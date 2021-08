Hoe nu verder met de Krim? ‘Ooit zullen de Russische troepen het schiereiland verlaten’

Aan de muur van het kantoor hangt een houten paneel in de vorm van de Krim. Het schiereiland is kleurrijk vormgegeven, maar is losgeknipt van zowel Rusland als Oekraïne — en maakt daarom een wat eenzame indruk. De eigenaar, de Oekraïense advocaat Sergej Mokrenjoek, houdt de moed erin. “Er komt een dag dat het Russische leger zich terugtrekt van de Krim, zoals de Amerikanen Afghanistan verlaten”, zegt hij.

Het lijkt erop dat de Oekraïense president Zelenski daar ook in gelooft. Hij nam het initiatief voor het zogeheten Krim Platform, een grote internationale topontmoeting. “We gaan niet slechts een of andere verklaring ondertekenen. Er zullen stappen worden besproken om de bezetting te beëindigen”, zo blikte de Oekraïense regeringsleider vooruit op het evenement in Kiev. De aanwezigheid van vertegenwoordigers uit liefst 45 landen is hoe dan ook een diplomatieke overwinning. Namens Nederland is minister Tom de Bruijn (buitenlandse handel) aanwezig.

Generale repetitie

Sergej Mokrenjoek, zelf afkomstig van de Krim, bereidt ook een presentatie voor, vertelt hij. Als coördinator van het Regionale Centrum voor Mensenrechten voert hij een team van twintig advocaten aan die zich uitsluitend wijden aan de situatie van zijn geboortegrond. Het gaat om zaken als cultureel erfgoed, eigendommen van bewoners die de Krim ontvluchtten, en kwesties rondom reizen, paspoorten en visa. Tijdens het gesprek klinkt via de openstaande deur het scanderen van honderden soldaten: ‘Leve Oekraïne’, en ‘Hoera’. Het is het geluid van de generale repetitie van de militaire parade waarmee Kiev dinsdag dertig jaar onafhankelijkheid viert.

President Zelenski organiseert de top niet voor niets aan de vooravond van het lustrum, dat sowieso al veel internationale aandacht trekt. Het Krim Platform is bedoeld als een permanent diplomatiek initiatief dat de annexatie moet blijven agenderen, en coalities moet smeden om de druk op Rusland op te voeren. “Zolang Rusland de Krim bezet houdt en Oekraïners en Krim-Tataren vervolgt, mag de wereld de Krim niet vergeten”, aldus de president. Op de agenda staan sancties tegen Rusland, de militaire spanningen op de Zwarte Zee en het schenden van de mensenrechten van Oekraïners en Krim-Tataren, een omvangrijke etnische groepering op het schiereiland.

“Het is een belangrijke bijeenkomst”, vindt Sergej Mokrenjoek, die de Krim nog elke dag mist. Hij memoreert hoe hij in de nacht van 9 op 10 maart 2014 met zijn Krim-Tataarse vrouw en hun twee kinderen moest vluchten. Hij had een pro-Oekraïense demonstratie georganiseerd: twee van zijn mede-activisten waren onmiddellijk gearresteerd. Als toenmalig medewerker van het Openbaar Ministerie wist hij hoe laat de militairen bij de controleposten werden afgelost: daardoor kon hij met zijn gezin ontkomen voordat de Russen geïnformeerd werden over zijn vlucht. Sinds 2014 is Sergej Mokrenjoek niet meer teruggekeerd naar zijn geboortegrond. Zijn ouders misten de geboorte van hun derde kleinkind, en worden langzamerhand te oud om de reis naar Kiev te maken.

Gerichte sancties

Wat het Krim Platform betreft waarschuwt Sergej Mokrenjoek voor “veel vorm en weinig inhoud”. De advocaat pleit voor veel meer gerichte sancties tegen allerlei Russische instanties, het enige middel dat volgens hem effect sorteert. Als voorbeeld noemt hij de schade die Rusland volgens hem toebrengt aan het Oekraïense nationale erfgoed: historische bodemschatten die gevonden werden bij de aanleg van de brug tussen de Krim en Rusland zouden illegaal naar Rusland zijn vervoerd. “Straf de Russische culturele en wetenschappelijke instituties die illegaal opgravingen doen. De Krim is van ons”, aldus Mokrenjoek. Na interventie van zijn organisatie trok de Oekraïense procureur-generaal afgelopen vrijdag bij het Internationaal Strafhof aan de bel over de kwestie.

Het ongedaan maken van de annexatie is volgens Mokrenjoek een kwestie van de lange adem. Terwijl Rusland schermt met de nieuwe brug, zou Oekraïne jongeren en ondernemers op de Krim kunnen enthousiasmeren. Hij wijst erop dat veel Krim-bewoners zich in Oekraïne tegen corona laten vaccineren, om niet afhankelijk te zijn van het Russische Sputnik-vaccin. Oekraïne biedt “de geur van vrijheid” die Rusland niet biedt, aldus de advocaat.

Begin maart 2014, nadat de Majdan-revolutie in Kiev tot een regeringswisseling leidde, werd De Krim overspoeld met ‘groene mannetjes’. Later gaf de Russische president Poetin toe dat het ging om Russische commando’s, die de weg bereidden voor een referendum over aansluiting bij Rusland. Na de annexatie trok Rusland investeerders aan en moedigde Moskou Russen aan naar de Krim te verhuizen. De Europese Unie en de Verenigde Staten stelden sancties in, die nog steeds elk jaar worden verlengd.

Het Krim Platform valt bij de Russen niet in goede aarde. “Oekraïne doet er alles aan om de vrije keus van de Krim-bevolking te bagatelliseren”, aldus minister van buitenlandse zaken Lavrov afgelopen week.

