen

Tanks en explosies

Lena’s huis staat net buiten het centrum, maar ze had daardoor niet minder last van de oorlog. Ze wijst de plek aan waar Russische tanks stonden opgesteld. “De explosies, het oorlogsgeluid was overweldigend.” Ze loopt achterom naar een lage deur die leidt naar een grote, koude ruimte onder haar huis. In een hoek staat de bank, met een vaste rugleuning aan de muur en een verschuifbaar zitgedeelte. Een heel nauwe ruimte eronder was de schuilplek voor Diana. “Ik legde er daarna allemaal spullen bovenop, zodat het een opslag leek”, vertelt ze met veel emotie in haar stem.

Terwijl in Borodjanka puin wordt geruimd, proberen inwoners van Boetsja, iets verderop, te bevatten wat er in hun woonplaats is gebeurd. Ook hier herleven mensen hun angsten. Zoals Lebedko Evhenia. “Ik zat met mijn kleinzoon van zestien maanden in een schuilkelder terwijl de tanks door de straat denderden. Ik kan niet geloven dat dit in deze eeuw mogelijk is.”

‘Ik wil dat moeders niet meer hoeven te huilen’

Ze heeft net een kerkdienst bijgewoond onder leiding van priester Andrei Golovin. Het massagraf van Boetsja bevindt zich pal naast zijn kerk. “Ik weet zeker dat daar veel kennissen, kerkgangers en vrienden liggen. Hun lichamen lagen langs de straten, ik kende velen van hen”, zegt de priester.

Hij worstelt met hoe hij vanuit christelijk perspectief moet omgaan met wat hier is gebeurd. “Tegenwoordig krijg ik vaak de vraag hoe wij christenen van de vijand kunnen houden. Mensen vragen: ‘Hoe moet ik vergeven als zij mijn naasten hebben vermoord?’. Ik heb daar niet zomaar een antwoord op. Als iemand om vergiffenis vraagt, zou het met de tijd misschien lukken. Maar nu zien we niet dat Russen om vergiffenis vragen of hun schuld inzien.”

Hij hoopt dat er gauw vrede komt. “Ik wil dat moeders niet meer hoeven te huilen om hun gesneuvelde zonen.”

Nieuwe angsten

Precies voor dat laatste heeft Lena nieuwe angsten. Haar dochter is nu weliswaar veilig, maar haar zoon heeft zich aan het begin van de oorlog gemeld bij het leger. “Ik wist dat niet. Dat hoorde ik pas toen de Russen waren vertrokken. Toen had ik eindelijk weer ergens een werkend mobiel netwerk. Ik belde hem en hij zei: ‘Mama ik ben in het dorp Nemisjajeve, bij het leger.’”

Ze maakt zich zorgen over hem, ook omdat ze vreest dat de oorlog in haar woonplaats Borodjanka nog niet voorbij is. “Wie weet komen de Russen hier toch weer terug.” Ze staart weer met een hand voor haar mond naar de verwoeste omgeving. Het vertrouwen in de toekomst hier net zo wankel als de karkassen van de kapotgeschoten flatgebouwen.

De volledige naam van Lena is bekend bij de hoofdredactie.

