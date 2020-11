Hoe staat het ervoor in de laatste onbesliste staten?

President Donald Trump heeft de overwinning van de verkiezingen inmiddels geclaimd – hij ziet niet in hoe hij nog kan verliezen. De officiële cijfers geven hem voorlopig nog geen gelijk. Wat weten we wel zeker?

▪ De uitslag van de verkiezingen is nog too close to call. De Democratische kandidaat Joe Biden had gehoopt een aantal Republikeinse staten te winnen en daarmee een eenvoudige overwinning te boeken. Dat is nog niet gebeurd. Toch tekent zich een mogelijk weg naar de overwinning zich af voor Joe Biden: in zowel Michigan als Wisconsin gaat Biden (krap) aan de leiding, met in beide staten al meer dan negentig procent van de stemmen geteld. Pakt Biden deze twee, én Nevada - waar de Democraat leidt, alleen pas morgen de definitieve uitslag bekend zal worden gemaakt - heeft Biden precies de 270 benodigde kiesmannen.

▪ En dat nog wel zonder Pennsylvania, waarvan algemeen werd aangenomen dat het de doorslag zou geven. Hier zal het tellen van het grote aantal poststemmen niet alleen de flinke achterstand van Biden verklaren, maar is het ook de reden dat we de uitslag vermoedelijk pas donderdag p zijn vroegst kunnen verwachten.

▪ Trump won, net als in 2016 Texas, Florida en Ohio, in totaal goed voor 85 kiesmannen. De enige staat waarvan de uitslag al duidelijk is die een andere kleur heeft gekregen dan in 2016, is Arizona. Volgens Fox News heeft Biden daar gewonnen.

▪ In de tussenstand gaat Biden aan de leiding, hij heeft - na ook Hawaii gewonnen te hebben - in totaal 238 kiesmannen achter zich, Trump staat op 213. Om te winnen heeft een presidentskandidaat 270 kiesmannen nodig.

▪ Toch heeft Trump woensdagochtend de overwinning opgeëist. In een nu al omstreden televisietoespraak claimde hij overwinningen in een aantal staten waar de uitslag nog niet duidelijk is, onder meer in Georgia. Hij kondigde aan de verkiezingsuitslag aan te vechten bij het hoogste Amerikaanse rechtsorgaan, het Supreme Court. Wat hij precies wil aanvechten heeft hij niet gezegd.

▪ De Republikeinen houden hoogstwaarschijnlijk een meerderheid in de Senaat. Ze hebben belangrijke staten gewonnen, onder meer Iowa, Montana en South-Carolina bleven in Republikeinse handen.

▪ In de meeste swing states, waar de beslissing moet vallen, is het nog wachten op een definitieve uitslag. Er zijn dit jaar veel poststemmen uitgebracht, en het verwerken daarvan kost relatief veel tijd. Verwacht wordt dat de meeste poststemmen naar de Democraten gaan, omdat de Republikeinse leider Trump al maanden ageert tegen stemmen per post.

▪ Zeven staten zijn op dit moment nog onbeslist. Pennsylvania is de grootste prijs. Ervan uitgaande dat Trump Alaska wint, heeft hij nog 54 kiesmannen nodig om tot 270 te komen, en heeft Biden er nog 32 nodig. Welke staten dat zijn:

Alles draait om de kiesmannen. Hoe zit dat precies? Lees het hier.

Pennsylvania: 20 kiesmannen

De grootste prijs. Het tellen van de stemmen zal waarschijnlijk tot vrijdag duren. Op dit moment, na 64 procent van de stemmen, heeft Trump een behoorlijk grote voorsprong, maar de stemmen die nog geteld moeten worden zijn poststemmen, en die zullen waarschijnlijk overwegend naar Joe Biden gaan.

Michigan: 16 kiesmannen

Na het tellen van negentig procent van de stemmen heeft Biden een flinterdunne voorsprong. De overgebleven stemmen zijn vooral poststemmen, wat gunstig lijkt voor Biden. De staat verwacht op woensdagavond Amerikaanse tijd een ‘heel duidelijk beeld, zij het nog geen definitieve uitslag’ te kunnen geven.

Georgia: 16 kiesmannen

Een dubbeltje op zijn kant, nadat ongeveer 92 procent van de stemmen geteld zijn. Trump staat nu voor, de New York Times verwacht op basis van de districten die nog binnen moeten komen dat Biden nog kan inlopen. De staat verwacht later woensdag een uitslag te kunnen geven.

North Carolina: 15 kiesmannen

Bijna alle stemmen zijn geteld, en Trump lijkt nipt gewonnen te hebben. Maar poststemmen die de komende week binnenkomen, mogen nog worden meegeteld, mits ze een poststempel van verkiezingsdag hebben.

Wisconsin: 10 kiesmannen

Biden heeft hier een dunne voorsprong. Waarschijnlijk geeft de staat later woensdag een uitslag. De laatste stemmen die binnen moeten komen, zijn poststemmen, wat gunstig lijkt voor Joe Biden.

De drie kiesmannen van de noordelijke staat gaan bijna zeker naar Trump, maar de staat wacht nog een week met het tellen van de poststemmen.

Nevada: 6 kiesmannen

De staat Nevada is na 87 procent gestopt met het doorgeven van tussenstanden, en wacht nu op de definitieve uitslag, die op donderdag verwacht wordt. Biden staat hier nu voor.

Alaska: 3 kiesmannen

De drie kiesmannen van Alaska gaan bijna zeker naar Trump, maar het kan nog zeker een week duren voor alle poststemmen geteld zijn, maakte de staat bekend.

