Hoe Turkije alsnog akkoord ging met het Zweedse lidmaatschap van de Navo

Zeker een halve minuut, zo lang duurde maandagavond de handdruk van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Zweedse premier Ulf Kristersson. En er was niet eens pers bij. Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg stond ertussen, glimmend van trots, zich verheugend op zijn persconferentie even later.

Na ruim een jaar van tegenstribbelen stemde Erdogan in de Litouwse hoofdstad Vilnius in met de Zweedse toetreding tot de Navo. Preciezer gezegd: de president zou (volgens Stoltenberg) ‘zo snel mogelijk’ het Zweedse toetredingsprotocol naar het Turkse parlement sturen.

Plompverloren een nieuwe eis

Hoewel Stoltenberg al wekenlang had beweerd dat zo’n doorbraak mogelijk was tijdens de Navo-top in Vilnius, kwam het nieuws toch nog als een verrassing. Nog maar een paar uur daarvoor geloofden weinigen er nog in.

Voordat hij in het vliegtuig naar het noorden stapte, had Erdogan plompverloren een nieuwe eis gesteld. Zweden bij de Navo? Dan moet Turkije ook bij de Europese Unie – althans, dan moet de EU dat toetredingsproces na jaren van stilstand nieuw leven inblazen.

In het gezamenlijke Turks-Zweedse-Navo-akkoord dat even later werd verspreid, werd deze link niet gelegd. Toch was er diezelfde maandagavond een gesprek tussen Erdogan en Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders. Na afloop meldde Michel op Twitter: ‘De mogelijkheden onderzocht om onze samenwerking weer op de voorgrond te krijgen en onze betrekkingen nieuwe energie te geven’.

Had Charles Michel wel goed overlegd?

In sommige Europese hoofdsteden wekte dat enige verbazing. Was Michel nou aan het toegeven aan de vermeende ‘chantage’ van Erdogan, die twee totaal verschillende procedures (Zweden-Navo en Turkije-EU) aan elkaar probeert te knopen? Een woordvoerder van de Europese Commissie had eerder die middag gezegd dat die twee zaken toch echt los van elkaar staan.

Had Michel wel overlegd met de EU-regeringsleiders? Met name Duitsland staat altijd kritisch tegenover de Turkse EU-ambities. Opvallend was in ieder geval dat demissionair premier Mark Rutte het voor Michel opnam, dinsdag bij aankomst in Vilnius. Hij noemde het positief dat de EU-raadsvoorzitter met Erdogan was gaan praten. “Het is goed dat dit proces (de EU-Turkije-toetredingsonderhandelingen, red.) nieuwe energie te geven. Het gaat wel heel langzaam nu.”

Rond dezelfde tijd kwam een andere aap uit de mouw. De Amerikanen leken bereid om veertig F-16-gevechtsvliegtuigen vrij te geven aan Turkije. Lange tijd heeft Washington ontkend dat er een verband is tussen de Turks-Zweedse onderhandelingen en die door Ankara zo vurig gewenste F-16’s. Die toestellen zijn door de Amerikanen vastgehouden, onder meer na een eerdere aankoop door Turkije van een Russisch luchtafweersysteem.

Een ‘jij eerst‘-spelletje

Het Amerikaanse Congres hield vast aan die blokkade, mede met het oog op de veiligheid van landen in de regio, vooral Griekenland.

Nu leken al die bezwaren te zijn weggeëbd. Nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan liet in Washington weten dat president Joe Biden in samenspraak met het Congres werkt aan goedkeuring voor de F-16-levering.

Naar verluidt zijn Ankara en Washington al die tijd bezig geweest met een ‘jij eerst’-spelletje. De Amerikanen eisten dat Turkije eerst moest instemmen met de Zweedse toetreding, voordat er over de F-16’s kon worden gepraat. De Turken wilden dat precies andersom.

Beide partijen zullen nu wel claimen dat zij gelijk hebben gekregen.

