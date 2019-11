Hoe ‘Randy Andy’ zich uit het Engelse koningshuis blunderde

En weg was hij. Hij stak nog wel zijn hand op naar de fotografen toen hij zijn huis in Windsor verliet, maar prins Andrew trok vervolgens snel het zonnescherm in de auto naar beneden om zo min mogelijk op te vallen. De prins had even daarvoor zijn koninklijke taken neergelegd. Zijn imago en zijn carrière lagen aan diggelen na het roemruchte interview met de BBC vorige week zaterdag. En aangeschoten wild is iets waar de Britse koninklijke familie absoluut niet van houdt.

Daarmee kwam een einde aan een krankzinnige week die het toch al aangetaste imago van de prins nog verder om zeep hielp. Bedrijven trokken hun steun terug aan zijn stimuleringsfonds voor jonge ondernemers. Liefdadigheidsinstellingen voor wie de prins zich als ambassadeur en gezicht naar buiten toe inzette, namen één voor één afstand van hem.

Het meest pijnlijke is dat de prins deze immens diepe kuil volledig zelf gegraven heeft. Hij stond erop dat hij met de BBC in gesprek zou gaan om zijn eigen naam te kunnen zuiveren. Maandenlang al doken er verhalen op waarin de naam van de prins in verband werd gebracht met het pedofiele netwerk van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein.

Ja, hij was bevriend met de beruchte zakenman, maar van de feestjes waarop Epstein en zijn gasten minderjarige meisjes seksueel misbruikte had Andrew nooit iets meegekregen. Die boodschap moest resoneren, bij de Britten in het hoofd gaan zitten. En de beste manier om die boodschap over te brengen, was via een interview op de landelijke televisie. Dacht hij.

Prins Andrew Beeld EPA

Tv-kijkers blijven verbijsterd achter

Zijn eigen pr-adviseur hamerde in de aanloop naar zijn beslissing om het interview te geven zo vaak tevergeefs op de gevaren en valkuilen, dat hij twee weken geleden zijn ontslag indiende. Doe het niet, herhaalde Jason Stein voortdurend. Zeker niet met 's lands meest gevreesde interviewer, Emily Maitlis.

Maitlis is een doorgewinterd Newsnight-presentator - de Britse versie van Nieuwsuur - en staat bekend om haar vlijmscherpe interviewtechniek.

Maar Andrew deed het toch.

Het uur durende gesprek liet een prins zien die geen enkel medeleven toonde met de slachtoffers die Epstein maakte. Die ook nauwelijks afstand nam van zijn voormalige vriend of spijt had van zijn vriendschap met hem. Nee, zei Andrew, de vriendschap was op sommige momenten zelfs heel positief geweest vanwege de contacten die hij via Epstein opdeed.

Ook wrong hij zich in de meest opmerkelijke bochten om te ontkennen dat hij zelf ooit seks had gehad met de op dat moment 17-jarige Virginia Roberts, die hem daarvan beschuldigt. Er is zelfs een foto waar de twee op staan. En Roberts’ verklaringen zijn uiterst gedetailleerd. Maar Andrew sloeg terug met een alibi dat niemand zag aankomen. Op de door Roberts genoemde avond in 2001 zat de prins met zijn kinderen te eten bij de Pizza Express in Woking. Hoe hij dat nog zo precies wist? Omdat een prins zelden bij een Pizza Express komt.

Miljoenen tv-kijkende Britten bleven verbijsterd achter. Was dit zijn poging om zijn naam te zuiveren? Was dit de koninklijke manier om ergens een streep onder te zetten? In plaats van dat het gesprek vragen beantwoordde, riep het alleen maar meer vragen op.

Prins Andrew tijdens het interview.

Het is overigens bepaald niet de eerste keer dat Andrew negatief in het nieuws is. Het derde kind van koningin Elizabeth stond in de jaren negentig al veelvuldig op de voorpagina’s van de tabloids. Hij kende veel huwelijksproblemen met zijn toenmalige vrouw Sarah Ferguson, bij de Britten bekend als ‘Fergie’. Omdat Andrew in die jaren actief was als helikopterpiloot bij de marine, was hij weinig thuis. Ze zagen elkaar maximaal veertig dagen per jaar.

Rond 1991 leek een scheiding onvermijdelijk, te meer daar Ferguson gefotografeerd was met een rijke Amerikaanse zakenman. Ook maakte de Britse boulevardpers haar regelmatig belachelijk vanwege haar figuur en uitlatingen.

Ranzige Andy

Als gescheiden prins stortte Andrew zich vol overgave op het jetsetleven. Zo stond hij bekend als “Airmiles Andy”, omdat hij zijn koninklijke reisbudget met tonnen overschreed. Andrew vliegt voortdurend businessclass en maakt ook gebruik van helikopters als afstanden prima per trein of auto afgelegd kunnen worden. In 2009 komt hij in het nieuws, nadat hij de helikopter heeft genomen voor een tocht van Windsor, waar hij woont, naar het nabijgelegen Shoreham. Met de auto is dat nog geen anderhalf uur rijden. De kosten voor het vluchtje bedragen ruim zevenduizend euro.

Ook geven de tabloids hem de bijnaam ‘Randy Andy’, ranzige Andy, of de ‘Party Prince’. Andrew duikt op allerlei jetsetfeestjes op, vaak met aantrekkelijke en veelal jongere vrouwen. Saint-Tropez, luxe champagne, innig dansend met mooie dames. De Britse tabloids hoefden deze week niet lang in hun archief te zoeken om dergelijke foto's weer boven water te toveren.

En buiten Epstein zijn er meer omstreden vriendschappen die de prins erop na hield. Zo heeft Andrew regelmatig contact met Saif-al-Islam, de zoon van de Libische dictator Kadafi. Ook blijkt in 2008 dat hij vier dagen lang vakantie viert in Tunesië waarbij alles betaald wordt door een zekere Tarek Kaituni, een veroordeelde Libische wapensmokkelaar. Op die trip ontmoet Andrew Kadafi naar het schijnt zelf ook.

En veel Britse wenkbrauwen fronzen als hij zijn huis Sunninghill Park in het graafschap Berkshire voor drie miljoen meer dan de vraagprijs van 12 miljoen aan de schoonzoon van de toenmalige president van Kazachstan verkoopt. Het huis, dat koningin Elizabeth haar zoon en zijn toenmalige vrouw Sarah cadeau gedaan had voor hun huwelijk, stond op dat moment al vijf jaar te koop.

Met de geloofwaardigheid van de prins was het in Groot-Brittannië, op z’n zachtst gezegd, daarom al niet best gesteld. En daar kwamen de Epstein-geruchten de afgelopen tijd nog eens boven op.

Andrew verlaat Buckingham Palace, afgelopen donderdag. Beeld Reuters

Hoewel Andrew nu binnen de koninklijke familie veel meer een rol op de achtergrond zal spelen, is hij nog lang niet van het Epstein-schandaal af. Het is goed mogelijk dat de Amerikaanse FBI hem zal oproepen voor een verhoor. Ook verschillende Amerikaanse advocaten die slachtoffers van Epstein bijstaan eisen dat Andrew gehoord wordt.

Daarnaast blijft de Britse pers dieper en dieper graven. The Times onthulde al dat de prins Epstein langer kende dan hij in het interview toegaf. Ook bleken verschillende andere uitlatingen in zijn gesprek met de BBC niet te kloppen of onvolledig.

Volgens veel Britse royalty-journalisten is Andrew het lievelingskind van koningin Elizabeth. De reden dat ze hem ondanks zijn controversiële verleden altijd de hand boven het hoofd heeft gehouden. Maar deze week was er geen houden meer aan. De koningin is haar hele leven bezig geweest om het aanzien van het Britse koningshuis hoog te houden. Zelden zorgde ze in haar 93-jarige leven voor opschudding, drama of verdeeldheid.

Nota bene haar eigen zoon beging de grootste Britse pr-blunder van de afgelopen jaren. En om ervoor te zorgen dat niet de volledige Britse monarchie maar vooral hij daarvoor de verantwoordelijkheid moet dragen, is hij voorlopig op geen enkele koninklijke aangelegenheid meer te zien.

Lees ook:

Prins Andrew gefileerd door de pers na ‘misselijkmakend’ interview

De Britse media trekken fel van leer tegen prins Andrew na een interview bij de BBC waarin hij onder meer vertelt over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein.