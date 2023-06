Hoe stevig is Poetins machtsbasis nog na de Wagneropstand?

De Wagneropstand was de eerste keer in 23 jaar tijd dat Poetins macht direct werd uitgedaagd. Hoe sterk is de machtsbasis nog van de president die altijd prat gaat op de stabiliteit van zijn regime?

Uitstraling is alles zal Vladimir Poetin gedacht hebben toen hij dinsdag de trappen afdaalde van een van de Kremlinpaleizen waar voor de gelegenheid een rode loper over lag gedrapeerd. Staand achter een katheder met twee Russische vlaggen achter zich en geflankeerd door mannen in kreukloze, gesteven uniformen met sabels in hun hand had Poetin lovende woorden voor de paar honderd militairen die zich op het Kathedraalplein in het Kremlin hadden verzameld voor de ceremonie.

De troepen van het Russische leger hadden volgens de president een paar dagen eerder ‘feitelijk een burgeroorlog voorkomen’ nadat het Wagnerleger van Jevgeni Prigozjin overging tot een kortstondige opstand en oprukte tot 200 kilometer onder Moskou. “U handelde op een duidelijke en goed gecoördineerde manier tijdens een moeilijke situatie”, zo prees hij het optreden van de militairen voordat hij een aantal van hen een obligaat lintje opspeldde.

De symboliek droop ervan af. Ook de tsaren gaven tijdens crisistijden speeches op de trappen van de Kremlinpaleizen in Moskou. De vorstelijke entourage had dan ook een duidelijk doel: kracht en macht uitstralen en een beeld projecteren van een leider die alle touwtjes stevig in handen heeft. Maar het keizerlijke schouwspel stond in schril contrast met de beelden van Wagnermilities die een paar dagen eerder in gepantserde wagens door Rusland trokken terwijl het Russische leger in werkelijkheid schitterde in afwezigheid.

Geen concrete actie

Daarom deed Poetins vertoning van dinsdag onder analisten de nodige wenkbrauwen fronzen. Als dit een poging was om het beeld van een zwakke reactie op de Wagner-revolte de kop in te drukken waar waren dan de daadkracht, de concrete acties? Ook de Russische analist en hoogleraar politicologie Vladimir Gelman, verbonden aan de universiteit van Helsinki, was met stomheid geslagen door Poetins reactie op de opstand.

“Zijn toespraken van de afgelopen dagen leken incompleet. Hij vatte een paar dingen samen, sprak over de zogenaamde nationale eenheid, maar kondigde geen concrete actie aan. Hij hield het in eerste instantie bij dreigende taal, meer niet. Je mag toch op zijn minst verwachten dat er nog directe implicaties volgen, bijvoorbeeld door personeelswissels aan de top”.

Donderdag leek er inderdaad een eerste voorzichtige consequentie zichtbaar naar aanleiding van de muiterij toen de Russische online krant The Moscow Times op basis van twee anonieme bronnen in het ministerie van defensie meldde dat de Russische generaal Sergej Soerovikin zou zijn gearresteerd. Volgens een van de bronnen ‘koos Soerovikin de kant van Prigozjin tijdens de opstand en hebben ze hem nu bij de ballen’. Eerder claimde de New York Times dinsdag al dat Soerovikin voorkennis had over de op handen zijnde Wagner-revolte, al deed Kremlinwoordvoerder Peskov die berichten woensdag af als ‘geroddel’ en benadrukte hij dat president Poetin niet was gezwicht voor Prigozjins eis om personele veranderingen door te voeren in de legerleiding.

‘Het Kremlin is de weg kwijt’

Wat Gelman betreft is het allemaal tekenend voor de weifelende houding en verwarring achter de schermen aan het Rode Plein. “Het Kremlin is de weg kwijt. Poetin en zijn handlangers hebben op het moment geen enkel idee wat ze moeten doen. Dat geldt voor de specifieke gebeurtenissen van dit weekend rondom de Wagner-revolte, maar ook voor andere zaken. De oorlog zit ook al tijden op een dood spoor. Men weet niet hoe ze iets moeten forceren. Er is geen duidelijke, eensgezinde lijn en daardoor ontstaat er chaos en volgt er een halfbakken reactie”.

Niet bepaald een teken van sterk leiderschap of autoriteit en dus leek Poetin dinsdag een poging te doen de schade te herstellen door de gebeurtenissen van het weekend zodanig te draaien dat ze het bewijs moesten zijn van een stabiele staat die alles onder controle heeft. Dat hij het leger prees voor zijn veronderstelde kundige optreden om de rebellie neer te slaan, was simpelweg een poging het narratief te herschrijven, zo analyseerde Samuel Greene, directeur van het Ruslandinstituut aan het Kings College in Londen op Twitter. ‘Poetin hoopt het narratief van Prigozjins coup te herschrijven als een verhaal van consolidatie en consensus. Poetins retoriek is zowel naar de elite als de massa’s gericht: ‘Kijk’, zegt hij, ‘iedereen staat aan mijn kant: dus verlaat het schip niet’.

Het was een knap staaltje damage control na een weekend waarin Poetins macht voor het eerst sinds zijn 23 jaar als opperste Russische leider serieus aan het wankelen werd gebracht. Prigozjin toonde met zijn muiterij immers op spectaculaire wijze dat het politieke systeem en de machtsstructuren helemaal niet zo stabiel zijn als Poetin graag wil doen geloven. Door eerst een belangrijke militair-strategische stad als Rostov aan de Don te bezetten en vervolgens richting de hoofdstad op te rukken groeide de opstand die begon als een gewapend protest uit onvrede over de legerleiding feitelijk uit tot een directe aanval op Poetin.

Bedreiging vanuit eigen land

Bovendien kwam de bedreiging van Poetins machtsbasis niet uit het buitenland zoals de president zelf altijd graag suggereert, maar vanuit eigen land. Het is een veeg teken voor Poetin die inmiddels ook wel zal beseffen dat hij de controle over de situatie aan het verliezen is. En dat terwijl de president er juist altijd prat op gaat dat hij alles onder controle heeft.

“Deze Wagneropstand doet Poetins machtsbasis wankelen”, stelt ook Gelman. “Lange tijd was er geen serieus alternatief voor Poetin. De combinatie van een gebrek aan politieke competitie, een sterk autocratische staat en een elite die gebaat is bij de status quo om haar rijkdommen te behouden, maakte dat er geen andere smaken waren in het Russische politieke systeem. Het feit dat er geen alternatief was, zorgde er ook voor dat het systeem stabiel was. Maar de Wagner-revolte heeft aan die stabiliteit gerammeld en doet het systeem plotseling fragiel ogen”.

Prigozjin toonde kortom aan dat de Russische machtsstructuur ook wankel en onzeker kan zijn. Daar schuilt ook het grootste risico in, weet ook Greene die dinsdag op Twitter schreef: ‘Het grootste gevaar voor Poetin komt op dit moment niet van Prigozjin, maar van het potentieel dat deze gebeurtenissen de hermetische zegel breken op de publieke consensus dat er geen alternatief voor Poetin bestaat’.

Anders gezegd liet Prigozjin met zijn muiterij aan de Russische bevolking zien dat er in de toekomst wel eens iemand anders dan Poetin aan de macht kan zijn. De verwarring op sociale media, de weinig daadkrachtige reactie van Poetin zelf, de beelden van oprukkende Wagnertroepen en het applaus in de straten van Rostov toen de Wagnerianen hun aftocht bliezen, zijn nu eenmaal niet meer uit te wissen. Hoe hard het Kremlin ook probeert recht te praten wat krom is.

‘Een werkelijk politiek conflict’

Ruslandkenner Masha Gessen verwoordde het effect van de gebeurtenissen op de normale Rus maandag in opinieblad de New Yorker door te stellen dat Russen afgelopen weekend getuige waren van iets wat ze al heel lang niet hebben gezien: ‘een werkelijk politiek conflict’. Na 23 jaar politiek theater onder Poetin zag de bevolking ‘voor het eerst iemand anders dan de president macht tentoonspreiden’.

Dat geldt bovendien niet alleen voor de bevolking, maar ook zeker voor de bestuurlijke en zakelijke elite die er na het weekend allerminst gerust op zal zijn. Want, zo schreef Greene in zijn online analyse: ‘Poetins steun onder de elite is, in principe, niet ideologisch. Het rust onder andere op hun geloof dat hij het systeem bij elkaar kan houden en ze veilig kan houden. Als dat geloof wankelt, kunnen ze mogelijk beginnen te zoeken naar een effectievere leider’.

En laat dat nu precies zijn wat Prigozjin met zijn revolte heeft gedaan: een gaatje prikken in de mythe van het stabiele systeem waar Poetin als almachtig leider over waakt. Voor het eerst ziet de elite dat Poetins macht niet oneindig is, maar grenzen kent. Daarmee zien de hotemetoten ook de status quo wankelen die al jaren de garantie is voor hun luxueuze, comfortabele leventjes. Een verandering aan de top van de politieke voedselketen is voor hen een doemscenario. Niet voor niets toonden luchtvaartgegevens zaterdag dat er talloze privéjets vetrokken uit Sint-Petersburg en Moskou om koers te zitten richting veiliger oorden in het buitenland.

Nonchalante scheidsrechter van de elite

De opstand van Prigozjin staat dan ook symbool voor iets groters dan enkel de missie van de huurlingenbaas om zijn privéleger van de ondergang te redden en zijn rancune jegens de legerleiding bot te vieren. De rebellie en de naschokken daarvan gaan bovenal over Poetins machtsbasis en het behoud daarvan. De verdeel en heerstactiek die Poetin jarenlang toepaste om enerzijds zichzelf in het zadel te houden en anderzijds vertrouwelingen om hem heen niet te veel macht te verlenen, hapert opeens. Zijn rol als bijna nonchalante scheidsrechter van de elite wankelt juist omdát Prigozjin zijn macht direct uitdaagde.

Anders gezegd speelt de concurrentie om de macht zich niet meer af in de marge waar twee oligarchen in een onderlinge strijd verwikkeld zijn over een bank of grondstoffenbedrijf, maar heeft de strijd zich verplaatst naar het hart van de machtsstructuur, waardoor Poetin er tegen wil en dank opeens onderdeel van is. Want wat de elite dankzij Prigozjin heeft kunnen zien, is dat het mogelijk is om Poetin direct uit te dagen en dan ook nog eens door aan een van de meest fundamentele pilaren onder zijn machtsbasis te schudden: het monopolie op geweld.

Hoewel het tot voor kort totaal ondenkbaar was, ligt daarmee de mogelijkheid tot een gewapende opstand op tafel bij de Russische elite. Wat dat betreft zal de wildgroei aan privémilities die onder controle staan van oligarchen en (staats)bedrijven Poetin er niet gerust op stellen. Of zoals Greene het verwoordt: ‘Deze realisatie brengt het risico met zich mee van een wapenwedloop onder concurrerende Russische elites, en tussen elites en de binnenlandse veiligheidsdiensten van het Kremlin. En zoals alle wapenraces zorgt dat feit alleen al voor een vermenigvuldiging van de kans op geweld’.

Machtsbasis gammeler dan ooit

Gelman benadrukt daarnaast dat Poetin eigenhandig het monster heeft gecreëerd waar hij nu tegen vecht. “Poetin heeft zelf een van de grootste bedreigingen van zijn eigen regime gecreëerd, waardoor er nu concurrentie ontstaat rondom het geweldsmonopolie dat normaal gesproken bij de staat ligt. Hij heeft Wagner door de jaren laten groeien waardoor het krachtig en invloedrijk kon worden. Zonder zijn expliciete toestemming had dat nooit gekund. Dat is het risico als je geweld uitbesteedt aan een privébedrijf: op zeker moment kan je de controle erover verliezen en dan wordt het autonoom en kan het een risico vormen”.

Vanzelfsprekend is Poetins machtsbasis daarom gammeler dan ooit, meent Gelman, al denkt hij niet dat dit het einde is voor Poetin. “Poetin is zonder meer verzwakt uit deze revolte gekomen. Maar ik denk niet dat zijn machtsbasis helemaal weg is of dat hij dit niet meer kan omdraaien. Dat kan als hij nu effectiviteit aan de dag legt en hard optreedt bijvoorbeeld door een gigantische overwinning aan het front of door de repressie in eigen land op te voeren”.

Wat dat betreft is de - vooralsnog door de autoriteiten niet bevestigd e- arrestatie van generaal Soerovikin mogelijk een startschot van de repressie waarmee Poetin zijn politieke lijfsbehoud wil garanderen. Want het feit dat Prigozjin en Soerovikin elkaar bewonderden en dat meermaals hardop uitspraken, kan een teken zijn dat het jachtseizoen op de ‘muiters’ en ‘verraders’ is geopend. Want, zo meent Gelman: “Poetins regime is weliswaar verzwakt door de Wagner-revolte, maar het is echt te vroeg om over werkelijk verval te spreken”.

