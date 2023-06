Hoe reageren Russen op de Wagner-opstand? ‘Het circus is vertrokken, maar de clowns zijn gebleven’

Het vertrek van Wagner uit Rostov aan de Don leek nog het meest op een overwinningsparade nadat huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin en president Poetin zaterdagavond plotseling een deal sloten waarmee de kortstondige revolte van het huurlingenlegioen tegen het Kremlin ten einde kwam. Op beelden die op sociale media circuleerden, was te zien hoe de uittocht van de Wagnerianen en hun batterij aan militaire voertuigen uit de zuid-Russische stad gepaard ging met luid gejuich van de talloze toeschouwers langs de kant van de weg.

Terwijl tanks op vrachtwagentrailers door de straten gleden, applaudisseerden honderden mensen op straat en scandeerden ze de naam van de huurlingengroep. Op zijn beurt toeterde het militaire konvooi aan de lopende band en losten militairen van het legioen schoten in de lucht alsof ze net een grote overwinning hadden binnengehaald. Ook Prigozjin zelf stond in het middelpunt van de aandacht. Vanuit de zwarte SUV waarmee de huurlingenbaas Rostov verliet, schudde hij de handen van de enthousiaste menigte en maakte hij als een popster selfies met de mensen die zich voor het open autoraam verdrongen waar hij breed lachend uithing.

Op sociale media waren de reacties van burgers wisselend

Hoe representatief de uitbundigheid van de video’s is voor de algehele stemming onder de bevolking, is desalniettemin de vraag. Op sociale media waren de reacties van burgers wisselend. Zo reageerden inwoners van Rostov zaterdagnacht in een Telegram-kanaal met bijna 100.000 abonnees waar burgers berichten en video’s over de stad delen behoorlijk verdeeld onder een filmpje van Wagnerhuurlingen die vanuit een pick-up de handen schudden van hun bewonderaars.

‘Ik ben in shock’, reageert één gebruiker. Een ander verbaast zich dat ‘de inwoners van Rostov zo snel van kamp overlopen’, een derde spreekt van ‘schaamteloze verraders’ en een vierde gelooft dat Prigozjin ‘is overgelopen naar de Amerikanen en dat hij op hun instigatie probeert [het revolutiejaar, red.] 1917 te herhalen’. Maar het tegenovergestelde geluid klinkt ook. ‘De schatjes van Wagner. Mensen werden met rust gelaten en nu is alles weer rustig’, verklaart ene Dmitri onder hetzelfde beeldmateriaal. Hij krijgt bijval van een medegebruiker die zegt dat hij ‘persoonlijk Wagner wel in zou huren. Ze zijn fantastisch’.

Internetproviders zetten tijdens het weekend een digitaal hek rondom Google News

Eerder op de dag toen de Wagner-revolte nog in volle gang was en militairen van het privéleger richting Moskou optrokken, was de stemming op sociale media eerder verward. Op VKontakte, het Russische antwoord op Facebook, klonk vooral de vraag ‘wat is er aan de hand’. Een antwoord vinden op die vraag was lastig, doordat de Russische autoriteiten gedurende de dag de toegang blokkeerden tot grote online nieuwsbronnen.

Diverse internetproviders zetten een digitaal hek rondom Google News en wie op de Russische zoekmachine Yandex een zoekopdracht invoerde naar Prigozjin of Wagner kreeg te zien dat sommige zoekresultaten werden afgeschermd ‘in overeenstemming met de federale wet’. Daarnaast blokkeerde VKontakte vrijwel alle inhoud op het eigen sociale medium die betrekking had op Wagner en werd de pagina van de Concord Group, het bedrijf van Prigozjin waarmee hij Wagner promoot, uit de lucht gehaald op last van internetwaakhond Roskomnadzor.

Ook uit Google Trends, een dienst die inzicht biedt in hoe vaak er op een bepaald woord is gezocht met Google, kwam zaterdag de collectieve chaos en verwarring onder Russen naar voren. Gebruikers zochten massaal op termen als ‘Wagner en Prigozjin’, ‘Rostov’, ‘toespraak Poetin’, ‘dollarkoers’, ‘eurokoers’ en ‘antiterreurnoodtoestand’. Maandag leek de interesse al weer wat weggezakt.

Dat er onder veel Russen tegelijkertijd een zekere gelatenheid heerst, omdat ze inmiddels wel wat chaos en onrust gewend zijn, blijkt ook wel uit de opmerking van Telegram-gebruiker Olga. Zij schreef over de veronderstelde terugkeer naar de normaliteit na het vertrek van Wagner uit haar woonplaats Rostov in een van de lokale online chatgroepen: ‘Het circus is vertrokken, maar de clowns zijn gebleven’.

